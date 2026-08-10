Dorit de Barcelona, Harry Kane s-a decis și va semna în curând

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Harry Kane (33 de ani) ar urma să își prelungească înțelegerea cu Bayern Munchen. Aflat pe lista Barcelonei, care s-a despărțit în această vară de Robert Lewandowski, englezul ar urma să rămână la Bayern, grupare care l-a achiziționat în 2023 de la Tottenham pentru 100 de milioane de euro. Până când ar urma să fie valabil noul contract.

Harry Kane își va prelungi contractul cu Bayern

Harry Kane ar urma să își prelungească până în 2029 contractul cu Bayern Munchen, conform . Internaționalul englez, campion în două rânduri cu gruparea bavareză, s-a aflat în această vară pe lista Barcelonei, care are nevoie de întăriri în atac după despărțirea de Robert Lewandowski, însă a fost dorit și de formația saudită Al Hilal.

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Kane, care are un salariu de aproximativ 25 de milioane de euro pe sezon la Bayern, ar urma să discute în această săptămână cu reprezentanții clubului bavarez. Actuala sa înțelegere expiră în 2027. Englezul a ratat turneul efectuat în Asia de campioana Germaniei, deoarece se află încă în vacanță după .

Harry Kane, principalul favorit la Balonul de Aur

Sezonul 2025-2026 a fost unul fantastic pentru Harry Kane, care a reușit să marcheze 61 de goluri în cele 51 de meciuri jucate în tricoul lui Bayern în toate competițiile. Acesta a cucerit și trei trofee alături de bavarezi: titlul în Bundesliga, Cupa și Supercupa. În acest context, atacantul este văzut drept favorit la câștigarea Balonului de Aur.

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Principalii rivali ai lui Kane sunt campionii mondiali Lamine Yamal și Rodri. Câștigarea Balonului de Aur ar reprezenta o performanță uriașă pentru „vârful” lui Bayern, dar ar fi și un moment unic, deoarece ceremonia din acest an va avea loc chiar în orașul său natal, Londra. Kane ar deveni al cincilea fotbalist englez care pune mâna pe cel mai important trofeu individual din fotbal, după Stanley Matthews, Bobby Charlton, , și Michael Owen.