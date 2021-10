Dorința lui Mihai Stoichiță după Germania – România: „Vrem să fim competitivi în Europa!”

Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a vorbit la finalul partidei dintre Germania și România și a tras mai multe concluzii, vorbind și despre unele diferențe dintre fotbaliștii lui Hansi Flick și cei ai „tricolorilor”.

Mihai Stoichiță l-a felicitat pe Mirel Rădoi pentru felul în care a organizat echipa și a spus că vrea ca naționala să devină competitivă în Europa.

Dorința lui Mihai Stoichiță după Germania – România

Mihai Stoichiță a vorbit după duelul dintre și a spus care este dorința sa pentru viitorul naționalei: „Bravo lui Mirel! Poate dacă eram mai atenți la finalizare, obțineam mai mult. Asta vrem, să fim competitivi în Europa.

Mirel a fost matur tot timpul, a încercat multe. Noi avem mai multe șanse când jucăm reactiv, dar acum trebuie să avem mai multe realizări în atac.

Am avut șansa și la 1-1 să facem 2-1. Nu știu dacă am fi câștigat, dar scoteam un egal. Și pe final, Vlad a avut o ocazie bună. Prin organizare trebuie să redevenim ce am fost cândva, doar așa putem”.

„Primul pas e luni, trebuie să fim atenți, să nu ne mulțumim cu ce am făcut în seara asta, pentru că avem nevoie de victorie.

Nu știu cum va organiza Mirel pentru luni, dar am văzut cum vrea să pregătească meciul, dar trebuie să vedem cum ne vom prezenta și din punct de vedere fizic”, a mai spus Mihai Stoichiță, la TV .

„Vrem să ajungem cu Liga 1 la un nivel mai înalt!”

și a spus că visează ca România să ajungă la un nivel mai ridicat prin competiția internă, iar jucătorii selecționați care evoluează în Liga 1 să aibă un ritm mult mai bun pentru meciurile internaționale:

„Mi-a plăcut ușurința fizică cu care joacă nemții, dacă ar ajunge și fotbaliștii noștri să joace așa, am ajunge departe”.

„Sperăm să ajungem și cu Liga 1 la un astfel de nivel, pentru a veni jucători la națională care să dea un astfel de ritm, că ritmul ți-l dă echipa la care joci, dar și adversarii pe care îi întâlnești”, a mai spus Mihai Stoichiță.

În urma rezultatului, România a picat pe locul 4 în grupa J, dar „tricolorii” au șanse reale să obțină locul doi în grupă, dacă vor câștiga toate meciurile pe care le mai au de jucat până la finalul campaniei de calificări, și anume cu Armenia, cu Islanda și cu Liechtenstein.