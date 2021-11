Dorința lui Florin Cîțu care poate strica prietenia PNL-PSD. Funcțiile la care nu vrea să renunțe

Președintele PNL Florin Cîțu a declarat că nu va renunța la programul de guvernare al partidului, indiferent cu cine se va alia pentru guvernare. El vrea, în continuare, să își mențină poziția de premier.

Florin Cîțu nu renunță la ideea de a fi prim-ministru

Președintele PNL spune că își propune să mențină și că nu renunță la ideea de a fi prim-ministru.

Florin Cîțu a adăugat că nu se pune problema ca liberalii să meargă la Cotroceni cu altă propunere de premier afară de președintele partidului.

ADVERTISEMENT

„În acest moment, PNL are de luat mai multe decizii. Propunerea de premier o face partidul și e președintele partidului. Să vedem ce spune partidul, toți președinții de filială, după aceea… PNL va face propria propunere de premier. Desemnarea o va face președintele României”, spune premierul interimar.

Cîțu: Ministerul de Finanțe condus de PNL a schimbat „direcția economiei”

Premierul interimar a mai spus că încă nu s-a pus în discuție împărțirea funcțiilor în viitoarea coaliție, dar PNL nu trebuie să renunțe la Ministeul de Finanțe, pe care l-a deținut în mai multe rânduri.

ADVERTISEMENT

„Este crucial ca PNL să păstreze Ministerul Finanțelor. Modul în care am condus ministerul ne-a dus să reușim să convingem agențiile de rating să schimbe poziția României, am crescut încasările și nu am impus majorări de taxe”, a declarat Florin Cîțu.

El spune că Ministerul Finanțelor condus de PNL a reușit să schimbe direcția economiei României. Premierul interimar vrea să se asigure că se va menține ritmul de creștere al salariilor și al economiei.

ADVERTISEMENT

Reforme ”bune pentru România”

Cîțu spune că nu va abandona direcția adoptată de PNL în programul de guvernare.

”Până la urmă direcția de guvernare nu are legătură cu ceea ce își propune PNL (…) Ne impunem aceste reforme pentru că ele sunt bune pentru România nu pentru PNL”, precizează Florin Cîțu.

Premierul interimar anunțat și ce se va întâmpla la reuniunea conducerii PNL de luni seara. ”Vom discuta ce am vorbit la USR, ce am discutat la PSD. Important e sa vedem cu cine vom face mai departe aceste reforme”, susține Cîțu.

ADVERTISEMENT

Liberalii se reunesc luni seară pentru a stabili alături de cine vor forma guvernul, USR sau PSD. Potrivit lui Florin Cîțu, această decizie nu îi aparține, urmând ca în urma discuțiilor cu liderii de filiale să se stabilească direcția. De altfel, , încă de duminică, mai multe programe de guvernare pe anumite domenii, precum: Transporturi, Agricultură, Finanțe, Economie și Energie.