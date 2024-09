Dorinel Munteanu, show total după Oțelul – Dinamo 1-1: „Arbitrul Fluieran s-a bucurat mai tare decât galeria lor”

Dorinel Munteanu a tras concluziile după . Antrenorul moldovenilor a făcut din show pe marginea terenului, dar și declarații la finalul meciului.

Dorinel Munteanu, un car de nervi după Oțelul – Dinamo 1-1: „Meritam acel penalty clar”

Dorinel Munteanu a fost extrem de supărat după ce Oțelul nu a reușit să câștige contra lui Dinamo și consideră că : „Am pierdut două puncte foarte importante. Jucătorii noștri au făcut o partidă foarte bună, cel puțin în prima repriză.

ADVERTISEMENT

Deși Dinamo a intrat în avantaj pe o greșeală a portarului nostru nu a contat și ne-am creat multe ocazii și am pus presiune. Am încercat să intrăm în avantaj după ce am egalat”.

„Munti” a făcut acuzații grave la adresa centralului Fluieran: „Meritam acel penalty clar. Arbitrul s-a bucurat mai mult decât galeria lui Dinamo. Sunt puțin dezamăgit de atitudinea unor jucători care nu sunt la prima abatere și trebuiau să intre să schimbe jocul. Aștept mai multă susținere de la public, să pună presiune din tribune. Dacă se supără asta e”.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu își amenință jucătorii: „Voi lua câteva măsuri foarte drastice”

Dorinel Munteanu anunță mai multe plecări de la Oțelul Galați: „Era o minge ușoară și voi discuta cu antrenorul de portari. Nu știu ce a vrut să facă. Le-am atras atenția că trebuie să fie concentrați și un joc al caracterului, al implicării în joc. Voi lua câteva măsuri foarte drastice”.

Antrenorul gălățenilor s-a întors la arbitraj: „Era foarte departe de camera VAR unde s-a uitat. Specialiștii să comenteze maniera de arbitraj. Numai Cisotti a avut vreo 4-5 faze când a fost faultat și nu s-a dat nimic. Am văzut cu toții jocul”.

ADVERTISEMENT

Munteanu a explicat și faza în care l-a bruscat pe David Maftei: „Am făcut un gest către un jucător și mi-au scăpat de pe mână mătania. Cu Maftei îi las pe specialiști să își dea cu părerea. Regulile sunt reguli la mine. Când fac observații, din bun simț trebuie să se uite la mine. Nu s-a uitat și a făcut vreo 3 greșeli. Poate trebuia să fiu și mai dur.

E greu să mă chinui cu acești jucători care n-au bunul simț să se uite la mine când le atrag atenția. Să fie clar pentru toți jucătorii că nu mă feresc să le atrag atenția. Ei trebuie să respecte tot ceea ce spun eu”.

ADVERTISEMENT

Atac direct la centralul Fluieran: „Am foarte multe să îi reproșez”

Dorinel Munteanu a continuat să acuze în termeni duri arbitrajul și a dezvăluit că va mai face transferuri la Oțelul: „Au fost cazuri când am sărit calul, dar ce ține de respectarea jocului nu există cale de mijloc. De ce sunt antrenor? Să primesc telefoane din tribună? Am adus echipa din Liga 3. Domnul arbitru Fluieran să vadă diferența când a dat penalty pentru Dinamo și nu pentru noi. Am foarte multe să îi reproșez.

Voi mai aduce 4-5 jucători pentru că au avut timp 10 etape și ne vom despărți de ei pentru că nu s-au integrat”, a concluzionat tehnicianul extrem de iritat.

David Maftei a vorbit despre incidentul cu Dorinel Munteanu: „Suntem obișnuiți cu asta”

David Maftei nu consideră că Dorinel Munteanu a exagerat când l-a tras de tricou: „Mister vrea mai mult de la noi și suntem obișnuiți cu asta. Ne ține în priză la fiecare fază și ne simțim foarte bine. Nu cred că e foarte important clasamentul, ci să luăm fiecare meci în parte.

Nu cred că am fost omul meciului. Echipa a jucat foarte bine și cred că am dominat tot meciul. Am venit cu centrări, ne-am creat ocazii, dar asta este.

Fundaș dreapta sau stânga e cam același lucru, doar că sunt pe picior invers. Noi muncim foarte mult și la meci încercăm să dăm totul, avem principiile noastre și cred că facem ce putem.

Fundașul a vorbit și despre penalty-ul refuzat: „Sincer nu am văzut faza atât de bine. Dacă s-a dus la VAR și a considerat că nu e nimic, înseamnă că nu a fost”, a mai spus fostul jucător al Stelei, împrumutat de Farul la Galați, la .