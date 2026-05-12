Dorit de CFR Cluj, Edi Iordănescu a luat decizia! L-a anunțat deja pe Neluțu Varga. Exclusiv

Plecarea lui Daniel Pancu la Rapid a destabilizat banca tehnică de la CFR Cluj, echipă nevoită acum să aducă un nou antrenor principal. Neluțu Varga are deja variante, iar Edi Iordănescu, aflat pe listă, a luat legătura cu ardelenii. FANATIK a aflat ce i-a spus fostul selecționer al României patronului formației din Gruia. Rămâi pe site pentru a vedea toate detaliile.

Edi Iordănescu a vorbit cu Neluțu Varga. Ce condiție i-a pus patronului de la CFR Cluj

Final de sezon cu multe schimbări importante în fotbalul românesc. , astfel că banca tehnică a celor de la CFR Cluj rămâne liberă. Tot iar Edi Iordănescu, unul dintre aceștia, a luat deja legătura cu patronul ardelenilor. Fostul selecționer al României i-a transmis omului cu banii de la echipa din Gruia să îl lase trei săptămâni până îi va oferi verdictul cu privire la revenirea sa pe banca tehnică.

„O știre importantă, legată de fotbalul nostru, foarte importantă. Edi Iordănescu i-a anunțat aseară pe cei de la CFR Cluj că le va da răspunsul peste trei săptămâni. Deci, dacă CFR Cluj îl vrea pe fostul selecționer antrenor, va trebui să mai aștepte trei săptămâni. Dacă nu, asta e. Edi Iordănescu a mai cerut răgaz trei săptămâni, probabil are ceva oferte, mă gândesc. Abia după trei săptămâni le dă răspunsul celor de la CFR dacă merge la CFR. Deci, Neluțu Varga va trebui să aștepte trei săptămâni ca să aducă unul dintre cei mai râvniți tehnicieni”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Edi Iordănescu, dorit și pe banca naţionalei Ucrainei

La fel ca România, și Ucraina a ratat calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an. Vecinii din partea de nord vor acum să schimbe selecționerul, iar Andrei Shevchenko, șeful Federației, are o listă clară. , fostul antrenor al României și cel care a învins Ucraina cu 3-0 în primul meci din grupa de la EURO 2024, acum doi ani.

Anunțul lui Edi Iordănescu despre revenirea în antrenorat

Edi Iordănescu a rămas liber după scurta experiență avută la începutul sezonului pe banca polonezilor de la Legia Varșovia. La mijlocul lunii aprilie din acest an, în antrenorat. „Dacă îmi doream să antrenez în orice condiții, eram deja la muncă, dar cred că, în proporție foarte mare, de peste 90%, sunt șanse ca din vară să antrenez din nou. Îmi doresc să fiu inspirat în alegeri și să fie un proiect în care să găsesc chimie, mijloace și resurse necesare să pot să performez”, a transmis Edi Iordănescu la

