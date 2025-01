Dorințele lui Alex Mitriță în 2025: „Apoi pot să mă las de fotbal”. Ce spune despre grupa României din preliminariile Campionatului Mondial

Un nou an, același Alex Mitriță. „Piticul atomic” nu renunță la visul pe care l-a avut din prima zi în care a semnat cu Universitatea Craiova: câștigarea titlului din SuperLiga. Liderul „juveților” a vorbit și despre grupa României din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Alex Mitriță știe ce vrea în 2025! Ce spune despre șansele la titlu: „Suntem foarte aproape”

Alex Mitriță a vorbit din cantonamentul Universității Craiova. Mijlocașul grupării din Cetatea Băniei a comentat , mutare dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Piticul atomic” a pus sub lupă și șansele Universității Craiova la titlul din SuperLiga. Starul oltenilor spune că rezultatele din derby-urile cu și Rapid vor cântări decisiv în lupta pentru trofeul mult râfnit în Oltenia.

„Trebuie să muncim foarte mult zilele următoare, plecăm cu gândul să dăm totul la fiecare meci. Suntem foarte aproape de primul loc, important este să dăm totul la fiecare meci. Nu va fi ușor, dar sper să păstrăm aceeași atitudine din ultimele meciuri.

Este cel mai strâns campionat de până acum, fiecare echipă are șanse, iar noi tragem pentru șansa noastră. A plecat la mai bine (n.r.- Andrei Ivan), îi urez multă baftă. Era un jucător important pentru noi, ne bazam foarte mult pe el.

Dacă a plecat înseamnă că este bine pentru el, nu știu dacă va veni un înlocuitor pentru că sunt jucător, nu fac parte din staff-ul administrativ. Cred că următoarele două meciuri vor conta enorm pentru lupta la titlu”, a declarat Alex Mitriță.

Alex Mitriță: „Vreau să intrăm în play-off, să ne luptăm la titlu”

„Nu vreau să mă gândesc ce echipe îmi doresc în play-off, vreau să intrăm noi în play-off. Vreau să mă gândesc doar la noi, nu la alte echipe. Vreau să intrăm în play-off, îmi doresc să ne luptăm la titlu. Avem atitudine, s-a văzut în ultimele meciuri.

Am petrecut Crăciunul și Revelionul cu familia, am avut și eu timp să plec cu soția pentru patru zile. Avem toate condițiile aici, avem teren și o refacere foarte bună aici. Era o perioada foarte scurtă pentru Antalya.

Mă gândesc și la echipa națională, dar următorul meci este în martie. Până în martie avem meciuri la echipa de club, iar gândul meu este acesta. Să nu vorbim de noroc, să ajungem acolo, nu vor fi meciuri ușoare”, a spus „Piticul atomic”.

Alex Mitriță așteaptă derby-ul cu Dinamo: „Nu uit”. Ce spune despre grupa României

Toți jucătorii din lotul Universității Craiova sunt cu gândul la primul meci al anului, derby-ul cu Dinamo. Alex Mitriță a vorbit despre meciul cu rivalii din Capitală și a dezvăluit ce își dorește să se întâmple în 2025.

„Este vorba și de o revanșă cu Dinamo, dar este vorba și despre cum am fost tratați în meciul tur. Nu uit, colegii mei nu uită și trebuie să ne luăm revanșa. 10 minute am făcut încălzirea cu nocturna stinsă, în viața mea nu am văzut un asemenea lucru.

Au o echipă foarte bună, au un antrenor cu experiență și un joc bun. U Cluj și Dinamo arată fotbal, sunt echipe valoroase, dar trebuie să ne vedem de treaba noastră.

Gândul nostru este primul loc, pentru asta mergem la națională. Nu am văzut Austria în ultima perioadă, dar cred că ne putem lupta de la egal la egal cu ei. Vreau să ne îndeplinim obiectivele, din vară vom discuta.

Calificarea la Campionatul Mondial și titlul cu Universitatea Craiova ar însemna un vis împlinit pentru mine, după pot să zic că pot să mă las de fotbal”, a mai spus mijlocașul.