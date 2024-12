Dorinel Munteanu, supărat după Oțelul Galați – FCSB 1-4: „Dacă puteam, făceam 11 schimbări la pauză”. Care crede că sunt cauzele jocului slab al echipei

. Chiar dacă nu au un joc încurajator, elevii lui Dorinel Munteanu păstrează șanse matematice la play-off.

Dorinel Munteanu, după Oțelul – FCSB 1-4: „Este o zi tristă pentru Galați”

Antrenorul gălățenilor s-a arătat supărat după și a analizat meciul cu FCSB la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

„Doarte tare. Nu doar pentru mine. Pentru jucători, pentru suporteri, cel mai mult și mai mult. Este o zi tristă pentru Galați. Chiar nu mă așteptam să facă un joc așa slab. Dacă regulamentul îmi permitea să fac 11 schimbări la pauză și 5 în repriza a doua, le făceam pe toate”, a declarat Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu vrea să facă schimbări la Oțelul, după înfrângerea cu FCSB

Dorinel Munteanu știe care sunt cauzele perioadei proaste prin care trece echipa pe care o antrenează și a anunțat ce decizii va lua în perioada de transferuri din această iarnă.

ADVERTISEMENT

„Nu îmi explic randamentul foarte slab al echipei. Într-un fel sau altul, eu știu cauzele. Vine perioada de mercato. Mulți jucători nu mai au decât 6 luni de contract și se perindă tot felul de zvonuri în jurul echipei.

Bineînțeles că cei care nu s-au integrat probabil nu sunt mulțumiți. Este o seară albă pentru mine. Voi lua decizii foarte drastice, voi ține doar jucători care simt ceva pentru Oțelul Galați și jucători care își doresc să facă performanță, așa cum a fost de la începutul mandatului meu.

ADVERTISEMENT

Am nevoie de fapte, nu de vorbe. De joc bun. Fiecare jucător poate pleca unde își dorește și unde este mai bine. Mă gândesc la orice variantă și mă gândesc de ce, în seara asta, a fost un joc atât de slab, iar rezultatul a arătat situația din teren.

Nu știu dacă echipa adversă a fost super strălucită, dar am fost noi foarte slabi. Din primul minut până în ultimul, am făcut multe greșeli individuale, am fost dezorganizați. A fost un semnal și pentru mine, în ce direcție mă îndrept”, a mai declarat Dorinel Munteanu, după Oțelul – FCSB 1-4.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu a analizat șansele Oțelului la play-off

Dorinel Munteanu a vorbit despre șansele echipei sale de a prinde un loc de play-off la finalul campionatului regulat și consideră că el este respnsabil pentru evoluția jucătorilor din meciul cu FCSB.

„Eu am crezut și cred în ceea ce fac în fiecare zi. Azi mi-am demonstrat că nu putem decât să ne luptăm pentru play-out. Am mai spus asta. Mai sunt etape, dar avem nevoie de fapte, nu de vorbe.

Bineînțeles, eu sunt responsabil de rezultat, de frigul pe care l-au tras suporterii care au fost alături de echipă. Dar asta nu scuza cu nimic randamentul de astăzi. Golurile le-am făcut cadou, din primul minut până în ultimul. Poate că ar trebui să fiu bucuros că scorul nu a fost mai mare.

Am avut și noi câteva ocazii, dar prea puțin pentru o echipă care își dorește mai mult. Mai avem 5 jocuri, 3 în campionat și 2 în cupă. Voi avea foarte multe discuții cu jucătorii, obiectivele rămân aceleași. Meciurile sunt foarte grele.

În momentul de față, nu sunt convins că toți jucătorii mei trag la aceeași căruță. Se poate să prindă un jucător 2-3 zile proaste. Eu știu ce gândesc jucătorii. Am fost jucător, știu ce înseamnă gândul la aceste mici probleme financiare, care sunt convins că se vor rezolva la noi la club. Asta nu scuza absolut deloc randamentul nostru, sub orice critică”, a mai declarat Dorinel Munteanu.