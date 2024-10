Gigi Becali, amendat de FRF! Dorinel Munteanu și-a aflat pedeapsa după ce a bruscat un fotbalist de la Oțelul

Dorinel Munteanu și Gigi Becali și-au aflat pedepsele după ce Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a judecat cele două cazuri, iar ambii vor avea de achitat sume importante de bani.

Comisia de Disciplină a FRF a judecat cazurile lui Dorinel Munteanu si Gigi Becali

Dorinel Munteanu a intrat în atenția Comisiei de Disciplină a FRF după meciul dintre Oțelul Galați și Dinamo. Antrenorul gălățenilor , iar de mai mulți oameni din fotbalul românesc.

Chiar dacă nu au existat plângeri în acest sens, Federația Română de Fotbal s-a autosesizat și a cerut o pedeapsă pentru antrenorul celor de la Oțelul Galați, una dintre revelațiile acestui sezon din SuperLiga României.

„Eu nu am ce să transmit comisiei. Fiecare om greșește. Doar Dumnezeu e fără greșeală. Comisiile își fac treaba. Dacă am greșit, voi plăti. Vom vedea ce vor decide. Nu e normal să fiu judecat după o sesizare a oamenilor care comentează meciul. Toate cuvintele grele care mi s-au adus…

Dorinel Munteanu nu este acest om. Îmi cer iertare dacă am jignit sau dacă cineva s-a simțit afectat. Cine a avut urechi să audă, a auzit. Eu am dat doar un răspuns. S-au răstălmăcit lucrurile. Am obosit și eu”, a spus Dorinel Munteanu la , înainte de a fi judecat.

Comisia de Disciplină i-a dat un avertisment lui Dorinel Munteanu, dar l-a și amendat pe acesta cu suma de 3.400 de lei. Tehnicianul gălățenilor l-a luat amenințător de guler pe David Maftei și și la conferința de presă de la finalul disputei.

Gigi Becali, amendat de Comisia de Disciplină după un nou derapaj la adresa arbitrilor

Gigi Becali nu a scăpat nici el de sancțiune, după . Acesta a lansat , pe care l-a făcut praf după pe terenul celor de la Hermannstadt, scor 0-2.

Horațiu Feșnic a fost în camera VAR la meciul Hermannstadt – FCSB. Campioana en-titre , după ce în primă fază Viorel Flueran a validat reușita lui Ngezana. Gigi Becali a continuat și a spus că arbitrul „are o perversitate de nedescris” pentru că „tatăl lui e prieten cu CFR, deci e împotriva noastră”.

Comisia Centrală a Arbitrilor a făcut o plângere la Federația Română de Fotbal, iar Gigi Becali a fost avertizat, dar a primit și o amendă în valoare de 5.000 de lei.

„În temeiul art. 12, 14 Bis și 15 raportat la art. 52/2/b din RD al FRF, pârâtul Becali George se sancționează cu Avertisment și penalitate de 5.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină din cadrul FRF.