Dorința lui Denis Alibec după moartea lui Mircea Lucescu: „Să schimbăm în bine! Aveai numai de învățat”

Marți, 7 aprilie 2026, va rămâne o zi tristă în , asta după ce Mircea Lucescu a trecut în neființă în urma unor probleme cardiace ce s-au agravat în ultimele săptămâni. Fostul selecționer este comemorat de jucătorii cu care a colaborat la echipa națională și nu numai.

Denis Alibec, șocat de moartea lui Mircea Lucescu. Dorința pe care o are jucătorul de la Farul

Denis Alibec, jucătorul celor de la Farul, a vorbit despre tristețea pe care o simte în aceste momente dificile pentru sportul din România, iar în același timp a spus că-și dorește ca viitorul pentru fotbalul autohton să fie unul mai plin de speranță, pentru a cinsti astfel memoria lui Mircea Lucescu, omul care a trăit pentru echipa națională până la ultima suflare.

„Este un șoc pentru fotbalul românesc, Dumnezeu să-l odihnească pe Mircea Lucescu! A fost un idol pentru toți românii, un exemplu. Sper ca după moartea dânsului să reușim să schimbăm fotbalul în bine, pentru el și pentru România. Aveai numai de învățat de la dânsul, știa fotbal mai mult decât viața lui cred. Mă bucur că am reușit să-l cunosc și să-mi fie antrenor, chiar dacă s-a întâmplat așa târziu. Păcat că s-a stins din viață. Aseară, după ce s-a anunțat că a murit Mircea Lucescu, toți de la noi erau șocați, pentru că acum câteva săptămâni era foarte bine și să primim o veste ca aceasta a fost un șoc”, a spus Denis Alibec.

Mesajul lui Ianis Zicu după dispariția lui Mircea Lucescu

Ianis Zicu a vorbit și el despre influența pe care familia Lucescu a avut-o asupra carierei sale și a transmis un mesaj de condoleanțe în urma .

„Transmit și eu condoleanțe din partea mea, a echipei, a clubului. Toate gândurile noastre se îndreaptă către familia Lucescu, să fie puternică și să revină la normalitate într-un timp cât mai scurt. L-am cunoscut pe domnul Mircea Lucescu, iar pe băiatul dânsului mai bine. Consider că și eu, ca om, sunt format de această familie, pentru că Răzvan e educat de tatăl lui. Am trăit cu Răzvan un an foarte frumos la Rapid, am învățat foarte multe lucruri și cred că o mare parte din educația pe care o am astăzi se datorează familiei Lucescu. Este unul dintre cele mai grele momente ale perioadei fotbalistice din România, din istoria totală a fotbalului românesc. Oamenii sunt de neînlocuit de cele mai multe ori, dar viața merge înainte și cu toții trebuie să găsim resurse și putere să trecem peste astfel de momente”, a spus Ianis Zicu.