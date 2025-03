Dorinel Munteanu și povestea incredibilă cu Juri Cisotti, ajuns om de bază la FCSB: „M-a convins după un antrenament”

Juri Cisotti a fost unul dintre transferurile efectuate de campioana FCSB în această iarnă. Aducerea italianului s-a dovedit a fi una inspirată, mai ales că , care nu va mai juca în acest sezon.

Dorinel Munteanu, despre progresul lui Juri Cisotti: „Nici eu nu mi-am dat seama cum a ajuns la mine la liga a treia”

Juri Cisotti, fotbalistul pe care Gigi Becali îl vede drept înlocuitorul lui Darius Olaru la FCSB, . Venit în probe la echipa gălățeană, când aceasta evolua în liga a treia, Cisotti l-a impresionat pe Dorinel de la primul antrenament.

Italianul a devenit căpitan de echipă în sezonul în care Galațiul a obținut promovarea în SuperLiga României, iar în aecastă iarnă a făcut pasul la cea mai importantă echipă din fotbalul românesc, acolo unde deja și-a demonstrat valoarea.

Dorinel Munteanu a povestit cum a ajuns Cisotti să dea probe în liga a treia, dar și cum vede adaptarea sa la campioana FCSB. Tehnicianul român a avut numai cuvinte de laudă la adresa fotbalistului care a costat doar 200.000 de euro.

„Fără nicio modestie, mai sunt jucători care pot evolua la nivel înalt în campionatul intern, care mai sunt acum la Oțelul Galați. L-am șlefuit pe Cisotti, i-am arătat direcția corectă, dar caracterul lui l-a făcut să progreseze, să aibă răbdare. Chiar dacă are o vârstă înaintată pentru fotbal, eu cred că va mai juca vreo 2-3 ani la nivel ridicat.

Când am preluat clubul (n. r. Oțelul), nu am avut echipă, jucători, am acceptat orice jucător care venea în curte, dădea o probă scurtă de joc, pentru că toți jucătorii au plecat atunci. A venit Juri, mi l-a propus un impresar și m-a convins după un antrenament. La momentul respectiv era exact ce îmi trebuia mie pentru liga a treia.

Eu i-am arătat care este direcția pentru un jucător, am văzut calitate, am văzut cum se pregătește. Și pe mine m-a mirat, în anul când am promovat în SuperLiga României, deși atunci l-am și făcut căpitan, de potențialul lui. Nici eu nu mi-am dat seama cum a ajuns la mine la liga a treia. A ținut foarte mult de caracterul lui.

Dacă mă crezi, nici nu știu unde a jucat înainte, l-am văzut așa slăbuț, așa firav, mă gândeam ce caută ăsta la mine? După primul antrenament m-am convins că este un jucător de caracter. După zi de zi am văzut că are calitate, a venit extremă stânga la mine, după aceea l-am tras inter stânga sau dreapta. Un jucător polivalent, care a înțeles ce vreau de la el, pentru că este foarte important să înțelegi ce vrea antrenorul de la tine.

El compensează foarte mult prin travaliul lui, prin caracter și prin inteligența lui de joc. Asta am apreciat la el”, a spus Dorinel Munteanu.

31 de ani are Juri Cisotti

750.000 de euro este cota de piață conform Transfermarkt

Dorinel Munteanu, despre plecarea de la Oțelul Galați: „Momentul despărțirii a fost foarte greu”

„Dorul de fotbal nu o să dispară niciodată, dar e benefică pentru mine această perioadă, atât pentru mine, cât și pentru soție, pentru că am pus foarte mult suflet. Ce am făcut aici la Galați, momentul despărțirii a fost foarte greu, dar trebuia să o facem pentru că prioritate are sănătatea.

(n. r. problemele financiare de la Oțelul par să se fi rezolvat) La prima vedere așa se pare. Cei care au rămas nu trebuiau să mai investească absolut nimic, s-au schimbat câțiva jucători, dar nu cred că se poate completa bugetul pe care trebuia să îl primim de la combinat. Este foarte greu, eu cred că o mai bună gestionare și răbdare din partea celor care conduc acum, ar trebui să se gândească să plătească jucătorii.

Nu sunt la zi, sigur au întârzieri”, a concluzionat Dorinel Munteanu la .