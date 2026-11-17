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Dorinel Munteanu a vorbit pe larg pentru FANATIK înainte de . Fostul mare internațional român a urmărit fiecare „tricolor” cu Polonia.

Dorinel Munteanu, interviu fără menajamente înainte de Bosnia – România

Dorinel Munteanu a avut de transmis mesaje extrem de importante după victoria entuziasmantă în fața Poloniei. .

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România, o gură de oxigen după victoria cu Polonia?

– Nu a venit la întâmplare și acum nu mai ținem cont de dezastrul din Polonia. E meritul lui Gică și al jucătorilor că i-a ținut conectați și cred că tot timpul când au fost momente grele am fost cel care a susținut proiectul Hagi. Încet, încet se vede ceea ce dorește să facă la națională și e o resetare a fotbalului românesc.

Dorinel Munteanu știe la ce s-a înhămat Gică Hagi

E cel mai greu meci din cariera lui Hagi?

– Dacă o continuă în stilul lui vom ieși din această sferă, chiar dacă nu ne convine acum pentru că asta e valoarea noastră acum. Face o muncă extrem de grea și e important cum transmite jucătorilor ceea ce gândește el, mai ales că urmează un meci și mai greu.

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Se pierde importanța acestei victorii dacă nu e dublată de încă una în Bosnia?

– Nu cred pentru că oricum nu mai avem șanse de calificare în Liga Națiunilor. Eu sunt convins că va fi un joc consistent și trebuie să lucrăm la constanța asta în rezultate. Jucătorii trebuie să fie modești că am mai avut căderi după victorii. Meciul cu Polonia e doar unul de moral care să le readucă încrederea băieților și bineînțeles că ne dă speranțe.

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Ce șanse avem să ne calificăm la Campionatul European în acest moment

Ce v-a plăcut cu Polonia?

– Au fost și momente bune mai ales că veneam după 4 înfrângeri și parcă au arătat mai mult decât au dat până acum la echipa națională. Au fost niște teste în care Hagi și-a pus foarte multe semne de întrebare. Eu sunt convins că nu vom pierde nici în Bosnia, dar absolut trebuie să încercăm să scoatem maxim și din acest meci.

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Dacă vom juca precum în meciul cu Polonia avem șanse de calificare la Campionatul European?

– Sigur, dar depinde și de adversarii din preliminarii pentru că nu toți joacă așa ca Polonia. Ei au arătat ca o echipă care avea și nu avea șanse. E o cu totul altă campanie și trebuie să corecteze pe ce lot vom merge. 25-27 de jucători și cred că e mai important asta decât un prim 11 și cum fiecare jucător să dea cel mai bun randament, să fie o atmosferă bună în cadrul echipei.

Impresionat de jocul celor doi închizători cu Polonia

Marius Corbu, debut la națională. Cum vi s-a părut?

– Unul fericit, cum au mai fost și altele și eram cu toții în extaz. Sunt multe exemple. El a demonstrat că are calități, dar trebuie să confirme, să se bată pentru locul lui la națională și să nu ne îmbătăm cu apă rece. Ca să confirme la națională trebuie să fie constant 5-10 meciuri. Trebuie să înțeleagă cât de important e să îmbrace tricoul echipei naționale. Sper că le spune asta Gică.

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Cum vi s-a părut că am arătat la mijloc în absența lui Răzvan Marin, cu Cicâldău și Băluță?

– Foarte solizi amândoi. Cicâldău a fost cel mai bun jucător al echipei. Cam așa ar trebui să vină toți jucătorii la națională și e într-o formă foarte, foarte bună. Se pregătește foarte bine și amândoi domină fotbalul românesc cu Universitatea Craiova.

Dorinel Munteanu, scut în jurul lui Ianis Hagi și explicații pentru critici

Surprinzător că Eissat i-a luat fața lui Bancu?

– Da, e un jucător promițător. E bătaie mare acolo între ei doi.

Cum caracterizați prestația lui Ianis Hagi?

– Din punctul meu de vedere lumea așteaptă foarte mult de la el pentru că e fiul lui Gică. Nu ar trebui să fie judecat astfel. A făcut un meci normal, nu a ieșit în evidență și a jucat foarte mult pentru echipă. Un joc în nota echipei, deși niciun jucător nu am văzut să iasă mai multe meciuri în evidență și toți au avut oscilații de formă. Eu cred că poate să ajute echipa chiar dacă nu joacă în Turcia, la fel ca Dennis Man.

Ce vreți să spuneți?

– Păi acuma îl lăudăm pe Man și după spunem că nu sunt bune criteriile de selecție că nu joacă la echipa de club. Un jucător care joacă meci de meci în campionat intern care știm cu toții cum e și ne chinuim cu toții, și Man care joacă puțin în Olanda. Păi una e să te antrenezi în Olanda, în Anglia și alte campionate puternice, și alta e să joci în România. Noi nu avem o arie largă de selecție și trebuie să luăm jucătorii pe care îi avem și care dau totul pentru culori.

Dorinel Munteanu, laude pentru Vlad Dragomir

La Vlad Dragomir se vede că are meciuri în picioare și joacă în Champions League, chiar dacă e vorba de Pafos?

– E un jucător care îți dă siguranță în joc și se vede că participă într-o competiție europeană. Avem jucători buni și nu cred că reflectă poziția noastă de acum, dar trebuie să muncească.

Coubiș și Drăgușin începe să se contureze un cuplu sudat în centrul apărării?

– Da, mai e și Matei Ilie. Trebuie să ai 4 fundași centrali pe care să îi rulezi, să joace împreună pentru că ne-a lipsit jocul colectiv în totalitate. Nu putem să schimbăm 4-5 jucători la fiecare meci, dar eu zic că Hagi a învățat din greșelile tuturor selecționerilor. Nici la portari nu sunt benefice schimbările foarte dese.

Ianis Stoica poate fi o variantă pentru atacul României?

– Sigur, e un jucător interesant. Vedeți, noi ne văităm de soluții! A fost cam greoaie acomodarea în Portugalia, dar acum e jucător de bază și cred că va reuși să aibă aceeași formă și la națională.