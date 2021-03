Dorinel Munteanu surprinde înainte de România – Germania: „Dacă se termina 2-0 cu Macedonia de Nord era în defavoarea noastră!” Exclusiv

Dorinel Munteanu privește partea plină a paharului înainte de meciul cu Germania. Fostul membru al Generației de Aur consideră că dacă am fi câștigat meciul) cu Macedonia de Nord cu 2-0, ar fi fost un rezultat „mincinos”, care ne-ar fi făcut să uităm de sincopele din jocul nostru.

Fostul internațional român a jucat nu mai puțin de opt în Germania și are 198 de meciuri în Bundesliga, unde a fost poate cel mai apreciat fotbalist român, alături de Marcel Răducanu.

„Neamțul” a prefațat partida de „foc” cu Germania, dar a vorbit și despre duelul dintre România U21 și Germania U21, care se va disputa marți, 31 martie, de la ora 19:00.

Interviu FANATIK cu „Neamțul” din naționala României, Dorinel Munteanu: „Cu Germania, Rădoi trebuie să schimbe tot jocul!”

E diferență mare între Germania de acum și cea din 2000 de la Euro?

– Ce bun ar fi un 1-1 și acum! (n.r. râde) Dacă facem o comparație între echipa de atunci și cea de acum, nu e o diferență foarte mare. În schimb la noi e! Germania avea atunci jucători incredibili care jucau în Bundesliga și alte campionate tari. Germania a fost tot timpul favorită împotriva României. Au opt jucători de la Bayer Munchen, campioana Europei. Am văzut și componența echipei din meciul cu Islanda.

Ei nu au dus niciodată lipsă de jucători valoroși chiar dacă a fost un dezastru Campionatul Mondial din 2018. Trebuie să ne pună pe gânduri asta și să facem o partidă bună, în care să ne autodepășim. Trebuie în primul rând să jucăm inteligent.

Meritam să câștigăm împotriva Germaniei la EURO 2000?

– A fost primul joc pentru noi de la Campionatul European și puteam câștiga chiar. Cel mai important a fost rezultatul, dar am jucat de la egal la egal cu Germania. Am condus cu 1-0 și ne-a egalat Mehmet Scholl cu un șut de excepție. Atunci am prins Germania într-o situație mai delicată. După acel joc, mulți jucători s-au retras de la echipa națională, inclusiv Lothar Matthaus! A fost un rezultat bun pentru că noi apoi am bătut Anglia și ne-am calificat chiar dacă am pierdut cu 1-0 în fața Portugaliei, un gol în minutul 90.

După acel rezultat negativ împotriva noastră s-a făcut o reconstrucție a echipei lor naționale, iar în 2002 au jucat finala la Mondiale împotriva Braziliei, apoi în 2006 și 2010 au jucat din nou semifinală. În 2014 au spulberat Brazilia și au câștigat Mondialul, în timp ce în Rusia au terminat grupa pe o poziție incredibilă: patru. I-am prins atunci într-o situație grea pe nemți.

Dorinel Munteanu: „Trebuie să fim realiști și să ne gândim la locul doi!”

Germania 3-0 împotriva Islandei, care ne-a scos la baraj…

– Germania e clar mare favorită și noi trebuie să fim realiști și să ne gândim la locul doi! Nu știu exact cu ce formație vor începe ei, dacă va fi aceeași formulă ca în meciul cu islandezii. Dar au jucători fabuloși pe toate posturile.

Cine sunt cei mai periculoși?

– Leon Goretzka, Joshua Kimmich îmi plac foarte mult. Havertz, sunt foarte mulți jucători. Au cinci jucători în Premier League. Asta spune multe! Sunt jucători foarte tineri și de mare perspectivă care au foame mare de performanță. Gundogan cred că e cel mai în formă jucător al Germaniei. Are un sezon fabulos la Manchester City. Este jucătorul care dezvoltă foarte mult jocul de construcție și apare și la finalizare. Se impune și la club și națională prin jocul lui.

„Cu prea multe schimbări nu avem nicio șansă!”

Cu Macedonia am luat două goluri într-un minut….

– Trebuie să ne dea de gândit asta. Cu Germania, Mirel Rădoi trebuie să schimbe ceva! Nu numai în apărare, ci întreg jocul echipei. Să fim mult mai organizați în faza defensivă, pentru că Germania e trei clase peste macedoneni. Au un joc foarte rapid. Noi dacă suntem foarte atenți și foarte disciplinați tactic și avem răbdare, am putea să îi prindem pe contraatac, pentru că și noi avem jucători de viteză. Trebuie însă să abordăm meciul prudent.

Eu sper să nu avem aceleași probleme în defensivă ca la meciul cu Macedonia de Nord. Selecționerul a avut trei zile la dispoziție, față de primul meci când au fost doar două antrenamente cu tot lotul. E timp pentru câteva retușuri și schimbări care se impun. Ca să funcționeze ceva perfect, ai nevoie de timp și stabilitate la nivelul lotului. Cu prea multe schimbări nu avem nicio șansă.

Ați jucat opt ani în Germania, peste 200 de meciuri. Ce ați învățat acolo?

