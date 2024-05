Dorinel Munteanu sună adunarea înainte de finala Cupei României. Ce spune antrenorul Oțelului despre o posibilă calificare în preliminariile Europa League

Oțelul Galați este la un pas de o performanță extraordinară după numai un sezon în Superligă. .

Finala Cupei României: Oțelul Galați – Corvinul Hunedoara

O finală Oțelul Galați – Corvinul Hunedoara era greu de imaginat la începutul sezonului. Pentru ambele echipe, stagiunea 2023-2024 a fost una de poveste iar un succes în meciul de miercuri ar însemna o performanță istorică.

Corvinul a depășit orice așteptări. Hunedorenii au terminat pe locul secund în liga a doua însă nu au drept de promovare în Superligă. Aceștia ar putea evolua însă în preliminariile cupelor europene în sezonul viitor dacă vor reuși un succes în finala Cupei. Echipa antrenată de Florin Maxim a eliminat nume mari din competiție, pe Sepsi, CFR Cluj și FC Voluntari.

Oțelul Galați a avut de asemenea un sezon excelent. Echipa lui Dorinel Munteanu a realizat două promovări consecutive iar în această stagiune a încheiat pe locul 8 în Superligă. Performanța nu este neapărat una surprinzătoare întrucât Dorinel a declarat la începutul său că obiectivul este calificarea în playoff. Acest obiectiv nu s-a realizat, însă Oțelul poate obține o performanță și mai bună, câștigarea Cupei României.

Dorinel Munteanu așteaptă un sprijin puternic din partea fanilor în finala de la Sibiu

Dorinel Munteanu și Florin Maxim au vorbit cu jurnaliștii de la înainte de meciul din finala Cupei României. Ambii tehnicieni speră ca partida de la Sibiu să fie una pe cinste. Cei doi le-au mulțumit fanilor pentru susținere și au transmis că îi așteaptă la meci.

”Mă bucur că partida se joacă la Sibiu. Cunosc bine orașul, oamenii, suporterii. Sper ca o parte din ei să fie alături de mine și de Oțelul. Îmi pare rău că Sibiul nu a ajuns în finală. Era frumos să fie și ei pentru că organizează finala. Sper să ne susțină o parte dintre cei care vor fi prezenți la finală. Să fie alături de noi cu sufletul. Le doresc ca la anul să obțină o mai mare performanță decât anul acesta”, a precizat Dorinel Munteanu.

Oțelul Galați în Europa? Ce spune Dorinel Munteanu

Antrenorul gălățenilor a vorbit după meciul cu U Cluj din semifinala Cupei României despre o posibilă calificare în preliminariile Europa League. Tehnicianul a precizat că echipa are nevoie de un sprijin financiar important pentru a putea realiza performanțe deosebite. El a transmis:

“Din punct de vedere sportiv, profesional, suntem pregătiți pentru Europa, dar ne lipsește partea financiară. În fiecare dimineață mă trezesc cu speranța că vor veni oameni alături de echipă, în afară de actualii finanțatori, Consiliul Local, Primăria și sponsorii.

Avem nevoie de mult mai mult. Avem nevoie de un buget mult mai mare. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc despre buget, dar cred că Oțelul are cel mai mic buget din ligă”.

Florin Maxim: “Am mers înainte cu jucătorii de la Liga a III-a”

a vorbit despre punctele forte ale echipei sale. Antrenorul a lăudat performanța jucătorilor săi din acest sezon și a transmis mulțumiri suporterilor care au susținut echipa.

“Îmi place să cred că avem echilibru, continuitate, încredere în jucători. Nu mulți sperau că echipa Corvinului să se afle pe locul secund în Liga a II-a, pe loc direct promovabil. Știam regulamentul, știam că nu avem drept de promovare, dar pe teren am depășit aceste bariere. Am mers înainte cu jucătorii de la Liga a III-a și am completat cu foarte puțini. Am ales cu toții să mergem pe continuitate, unitate de grup. Dorința de afirmare de asemenea este un punct forte.

(n.r. referitor la suporterii care vor susține Corvinul Hunedoara) Știu că o să fie în număr foarte mare pentru că am urmărit, s-au mobilizat. Vor fi și oameni de peste hotare care vin la Sibiu pentru a ne susține. Nu am ce să le transmit pentru că vor fi la înălțime. Nici nu pot să-i rog să fie alături de noi pentru că știu că o vor face. Vor fi ca de fiecare dată alături de echipă”, a explicat Florin Maxim pentru sursa citată.