Dorinel Munteanu și-a anunțat obiectivul după UTA – Sepsi 1-1: „Sunt supărat. Sper să nu fie prea târziu”

Dorinel Munteanu (56 de ani) face pași înceți, dar siguri către salvarea de la retrogradare. . Cu toate acestea, la finalul partidei, antrenorul oaspeților a fost nemulțumit.

Dorinel Munteanu, supărat după UTA – Sepsi 1-1: „Trebuia să câștigăm!”

Sepsi e în continuare pe locul de baraj după . Trupa din Sf. Gheorghe are 22 de puncte, cu două mai puține decât Farul, care n-a jucat încă în runda a 5-a din play-out.

„În ambele reprize am făcut o partidă bună, în fața unui adversar bun. Din nou am făcut cadou un penalty. Se întâmplă. Nu ne-am atins obiectivul și de aia sunt puțin supărat. Voiam să câștigăm.

Și la meciul cu Farul, chiar dacă am pierdut cu 1-4, echipa a jucat foarte bine. Au fost greșeli individuale. Azi am corectat ce am greșit atunci. Trebuia să marcăm în a doua repriză, cu ocaziile astea nu prea te întâlnești. Trebuia să câștigam, să fie norocul și de partea noastră sau inspirația.

N-a fost să fie azi, sunt convins și vom face tot posibilul să adunăm puncte ca să salvăm echipa. Merită toată lumea. Am văzut ce e la această echipă și trebuie să ne trezim la realitate”, a declarat Dorinel Munteanu, după UTA – Sepsi 1-1.

„Obiectivul e locurile 7-10”

Până la finalul play-out-ului, Sepsi mai are de jucat patru meciuri. Următorul este pe teren propriu, cu Oțelul. Duelul cu fosta echipă a lui Dorinel Munteanu are loc vineri, 25 aprilie, de la ora 21:00.

„Trebuie să identificăm problema. Sper să nu fie prea târziu, cred că nu va fi prea târziu. Mai sunt 4 meciuri. Următorul meci este foarte greu, meciul cu Oțelul pe care trebuie să-l câștigăm. Mai sunt 4 meciuri în care eu cred că se poate întâmpla orice. Obiectivul e locurile 7-10, dacă se poate, pentru că ne dă dreptul să jucăm barajul de cupe europene, să ne mai batem pentru un obiectiv.

Este greu, dar nu imposibil. Etapa viitoare e nevoie de toată echipa, de toți suporterii, iar cu determinarea noastră a tuturor putem obține cele 3 puncte. Azi trebuia să câștigăm cele 3 puncte, după joc, dar ăsta e fotbalul”, a adăugat tehnicianul lui Sepsi.