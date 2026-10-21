Dorința lui Gigi Becali, criticată de fostul fotbalist al FCSB: „Este nerealist. Asta vedeai la Pandurii lui Grigoraș”

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Nana Falemi (52 de ani), jucător în tabăra roș-albaștrilor între anii 2000 și 2005, a comentat stilul de joc pe care Laurențiu Reghecampf îl propune la FCSB și cu care a obținut rezultatele din trecut. Fostul mijlocaș îl contrazice pe Gigi Becali, care își dorește de la echipa sa un joc de posesie.

Nana Falemi consideră că dorința lui Gigi Becali nu are loc la FCSB

Laurențiu Reghecampf și-a început noul mandat la FCSB cu două victorii în meciurile cu Oțelul Galați și FC Voluntari. Chiar dacă cele două formații nu sunt adversare de temut din SuperLiga României, roș-albaștrii nu au avut viață ușoară în niciuna dintre partide.

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Elevii lui Reghecampf s-au impus cu 1-0 în meciul contra oțelarilor și cu 2-1 în partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, golul victoriei venind de fiecare dată în ultimul sfert al partidei. Chiar dacă echipa a pus șase puncte în clasament după o perioadă în care obținuse un singur punct din 15 posibile, Nana Falemi, fost jucător al bucureștenilor, l-a contrazis pe omul de afaceri și a explicat că stilul lui Reghe presupune o altă abordare a jocului:

„La antrenorul Reghecampf este știut faptul că echipele lui nu sunt renumite printr-un joc de posesie. Și el nu așa a câștigat campionatele cu Steaua (n.r. – FCSB). A câștigat printr-un joc de forță. Presing, în primul rând, a dus tot timpul jocul sus și a presat adversarii și acolo unde ăștia, adversarii, cedau, acolo unde apăreau culoare, pe acolo marcau. Reghe face un joc de forță. Echipele lui se remarcă printr-un joc în forță. Și ca să faci un joc de forță, e nevoie de timp să acumulezi forță. După aia, da, o să stea mai mult și mingea la tine când ai potență. Stă și mingea la tine.

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Dar nu este renumit printr-un joc de posesie elaborat. Dacă vrei un joc de posesie, îl iei pe Victor Pițurcă. La Piți făceam numai jocuri cu mingea dintr-o atingere și două atingeri. Sau pe Costel Gâlcă. Dar prefer Victor Pițurcă. Dacă vrei un joc de posesie. Sau cum avea, eu știu, Petre Grigoraș la Pandurii. Dar Reghecampf e renumit prin jocul de forță. Jucătorii își câștigă duelurile. Și ca să faci un joc de posesie, îți trebuie niște luni de zile. La fel și să creezi un joc de forță. Să ridici nivelul fizic al jucătorilor. La jocul de forță poate îți trebuie mai puțin timp decât la jocul de posesie. În două luni le crești nivelul fizic și întărești disciplina de grup”, a declarat Nana Falemi, conform

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Reghecampf a făcut o pregătire „spartană” la FCSB în pauza internațională

Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB într-un moment perfect. Antrenorul de 51 de ani a avut la dispoziție 3 săptămâni în care să-i pună la punct în ceea ce privește forma fizică pe fotbaliștii rămași la echipă. Chiar dacă FCSB nu a avut niciun jucător selecționat de Gică Hagi, roș-albaștrii au dat fotbaliști la alte naționale, inclusiv cea de tineret, unde Stoian și Pădurariu au fost prezenți în lotul lui Costin Curelea, însă nu au primit aproape nicio șansă din partea fostului selecționer de tineret.

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sub comanda lui Laurențiu Reghecampf și Thomas Neubert, iar acest lucru s-a putut observa în multiplele postări din timpul antrenamentelor pe care FCSB le-a făcut pe rețelele de socializare. Î lucru atât de important în filosofia lui Reghecampf, care se folosește foarte mult de presing în timpul meciurilor.