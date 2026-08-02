Dorit de Arsenal și așteptat de Jose Mourinho la antrenamentele Realului, Vinicius a profitat din plin de vacanță! Petrecere de pomină alături de iubită

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Vinicius Junior (26 de ani) ar urma să revină în curând la antrenamentele lui Real Madrid, unde este așteptat de Jose Mourinho, însă brazilianul a profitat din plin de vacanța pe care a avut-o după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială. Recent, starul sud-american a luat parte la o petrecere spectaculoasă alături de iubita sa, Virginia Fonseca (27 de ani).

Vinicius Junior, petrecere spectaculoasă înainte de revenirea la Real Madrid

Virginia Fonseca a fost cea care a postat pe rețelele sociale mai multe imagini de la petrecerea la care a participat alături de Vinicius, postarea fiind însoțită de un mesaj pentru fotbalistul lui Real Madrid. „Vacanța noastră a ajuns la final și vreau să spun cât de fericită sunt alături de tine! Îmi este deja dor de tine”, a transmis aceasta pe .

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„Îți mulțumesc pentru tot! Te iubesc”, a fost răspunsul lui Vinicius. Internaționalul brazilian a confirmat oficial în octombrie 2025 faptul că se află într-o relație cu Virginia Fonseca, prezentatoare TV și influencer, însă cei doi au trecut recent printr-o perioadă dificilă. În luna mai, Virginia anunța că s-a despărțit de fotbalist, dar cei doi au trecut peste probleme și s-au împăcat în iulie.

Vinicius, dorit de Arsenal. Jose Mourinho îl așteaptă la antrenamentele Realului

Vinicius negociază de peste un an cu Real Madrid pentru prelungirea contractului, înțelegerea sa actuală urmând să expire în vara anului 2027. În acest context, . Conform , „tunarii” au ajuns la un acord cu reprezentanții fotbalistului.

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Pentru moment, Vinicius ar urma să revină la antrenamentele lui Real Madrid, unde este așteptat de noul antrenor al echipei, Jose Mourinho. „Urmează să sosească Vini, Bernardo, Brahim… Așa stau lucrurile”, declara antrenorul portughez după , disputat sâmbătă în Austria.