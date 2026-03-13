Dorinel Munteanu șochează după UTA – FC Hermannstadt 3-2: „Ne-am propus să câștigăm play-out-ul!”. Cum a comentat golurile primite de echipa sa

UTA – FC Hermannstadt a fost meciul de debut al play-out-ului din acest sezon, iar arădenii s-au impus cu 3-2 și au urcat pe prima poziție. De partea cealaltă, FC Hermannstadt se află pe loc direct retrogradabil, însă Dorinel Munteanu are ca obiectiv personal clasarea pe primul loc.

Dorinel Munteanu vrea să câștige play-out-ul! Cum a comentat prestația echipei sale în prima etapă de play-out

„Neamțul” s-a arătat extrem de dezamăgit de felul în care elevii săi au început partida de la Arad, în ciuda discuțiilor intense pe care le-a avut cu ei înaintea fluierului de start. Formația lui Mihalcea conducea cu 2-0 după doar șase minute, iar sibienii nu au mai reușite să întoarcă soarta partidei. Deși în acest moment FC Hermannstadt se află pe penultima poziție, Dorinel Munteanu are planuri mari:

„O înfrângere greu de digerat. Alta a fost discuția cu jucătorii mei înainte de acest meci și alta a fost prestația lor pe teren, mai ales începutul de joc. Le-am explicat clar că începem o nouă competiție și chiar dacă diferența este mare, ne-am propus să câștigăm play-out-ul. Pentru multă lume este caraghios, dar ăsta este obiectivul meu.

Cu asemenea greșeli nu poți câștiga nimic. Nu vreau să comentez cum s-au marcat primele două goluri. Pentru mine, să scapi un jucător din marcaj la faza fixă mi se pare ceva grav. A fost un meci echilibrat, am început bine repriza secundă, însă am ratat penalty. După o aruncare de la margine s-a făcut 3-0 și era greu să mai revii. Am demonstrat un gram de caracter, totuși, dar a fost greu să mai revenim.

Pentru noi acum începe adevărata competiție. S-au înjumătățit punctele, iar diferența nu este una care să te amețească. Cu asemenea greșeli și cu un asemenea joc, nu putem decât să ne batem până în ultimul minut pentru a rămâne în SuperLiga României. Nici pentru FCSB n-o să fie ușor, dar nu e treaba mea. Noi am avut ultimele trei meciuri reușit, însă azi am fost surprins de greșelile individuale”, a declarat Dorinel Munteanu, conform

Autogolul secolului! Cum și-a înscris FC Hermannstadt în proprie poartă

Formația antrenată de Dorinel Munteanu se află într-o situație critică în campionat și este amenințată de retrogradare dacă nu își va regla jocul în acest play-out. Sibienii au cedat în prima etapă, împotriva celor de la UTA, iar a și probabil va face înconjurul lumii în următoarele zile.

Faza nu anunța absolut nimic. Ionuț Stoica și Tiberiu Căpușă se aflau în propriul careu, iar veteranul sibienilor a încercat să elimine pericolul degajând mingea puternic spre mijlocul terenului, deși nu era presat de niciun adversar. Cu foarte mare ghinion, Stoica i-a trimis mingea în plină figură coechipierului său, de unde a ricoșat direct în poarta lui Lazar.

Dorinel Munteanu nu are amintiri frumoase din play-out. Ce s-a întâmplat pe banca lui Sepsi

Este al doilea sezon consecutiv când Dorinel Munteanu evoluează în play-out, doar că de această dată a avut timp să-și cunoască jucătorii, spre deosebire de stagiunea precedentă. Antrenorul avea o înțelegere cu Sepsi pentru acest sezon, însă în cele din urmă a acceptat să vină pe bancă încă din play-out-ul trecut, în care covăsnenii au pornit de pe prima poziție.

Totuși, în care nu a obținut nicio victorie. La finalul sezonului, echipa patronată de Laszlo Diosegy a retrogradat, iar „Neamțul” nu vrea să repete această contraperformanță.