Nuno Campos, conferință înainte de Petrolul – Dinamo: „Ăsta e cel mai important obiectiv al clubului”

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Dinamo este gata pentru un nou sezon, după o vară plină de schimbări majore la club. „Câinii” întâlnesc duminică, 19 iulie, Petrolul, pe „Ilie Oană”. Nuno Campos a oferit mai multe declarații înaintea partidei care va începe de la ora 19:30 și care aduce față în față două vechi rivale.

Nuno Campos, declarații înainte de startul de sezon la Dinamo

Nuno Campos este antrenorul venit la Dinamo în vara acestui an în locul croatului Zeljko Kopic. Portughezul are o misiune dificilă, însă se arată încrezător. El a declarat că toți cei din conducerea clubului știu că mai este loc suficient pentru îmbunătățiri, în special la

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„Sezonul a început deja pentru mine, mă simt bine. Ne gândim la primul meci, e cel mai important. Trebuie să înțelegem că e un nou început, e începutul unui nou proiect. Peste tot e la fel. Jucătorii sunt pregătiți, dar avem nevoie de timp să-i pregătim mai bine, vom crește ca echipă și vom vedea la final. Toți din club știu ce avem nevoie, ce posturi trebuie îmbunătățite, am conversații cu cei din conducere. Toți știu cu ce dificultăți ne confruntăm, e începutul sezonului. E o situație normală la început la toate echipele!”, a spus inițial Nuno Campos.

Nuno Campos a anunțat obiectivul lui Dinamo: „Să tratăm fiecare meci cu seriozitate”

După , Nuno Campos și elevii săi vor înfrunta de data aceasta echipa locală. Lusitanul a mărturisit că îl știe foarte bine pe Ricardo Sousa, omologul său de pe banca „lupilor”. De asemenea, antrenorul „alb-roșilor” vrea ca legătura dintre fani și club să se mențină la fel de puternică și în noul sezon.

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„E meci între Dinamo și Petrolul, nu un meci între doi antrenori portughezi. Îl știu foarte bine pe Ricardo, am luat Licența UEFA împreună. Cel mai important obiectiv este să tratăm fiecare meci cu seriozitate. Meci de meci. Vrem să ne îmbunătățim jocul, identitatea, dar și modul cum evoluăm la echipă. Abia aștept să cunosc fanii, sunt foarte importanți pentru noi, ei sunt ‘inima’ clubului și avem nevoie de ei. Noi trebuie să fim puternici împreună, nu să fim separați. Trebuie să luăm cele 3 puncte pentru fani, pentru că sunt parte din noi. Trebuie să construim o familie cu fanii”, a adăugat Nuno Campos.

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