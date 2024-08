Dorinel Munteanu, un car de nervi și după ce echipa sa câștigă. A sărit la bătaie la finalul meciului Oțelul – Hermannstadt 1-0

Oțelul are un început de sezon de senzație în Superliga României. . La finalul partidei, Dorinel Munteanu a fost un car de nervi. Acesta a fost deranjat de comportamentul suporterilor din tribune și i-a înjurat copios.

Oțelul Galați, victorie importantă în meciul cu Hermannstadt

ocupă primul loc în Superliga României după 4 etape. Meciul cu sibienii a fost unul echilibrat. Bosniacul Stipe Jurić a înscris golul victoriei în minutul 86 și a adus 3 puncte importante pentru echipa lui Dorinel Munteanu.

ADVERTISEMENT

Deși echipa a obținut o nouă victorie, Dorinel Munteanu nu și-a putut stăpâni nervii după fluierul final. Acesta s-a luat la ceartă cu suporterii, iar camerele de filmat au surprins comportamentul revoltător al tehnicianului de la Oțelul Galați. Colegii lui Dorinel l-au calmat cu greu. Puteți vedea imaginile.

Dorinel Munteanu: “Niciun jucător nu este titular cert”

La finalul partidei, Dorinel a ținut să laude atitudinea jucătorilor săi, în special cea din repriza secundă. Antrenorul gălățenilor a transmis că obiectivul clubului rămâne calificarea în play-off-ul Superligii, însă este conștient că sezonul abia a început.

ADVERTISEMENT

“Mă bucur foarte mult pentru această victorie. Am preconizat că va fi un meci foarte greu. O echipă incomodă, într-o mică criză. A fost un adversar care ne-a pus probleme în prima repriză. Nu le- am dat posibilitatea de a intra în careu.

În a doua repriză, am făcut un joc bun. Am fost foarte agresivi. Am avut momente bune de joc. A venit și golul, așa cum ar fi trebuit. Sunt fericit. Mă bucur pentru băieți.

ADVERTISEMENT

Nu este o noutate. Niciun jucător nu este titular cert. Ei trebuie să demonstreze la fiecare antrenament. Am foarte multe semne de întrebare în alcătuirea lotului. Dacă vor înțelege, vom crea un grup de 18-20 jucători pe care ne vom putea baza. Mi-am dorit foarte mult ca Tănasă să rămână la noi. Se pregătește foarte bine. Am concurență foarte mare. Stăm bine la nivelul regulii Under 21. Așteptăm încă 2-3 jucători.

Mai este foarte mult până la play-off. Am făcut o regulă nescrisă: luăm fiecare meci în parte. Jucătorii trebuie să aibă o atitudine maximă. Vom vedea unde ne vom clasa la final. Mai sunt foarte multe meciuri. Rezultatele apar datorită muncii grupului”, a explicat Dorinel Munteanu la finalul meciului.

ADVERTISEMENT

Oțelul lui Dorinel, pe primul loc în Superligă

În etapa următoare, Oțelul Galați va juca în deplasare la Arad, împotriva celor de la UTA. Dorinel Munteanu speră ca jucătorii săi să își continue forma excelentă din acest debut de campionat și să își consolideze poziția din vârful clasamentului.