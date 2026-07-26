Dorit de Arsenal, Vinicius Junior a luat decizia! „Asta este intenția lui”

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Vinicius Junior (26 de ani) se află pe lista celor de la Arsenal, care și-au exprimat interesul pentru un transfer. Totuși, brazilianul își dorește să continue la Real Madrid, iar presa din Spania a anunțat că acesta își va prelungi contractul cu gruparea „blanco”. Actuala înțelegere expiră în 2027, însă cele două părți ar fi aproape de un acord.

Vinicius Junior vrea să își prelungească înțelegerea cu Real Madrid

Deși se află pe lista lui Arsenal, Vinicius Junior își dorește să continue la Real Madrid, club la care evoluează din 2018. Contractul fotbalistului brazilian expiră în 2027, iar cele două părți negociază de mai mult timp pentru a-l prelungi, însă nu au ajuns la un acord până în acest moment. Conform , discuțiile se vor relua săptămâna viitoare, când Vinicius va reveni din vacanță.

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Acesta își dorește să afle exact ce rol va avea în noul proiect al lui Jose Mourinho, dorința tehnicianului portughez fiind ca starul să rămână la Real. Chiar dacă nu s-au pus de acord până acum, ambele părți își doresc să continue împreună. „Intenția sa este să-și prelungească contractul și va facilita acest lucru. Iar intenția lui Real Madrid este să-i prelungească contractul”, a notat sursa menționată.

Ce salariu ar urma să primească Vinicius la Real

Vinicius își dorește un salariu de 20 de milioane de euro net pe sezon, iar cei de la Real Madrid nu au fost dispuși să îl ofere până în acest moment. Conform actualului contract, brazilianul a fost remunerat, în medie, cu 15 milioane de euro pe sezon, acesta primind și un bonus de 2 milioane după ce a câștigat premiul FIFA The Best în 2024.

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Un alt aspect care a stat în calea prelungirii a fost rolul lui Vinicius în echipă, care s-a schimbat după ce Real i-a transferat în ultimii ani pe Jude Bellingham și Kylian Mbappe. De asemenea, brazilianul s-a simțit subevaluat din cauza faptului că sau Michael Olise, însă a trecut peste aceste probleme și acum se gândește doar la prelungirea contractului, chiar și în contextul în care .