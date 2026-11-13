Dorit de Craiova, FCSB și Rapid, fostul jucător din SuperLiga dezvăluie cheia meciului România – Polonia: „Doar așa pot contracara jocul lor”

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Conrado a devenit unul dintre cei mai importanți jucători în Polonia la Radomiak, unde a evoluat 10 meciuri în acest sezon și a reușit un assist. Brazilianul a făcut pentru FANATIK o radiografie a fotbalului polonez după ce a evoluat în Ekstraklasa nu mai puțin de 128 de meciuri.

Conrado, jucătorul dorit de echipe importante din România, analiză înainte de România – Polonia

, cu 14 puncte după 14 etape. Brazilianul care a venit liber de contract la Oțelul a prefațat duelul din Liga Națiunilor.

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Conrado, cum a fost pentru tine după transferul de la Oțelul la Radomiak?

– Am avut nevoie de ceva timp să mă adaptez, dar acum după câteva luni pot să spun că mă simt bine. Nu am început chiar foarte bine pentru că am avut și o mică accidentare și am ratat vreo 3-4 meciuri. Ultimele partide au fost însă bune și cred că sunt unul dintre jucătorii importanți ai echipei.

Conrado știe de ce Ekstraklasa e superioară SuperLiga

Care crezi că e diferența dintre campionatul României și cel al Poloniei? Mai ales că tu ai mai jucat și la Lechia Gdansk.

– Cred că nu este o diferență foarte mare de calitate. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc când am venit din Brazilia, dar acum nu. Campionatele sunt cam de aceeași valoare, primele 6-7 echipe din România sunt la nivelul echipelor de top din Polonia, însă restul echipelor sunt mai puternice. Polonia per total este un campionat mai echilibrat din punct de vedere valoric dacă luăm în calcul toate cele 18 echipe. Sunt convins că sunt foarte mulți jucători români care ar face față cu brio în Polonia.

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Universitatea Craiova s-ar bate la titlu în Polonia?

– Cu siguranță. E o echipă foarte puternică și îi văd și în acest an favoriți la titlu. La fel și Universitatea Cluj, Dinamo, Rapid, FCSB.

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Explicații pentru dezastrul de la Varșovia și cum îi putem surprinde pe polonezi

De ce crezi că România a pierdut cu 0-6 contra Poloniei?

– Aș spune că prima ligă poloneză crește foarte mult în acest moment și sper totuși că și SuperLiga va urma aceeași traiectorie pentru că asta va însemna că și naționala României va arăta mai bine.

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Cum crezi că ar trebui să joace România contra Poloniei?

– Cred că trebuie să facă un presing foarte bun, să fie foarte agresivi și să lupte pentru fiecare minge. Doar așa pot contracara jocul lor pentru că și naționala Poloniei joacă așa cum o fac echipele din Ekstraklasa, un sistem cu trei fundași și un joc fizic foarte puternic. Acesta e modelul polonez, un joc dur și foarte arțăgos și bineînțeles vor trebui să îl neutralizeze pe Lewandowski, plus că au jucători foarte periculoși în extreme și foarte rapizi.

De ce a ales Polonia și cum explică eșecul lui Kopic după parcursul bun de la Dinamo

Crezi că lucrurile vor sta altfel în meciul retur de la București?

– Da, a fost un accident, un om mai puțin pe teren și un meci foarte bun făcut de Polonia. Mi-aș dori ca România să câștige pentru că m-am simțit foarte bine la voi, dar clar nu va fi un meci ușor. Mă aștept la un rezultat de egalitate.

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De ce ai ales să vii la Radomiak?

– Aveam discuții cu ei de mult timp și am ales să mă întorc în Polonia pentru că prietena mea este aici. Îmi place că avem condiții foarte bune aici, un stadion nou, suporterii sunt alături de noi și la fel și autoritățile locale. E important să terminăm campionatul în primele 10 locuri.

Zeljko Kopic a avut o perioadă excelentă la Dinamo. De ce crezi că nu a reușit la Wieczysta Cracovia?

– Cred că marea schimbare a fost că Ekstraklasa e un campionat mult mai fizic, pe când în România e încă o ligă bazată pe mai multă tehnică. Și mie mi-a fost greu când am venit aici prima oară. Nivelul din punct de vedere al pregătirii fizice e foarte înalt.

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Te gândești să te întorci într-o zi în SuperLiga? Ai avut și alte oferte din România…

– Bineînțeles, de ce nu? Eu zic că . M-am simțit bine, mi-a plăcut mâncarea, totul. A fost o ofertă mai bună de la Radomiak pentru Oțelul, dar am negociat și cu U Craiova, FCSB, Rapid, FC Argeș. Eu mi-aș fi dorit să continui și în România la oricare din aceste echipe.

Oțelul nu trece printr-o perioadă foarte bună…

– Da, au schimbat mulți jucători, dar nu cred că se pune problema să aibă emoții la retrogradare. Au rămas acolo în continuare jucători precum Pedro Nuno, Kazu, Andrezinho, Paul Iacob, Patrick. Cu câteva transferuri cred că își pot reveni.

Te bucuri că lucrezi din nou cu Octavian Moraru la Radomiak?

– Da, avem o relație foarte bună și are mare încredere în mine. El a fost omul care m-a adus în România. M-a ajutat pentru că el cunoaște foarte bine clubul pentru că a mai lucrat aici și sper că vom lucra în continuare bine împreună și echipa o să crească din ce în ce mai mult.