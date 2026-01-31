Dorința lui Vlad Dragomir după ce a impresionat în Champions League: ”Nu aș sta pe gânduri”

ADVERTISEMENT

Intrat în atenția lumii după ce a avut evoluții foarte bune cu Pafos în Champions League, Vlad Dragomir a recunoscut că se gândește la viitor și și-a pus și o dorință. În ce campionat ar vrea să ajungă.

Vlad Dragomir și-a pus o dorință după ce a marcat în Champions League

Devenit o prezență constantă la echipa națională a României, mijlocașul în vârstă de 26 de ani a mărturisit că și-a dori ca într-o zi să ajungă să evolueze în Premier League și ar accepta pe loc dacă ar primi o ofertă.

”Da, clar îmi doresc să ajung în Premier League. Mai ales după meciul cu Chelsea, mi-am amintit de atmosfera de acolo. Mi-am amintit de calitatea pe care o au jucătorii acolo. Cu siguranță, dacă aș avea o ofertă din Anglia nu aș sta pe gânduri”, a declarat Dragomir, la .

După ce a început fotbalul la Timișoara, orașul în care s-a născut, Vlad Dragomir a fost luat de Arsenal și a stat timp de trei ani în academia ”tunarilor”. Apoi a jucat în Italia la Perugia și Virtus Entella, înainte de a ajunge la Pafos în vara lui 2021.

Cum a reușit golul serii în Champions League

În ultima etapă din Champions League, fotbalistul român a marcat primul său gol în competiția supremă a Europei. A fost o cu un șut de la mare distanță prin care a deschis scorul în partida cu Slavia Praga.

”Cu siguranță rămâne cea mai frumoasă amintire. A fost primul gol în UEFA Champions League și a fost unul frumos, zic eu. Totuși, rămânem cu un gust amar că nu am reușit să mergem mai departe.

Da, am văzut că am spațiu să trag. Mereu, după respingerile de la corner, încercăm să dăm o centrare sau să șutăm. Am văzut că nu iese nimeni la întâmpinare și am decis să trag”, a spus Dragomir.

Cu ce dezamăgire rămâne Dragomir după participarea în Champions League

În ciuda faptului că Pafos s-a impus categoric în fața Slaviei Praga, scor 4-1, a Champions League, iar acest lucru este singurul minus pentru Vlad Dragomir.

”A fost o experiență importantă, aș putea spune. Toată lumea vorbește de Champions League ca fiind o competiție diferită. De multe ori vedem meciuri care se transformă pe parcurs. Am simțit asta pe propria piele.

Am avut meciuri cu Chelsea, echipe mari, unde am demonstrat că putem să le ținem piept. Am avut performanțe bune. E automat că în Champions League toți jucătorii se depășesc.

Cu două zile înainte de meci am avut meci în campionat, am pierdut, am fost dezamăgit. M-am pus în pat lângă copilul cel mic și m-a simțit, s-a trezit”, a afirmat internaționalul român.