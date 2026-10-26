Fotbalistul revelație din SuperLiga tocmai a semnat: „Nu am stat pe gânduri!”

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Eduard Radaslavescu, fotbalistul care traversează un sezon de excepție, și-a prelungit contractul până în 2028 cu Farul. Tânărul mijlocaș se află într-un moment foarte bun al carierei și a decis să rămână la clubul care l-a format. El a spus că țintește un transfer în Serie A în viitor.

Eduard Radaslavescu rămâne la Farul Constanța

Cu 5 goluri și 3 pase decisive în 13 meciuri jucate, Eduard Radaslavescu s-a dovedit a fi un jucător extrem de important pentru . Revenit la formația dobrogeană , mijlocașul și-a recăpătat încrederea în sine și . Acum, fotbalistul a făcut un gest prin care contesă categoric o mutare la orice altă formație din SuperLiga: și-a prelungit contractul cu Farul până în 2028. El a spus că nu a stat prea mult pe gânduri și că este extrem de recunoscător clubului care l-a ajutat să ajungă unde este astăzi.

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„Am semnat un nou contract. Decizia a fost luată instant. Când am auzit că mi s-a propus, nu am stat pe gânduri și am prelungit. Aici mă simt cel mai bine, sunt acasă, am demonstrat că aici mi-am arătat mereu toate calitățile pe teren. Acest club m-a ajutat foarte mult, m-a crescut și e normal să semnez. Cred că sunt mult mai constant în joc și asta mă ajută. Am și mai multe reușite acum, îmi ajut echipa, sper să o țin tot așa, îmi doresc mult mai mult de la meci la meci”, a declarat Eduard Radaslavescu, potrivit aplicației „Farul Constanța”.

Eduard Radaslavescu vrea să ajungă în Serie A

Eduard Radaslavescu și-a exprimat dorința de a oferi cât mai multe goluri și pase decisive în perioada pe care o va mai petrece la Farul, iar apoi să prindă un transfer într-un campionat puternic. El a spus că este foarte atras de Serie A, unde mai evoluează deja români precum Daniel Bîrligea (Frosinone) și Radu Drăgușin (Fiorentina). „Obiectivul e să fiu sănătos și să am cât mai multe reușite, goluri, pase de gol, să-mi ajut echipa pe ofensiv și defensiv. Clar, obiectivul e să ajung și să joc în străinătate, în campionate puternice.

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Mă atrage Serie A, mereu mi-au plăcut jucătorii și echipele de acolo. Pot să spun că e campionatul preferat, dar cu siguranță îmi doresc să ajung într-un campionat puternic. Atât eu, cât și echipa vom da 100% la fiecare meci, pentru fiecare minge și vrem să fim cât mai puternici în acest an”, a mai spus Eduard Radaslavescu, potrivit site-ului oficial al Farului Constanța. Cotat la 800.000 de euro, Radaslavescu a depășit deja în acest sezon cifrele pe care le înregistra la FCSB.

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