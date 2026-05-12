Sport

Dorit de CFR Cluj, Edi Iordănescu a luat decizia! L-a anunțat deja pe Neluțu Varga. Exclusiv

Edi Iordănescu a luat legătura cu CFR Cluj, echipa aflată în căutarea unui nou antrenor. Ce i-a spus fostul selecționer al României lui Neluțu Varga.
Mihai Dragomir
12.05.2026 | 13:02
Dorit de CFR Cluj Edi Iordanescu a luat decizia La anuntat deja pe Nelutu Varga Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu a vorbit cu Neluțu Varga. Ce răspuns i-a dat patronului de la CFR Cluj. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Plecarea lui Daniel Pancu la Rapid a destabilizat banca tehnică de la CFR Cluj, echipă nevoită acum să aducă un nou antrenor principal. Neluțu Varga are deja variante, iar Edi Iordănescu, aflat pe listă, a luat legătura cu ardelenii. FANATIK a aflat ce i-a spus fostul selecționer al României patronului formației din Gruia. Rămâi pe site pentru a vedea toate detaliile.

Edi Iordănescu a vorbit cu Neluțu Varga. Ce condiție i-a pus patronului de la CFR Cluj

Final de sezon cu multe schimbări importante în fotbalul românesc. FANATIK a anunțat în exclusivitate încă de pe 5 mai că Daniel Pancu merge la Rapid, astfel că banca tehnică a celor de la CFR Cluj rămâne liberă. Tot FANATIK a aflat numele celor trei tehnicieni aflați pe lista lui Neluțu Varga, iar Edi Iordănescu, unul dintre aceștia, a luat deja legătura cu patronul ardelenilor. Fostul selecționer al României i-a transmis omului cu banii de la echipa din Gruia să îl lase trei săptămâni până îi va oferi verdictul cu privire la revenirea sa pe banca tehnică.

ADVERTISEMENT

„O știre importantă, legată de fotbalul nostru, foarte importantă. Edi Iordănescu i-a anunțat aseară pe cei de la CFR Cluj că le va da răspunsul peste trei săptămâni. Deci, dacă CFR Cluj îl vrea pe fostul selecționer antrenor, va trebui să mai aștepte trei săptămâni. Dacă nu, asta e. Edi Iordănescu a mai cerut răgaz trei săptămâni, probabil are ceva oferte, mă gândesc. Abia după trei săptămâni le dă răspunsul celor de la CFR dacă merge la CFR. Deci, Neluțu Varga va trebui să aștepte trei săptămâni ca să aducă unul dintre cei mai râvniți tehnicieni”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Edi Iordănescu, dorit și pe banca naţionalei Ucrainei

La fel ca România, și Ucraina a ratat calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an. Vecinii din partea de nord vor acum să schimbe selecționerul, iar Andrei Shevchenko, șeful Federației, are o listă clară. Printre numele pe care le vrea se află inclusiv Edi Iordănescu, fostul antrenor al României și cel care a învins Ucraina cu 3-0 în primul meci din grupa de la EURO 2024, acum doi ani.

ADVERTISEMENT
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă...
Digi24.ro
De ce nu mai înaintează soldații ruși pe frontul din Ucraina? Principala problemă a armatei ruse pe care Putin nu a reușit să o rezolve

Anunțul lui Edi Iordănescu despre revenirea în antrenorat

Edi Iordănescu a rămas liber după scurta experiență avută la începutul sezonului pe banca polonezilor de la Legia Varșovia. La mijlocul lunii aprilie din acest an, tehnicianul a făcut un anunț cu privire la revenirea sa în antrenorat. „Dacă îmi doream să antrenez în orice condiții, eram deja la muncă, dar cred că, în proporție foarte mare, de peste 90%, sunt șanse ca din vară să antrenez din nou. Îmi doresc să fiu inspirat în alegeri și să fie un proiect în care să găsesc chimie, mijloace și resurse necesare să pot să performez”, a transmis Edi Iordănescu la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Sorana Cîrstea
Digisport.ro
Sorana Cîrstea "rupe" tăcerea. Afirmații total neașteptate: "Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade! Asta mi-a arătat viața"
  • 16.12.2014 – 20.06.2016 este cel mai lung mandat al lui Edi Iordănescu (59 de meciuri pe banca lui Pandurii Târgu-Jiu)
  • 3 este numărul trofeelor câștigate de Edi Iordănescu la CFR Cluj în precedentele două mandate 
Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în...
Fanatik
Surpriză! Cine joacă în locul lui Adi Rus, marele absent al Craiovei în finala cu Universitatea Cluj. Exclusiv
Marius Șumudică a răbufnit în direct: „Niște tâmpenii, jalnic, dezolant! Nu pot să-mi...
Fanatik
Marius Șumudică a răbufnit în direct: „Niște tâmpenii, jalnic, dezolant! Nu pot să-mi dau seama”
Revenire importantă la Universitatea Craiova înaintea finalei Cupei României cu U Cluj!
Fanatik
Revenire importantă la Universitatea Craiova înaintea finalei Cupei României cu U Cluj!
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Legenda Stelei a explicat de ce nu a fost aproape de Helmut Duckadam...
iamsport.ro
Legenda Stelei a explicat de ce nu a fost aproape de Helmut Duckadam în clipele grele ale acestuia: 'Să mă ierte'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!