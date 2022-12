Dorinţa lui Olimpiu Moruţan dacă ar fi supererou: „Aș vrea România campioană mondială”. Ce spune despre grupa din preliminariile Euro 2024

Olimpiu Moruțan a devenit unul dintre fotbaliștii de bază al celor de la Pisa. Internaționalul român, , a vorbit despre grupa din preliminariile Euro 2024, dar și despre .

Olimpiu Moruțan a înscris pentru România în partida cu Moldova din luna noiembrie: „Au fost meciuri amicale, nu pot să trag mari concluzii”

Olimpiu Moruțan a spart gheața în tricoul naționalei României, , câștigat de tricolori cu 5-0 la Chișinău. Fostul fotbalist de la FCSB a precizat că a demonstrat că merită să fie în lotul convocat de Edi Iordănescu, însă este doar un început.

„Am așteptat mult convocarea, voiam să fiu acolo. Știu ce calități am, că pot da mai mult, acum sper să ajut să ne calificăm la EURO. Am avut evoluții bune, dar au fost meciuri amicale, nu pot să trag mari concluzii.

Am vrut doar să demonstrez că pot ajuta echipa națională. Mă bucur pentru acest trofeu, am muncit mult, am demonstrat că meritam, dar este doar un început”, a declarat Olimpiu Moruțan, potrivit .

Olimpiu Moruțan, optimist înaintea startului campaniei de calificare la Euro 2024

din Germania în deplasare, pe 25 martie, contra Andorrei. Olimpiu Moruțan este de părere că grupa României este dificilă, însă consideră că „tricolorii” pot face pasul la un turneu final pentru prima oară de la Euro 2016 încoace.

„Avem mulți jucători talentați, dar mai avem nevoie de muncă, sacrificiu, efort, pentru ca să ajutăm România să se califice. Selecționerul mi-a transmis să nu mă mai uit înapoi, să fiu mereu pregătit pentru convocare.

Noi nu simțim presiune, dar publicul vrea calificări, este normal. Grupa de EURO este dificilă, dar dacă nu facem pași greșiți, suntem atenți, putem să ne calificăm”, a mai spus Olimpiu Moruțan.

Olimpiu Moruțan a ajuns în Serie B, la Pisa, împrumutat de Galatasaray până la sfârșitul sezonului. Mijlocașul român a ajuns în Turcia de la FCSB, însă Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că pe 5 milioane de euro.

Olimpiu Moruțan, apreciat după evoluțiile consistente din Italia, la Pisa

Olimpiu Moruțan a dezvăluit că s-a acomodat foarte repede în Italia, aspect care reiese și din cifrele înregistrate de român în Serie B, la Pisa. Moruțan a evoluat în 16 meciuri pentru echipa italiană, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere 7 pase decisive.

„Am început să joc bine, să marchez, să dau pase de gol. Îmi place că aici mă bucur de fotbal, de meciurile pe care le am, vreau să o țin tot așa. M-am acomodat repede, eu nu am probleme de adaptare. Mă bucur că îi am și pe Marius (n.r. Marius Marin) și Adrian (n.r. Adrian Rus) cu mine.

Nu am un program deosebit. Dimineața iau cafeaua, mănânc, apoi vine ora de antrenament. Ne pregătim după amiază, așa că nu este timp decât să ne concentrăm la fotbal.

Serie B este un campionat dificil, tactic, agresiv. Aici trebuie să ai forță. Eu sper să promovăm în Serie A, de aceea am și ales acest club, pentru un obiectiv îndrăzneț”, a declarat Olimpiu Moruțan.

În momentul în care a fost întrebat ce și-ar dori dacă ar avea puteri depline, Olimpiu Moruțan nu a stat pe gânduri: „Aș vrea România campioană mondială”, a spus Moruțan.