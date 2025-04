Dorinel Munteanu, șocat de ce a putut să găsească în vestiarul lui Sepsi: „N-am mai auzit așa ceva în fotbalul mondial. Nu e normal”

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a dezvăluit că demiterea lui Dorinel Munteanu de la Sepsi a venit ca urmare a unei .

Dorinel Munteanu acuză că jucătorii l-au demis de la Sepsi

Fostul internațional s-a arătat deranjat de faptul demisia sa a venit în urma unui vot al jucătorilor, a confirmat faptul că o parte dintre aceștia nu și-au mai dorit să continue colaborarea și i-au influențat și pe ceilalți fotbaliști.

”N-am mai auzit de o asemenea demitere în fotbalul românesc și nici în cel mondial. Marți, înainte de antrenament, a venit domnul Attila (n.r. – directorul sportiv Atilla Hadnagy) în vestiar și a avut o discuție cu jucătorii, la care eu nu am fost chemat. Ceea ce nu mi s-a părut deloc normal. Anterior, eu avusesem o întâlnire cu domnul Dioszegi, unde nu am vorbit nimic despre o eventuală despărțire, eu doar i-am spus ce probleme sunt la echipă.

După ședința de pregătire a venit și patronul la stadion, a strâns toți componenții lotului. La fel, fără să fiu și eu chemat. Am înțeles că a supus la vot dorința lor de a mai lucra cu mine și în cinci minute au decis că nu! Deși mulți erau de partea mea, văzuseră că pot crește cu mine, a contat cel mai mult votul unora dintre cei cu vechime, care i-au tras și pe alții după ei”, a declarat Munteanu, pentru .

În ce condiții și-a reziliat contractul

Tehnicianul a mărturisit că patronul Laszlo Dioszegi i-a comunicat că jucătorii au vorbit despre o lipsă de chimie și a precizat că deși mai avea un an de contract a acceptat să primească salariile până la finalul actualului sezon.

”Așa am ajuns că, după acea discuție, a venit domnul Dioszegi să-mi zică faptul că jucătorii i-au spus că nu există chimie între mine și echipă, că ei nu pot să rezoneze cu cerințele mele și că trebuie să ne despărțim. Nu am zis nimic și nici n-am negociat termenii demiterii noastre, cum au apărut tot felul de aberații prin presă.

Eu am cuvânt și ce am stabilit la negocierile din martie, așa a rămas. Mai aveam contract pentru încă un an după acest sezon, dar am renunțat la tot. Am primit doar salariile pentru mai și iunie, adică până la sfârșitul acestui campionat”, a spus el.

Tunurile pe veteranii echipei

Deranjat teribil de de conducătorii clubului Sepsi, Dorinel Munteanu nu s-a sfiit chiar să dea numele jucătorilor care l-au ”lucrat” și a vorbit chiar despre o linie direct a acestora cu patronul.

”Din câte știu, mulți au fost de partea mea, dar a contat cuvântul celor mai vechi. Da, poate că erau nemulțumiți Matei, Ștefan, Niczuly, că îi schimbam sau că nu mai erau titulari. Dar fiindcă nu îndeplineau pe teren ceea ce le ceream! În cazul lui Niczuly, mi-am dat seama că el nu acceptă concurența și este lăsat să facă asta de conducerea clubului.

Asta nu e deloc normal. Nu-ți garantează niciun antrenor că joci 90 de minute sau că ești titular de drept. Tu, ca jucător, poți să-l determini să facă asta, prin prestațiile tale. Asta m-a deranjat însă pe mine, linia directă cu patronul!

Nu vreau să reproduc ce mi s-a mai spus și ce am aflat din discuțiile cu unii jucători. Păi, am vrut să schimb sistemul din 4-2-3-1 în 4-3-3 și li s-a părut prea greu de înțeles, deși se modifica doar poziția unui jucător. Poate așa au fost obișnuiți”, a continuat Munteanu.

Munteanu, dezamăgit de tot ce a trăit la Sepsi

Fostul mare internațional a precizat că a rămas cu un gust amar după scurta experiență de la Sfântu Gheorghe, mai ales că este un club cu stabilitate financiară și a crezut că lucrurile stau altfel.

”Nu-mi pare rău că am luat această decizie, deși am făcut-o într-un moment foarte greu pentru familia mea. Eram plecat în Franța, unde soția a suferit o intervenție. Dar la insistența domnului Dioszegi, după numeroase discuții și cu Attila Hadnagy, am acceptat, deși îmi propusesem să iau o echipă abia din vară.

Și am căzut în capcana imaginii unui club unde într-un fel arăta din afară, dar cu totul alta era situația în interior. Aici nu mă refer la oamenii din conducere, ci la ce am găsit în vestiar. E un club cu o situație financiară stabilă, cu salariile plătite la timp, cu condiții foarte bune de pregătire.

Dar, până la urmă, eram al treilea antrenor în acest sezon și asta trebuia să mă pună mai mult pe gânduri. E adevărat că s-a ajuns aici din cauza rezultatelor, a ratării play-off-ului, dar cu acest lot eu zic că era foarte greu să se atingă acest obiectiv, deși din afară lucrurile par altfel”, a afirmat Dorinel Munteanu.