– Ceea ce caracterizează cel mai bine fotbalul german: disciplină, dăruire, muncă! Jucătorii germani nu consideră niciodată un meci pierdut, indiferent de scor. Ca să putem implementa și la noi această filosofie de joc, trebuie să ai câte puțin din toate! Nu merge altfel. Noi avem totuși un atuu. Jucătorii români sunt foarte talentați. Avem calități tehnice foarte bune, ceea ce e caracteristic pentru multe țări. Însă nu e de ajuns pentru a face performanță. Toate acestea trebuie adapte la calitățile tehnice ale jucătorilor.

„Jucătorii români nu îndeplinesc criteriile pentru a juca în Bundesliga!”

Poate fi un avantaj că ne privesc de sus?

– Nu știu dacă ne privesc de sus. Sunt convins că vor trata foarte serios jocul, pentru că își respectă blazonul și echipa națională foarte mult. E posibil să apară și la ei unele scăpări, să piardă câte o partidă, dar cred că vor pregăti foarte bine jocul. Probabil au analizat foarte bine jocul nostru cu Macedonia de Nord și ne cunosc plusurile și minusurile.

Nu avem niciun jucător în Bundesliga…

– Jucătorii români nu prea îndeplinesc criteriile de bază pentru a juca în Bundesliga! Ăsta e adevărul! Nu mulți – fotbaliști pot face față în prima ligă din Germania.

Poate fi un impuls victoria cu 5-1 împotriva Germaniei din 2005?

– Cred că e deja istorie! Au trecut aproape 17 ani de atunci. Germania a luat 6-0 în Liga Națiunilor de la Spania, dar nu cred că se uită în trecut nemții. Nu cred că mai contează pentru moralul nostru. Nu ne ajută pe teren, dar palmaresul rămâne.

„Dacă se termina 2-0, iar ne culcam pe o ureche și uitam ocaziile macedonenilor! A fost un duș rece, care ne-a trezit!”

Ce șanse avem de calificare?

– Eu cred că avem șanse mari la locul doi! După ceea ce am văzut cu Macedonia de Nord, dacă se fac câteva schimbări de abordare a jocurilor va fi bine. Mie mi-a plăcut jocul, chiar dacă am câștigat pe final. Eu cred că dacă se termina 2-0 era în defavoarea noastră, fiindcă iar ne culcam pe o ureche și uitam ocaziile mari ale macedonenilor! Și am fi trecut mai ușor peste erorile din timpul meciului. Eu cred că ar trebui să ne calificăm.

Eu cred au fost un „duș rece” aceste două goluri primite și ne-a trezit puțin la realitate. Am avut șansă să marcăm golul trei, dar a tras un semnal foarte mare de alarmă cu privire la problemele noastre. E foarte important acest lucru! Avem nouă meciuri la dispoziție să le îndreptăm. Jocul cu Macedonia de Nord ne-a arătat foarte multe: bune și rele.

Ce jucători v-au plăcut?

– Mi-a plăcut în general abordarea ofensivă a jocului. Aș vrea ca pe faza defensivă să participe toată echipa pentru a recupera mingea, iar apoi pe contraatac avem jucători de calitate. Mi-a plăcut foarte mult Tănase, bineînțeles și Mihăilă. Toți au depus un efort mare.

„Ianis Hagi ar trebui să înceapă ca titular, dar asta a decis Rădoi”

Ianis Hagi a marcat la debut…

Poate Ianis Hagi ar fi trebuit să înceapă titular, dar asta a decis Rădoi. A demonstrat de când a intrat că are sânge rece și e un jucător de valoare, contrar a ceea ce se spune despre el. E îmbucurător că a marcat și avem pe ce să ne bazăm. Jucătorii care sunt generic nemulțumiți că nu au început ca titulari, au intrat foarte bine pe parcurs și au făcut diferența. Atât Mihăilă cât și Ianis.

V-a căutat cineva din Germania să vă întrebe de meci?

– O să vorbesc cu mai multe persoane din Germania din partea presei înainte de meci.

E la fel de dezechilibrat duelul cu Germania și la EURO U21?

– Nu, pentru că la tineret dacă facem un meci bun cu Ungaria, iar ei vor învinge Olanda, ceea ce cred că se va întâmpla, ambele echipe vor fi calificate înainte de meciul direct. Nu știu dacă nemții vor investi așa mult în ultimul meci din grupă sau dacă vor juca cu toți titularii. Motivarea băieților trebuie să fie mult mai mare și să menținem jocul bun făcut cu Olanda.

„Naționala U21 ar trebui să fie și mai motivată fără jucătorii plecați la echipa mare!”

Aveam alte șanse cu Dennis Man, Ianis Hagi, Florinel Coman sau Mihăilă?

E târziu să mai comentăm acum. Cei patru au mers la echipa mare. Cei care au rămas la tineret ar trebui să fie și mai motivați.

Germania nu mai are niciun jucător de la meciul din 2019…

– Faptul că ei au pierdut finala cu Spania în urmă cu doi ani a fost un mare eșec! Asta a însemnat foarte mult pentru ei, că au pierdut 2-1 cu Spania. A fost un semn de întrebare și generațiile s-au schimbat complet, ceea ce la noi nu s-a întâmplat. Ei pot schimba fără probleme două-trei echipe.

Sunt jucători mai tineri și mai noi. E un exemplu de preluat. Vă dați seama ce pretenții au nemții dacă au jucat finala și au schimbat toată echipa? Ei au soluții pe orice post cu jucători între 14 și 21 de ani.