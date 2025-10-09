Sport

Dorința lui Ianis Hagi înainte de meciurile României cu Moldova și Austria

Ianis Hagi, fotbalistul lui Alanyaspor, se pregătește de meciurile pe care România le are, cu Republica Moldova, amical, și cu Austria, în preliminariile Cupei Mondiale.
Mihai Alecu
09.10.2025 | 07:00
Dorinta lui Ianis Hagi inainte de meciurile Romaniei cu Moldova si Austria
Ce dorință are Ianis Hagi înainte de România Moldova

Fotbalistul celor de la Alanyaspor a declarat că speră să fie decisiv în confruntările pe care România le are în luna octombrie, cu Moldova și Austria.

Ianis Hagi, revenit în echipa României, vrea să fie decisiv. Ce spune înainte de meciurile cu Moldova și Austria

Mircea Lucescu a anunțat că Ianis Hagi o să înceapă partida cu Moldova din postura de titular și căpitan al primei reprezentative, asta după ce fotbalistul român a evoluat ultima dată pentru tricolori în luna martie, în deplasare, cu San Marino, când a oferit o pasă decisivă la succesul cu 5-1. Acum, mijlocașul ofensiv va fi unul dintre cei pe care „Il Luce” se bazează pentru un rezultat pozitiv în amicalul cu moldovenii de pe Arena Națională.

Fotbalistul a vorbit cu presa și a dezvăluit că-și dorește să-și ajute echipa și prin aportul său să contribuie la victorie. “(n.r: Aşteptăm un gol cu Moldova. Pregăteşti şi cu Austria unul?) Da, îmi doresc să marchez, nu contează cum. Îmi doresc să marchez, să-mi ajut echipa. Mereu am fost un jucător de echipă, care să creeze pentru colegi, să dau pasă de gol. Asta a fost mereu intenţia mea, instinctul meu de mic copil. Apoi, dacă reuşesc să dau şi gol, să şi câştigăm, e clar mult mai bine. Să câştigăm e primordial”, a spus Ianis Hagi pentru AS.ro.

Situația României în preliminariile Cupei Mondiale. Ce șanse mai sunt de calificare la turneul final

România a disputat deja 5 din cele 8 meciuri din grupa de preliminarii, iar situația nu este deloc una bună. Tricolorii au 7 puncte și sunt pe locul 3, la 5 lungimi distanță de primele două clasate, Bosnia și Austria, cu care au și pierdut în tur. Acum, pentru a mai spera la o calificare, elevii lui Mircea Lucescu sunt obligați să învingă atât pe Austria și San Marino, cât și în Bosnia, iar jocul rezultatelor să fie în favoarea alor noștri.

Totuși, o altă speranță vine din barajul asigurat de rezultatele excelente din Nations League. România ar urma să joace o semifinală, manșă unică, cel mai probabil în deplasare, și în cazul unei victorii o finală, tot în deplasare, pentru a-și asigura biletele la turneul final din Statele Unite, Mexic și Canada. Printre adversari ar putea să se numere nume mari precum Germania, Italia, Serbia sau Grecia, toate fiind naționale mai bine cotate decât a noastră.

Câți spectatori sunt așteptați la meciurile României cu Moldova și Austria

În București, ultimele zile au fost pline cu ploaie, asta după ce o avertizare de vreme rea a fost emisă de meteoreologi. Aceștia spun însă că la ora partidei cu Moldova condițiile atmosferice nu vor mai fi la fel de dure, iar pentru spectatori aceasta nu poate să fie decât o veste bună. Până cu o zi înaintea partidei, din informațiile FANATIK, se pare că s-au vândut 15.000 de bilete, iar asistența nu va fi mai numeroasă de 20.000 de oameni.

Pentru meciul cu Austria lucrurile stau mult mai bine. Partida ce urmează să aibă loc duminică are până acum 30.000 de bilete vândute, iar dacă preconizările vor fi respectate, în tribune urmează să fie peste 45.000 de spectatori care să-i susțină pe tricolori în drumul spre Cupa Mondială.

