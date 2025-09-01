Dorinel Munteanu și-a anunțat revenirea pe bancă: „Pe o perioadă de doi sau trei ani”

Dorinel Munteanu le-a pregătit pe Oțelul și Sepsi în stagiunea precedentă din SuperLiga. Dacă de gălățeni s-a despărțit după o perioadă de 3 ani și jumătate, aventura antrenorului pe banca covăsnenilor a fost mult mai scurtă, tehnicianul fiind demis după doar o lună și 10 zile. Ce a transmis „Neamțul” vizavi de viitorul său.

Dorinel Munteanu nu duce lipsă de oferte în această perioadă

încă din luna aprilie a acestui an, . Performanțele sale pe bancă sunt remarcabile, acesta reușind să câștige un campionat, dar și să o aducă din Liga 3 în SuperLiga pe Oțelul Galați.

Deși s-a discutat în ultima perioadă că „Neamțul” ar putea să îi ia locul lui Cristi Pustai pe banca tehnică de la Gloria Bistrița, antrenorul a mărturisit că nu a primit niciun semn din acea parte. Cât despre oferte, Dorinel Munteanu a transmis că au fost discuții și sunt în continuare, însă nu se grăbește să facă pasul la un club, tehnicianul dorind să ia cea mai bună alegere.

„Sunt bine, sănătos, îmi petrec timpul cum consider mai bine, dar opțiunea cea mai importantă este să-mi găsesc echipă, însă momentan nu am niciun stres pentru că sunt convins că va veni și acel moment.

„Am avut discuții și mai am și acum! Sunt precaut”

Am avut discuții și mai am și acum. În ultimele două zile a apărut că am discuții la Gloria Bistrița, asta este o minciună și o dezinformare! Nu am fost contactat de absolut nimeni, eu discuții am în fiecare zi cu oamenii care mă reprezintă și cei care îmi caută echipă.

Sunt precaut și am încredere în Dumnezeu că, așa cum au venit echipe până acum, va mai veni încă o formație cu care mă pot înțelege pentru a mă baza pe o perioadă de doi sau trei ani, nu una scurtă”, a spus Dorinel Munteanu,