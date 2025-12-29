Dorit de Dinamo și Rapid, internaționalul român a ales: „E închis. A contat partea financiară”

ADVERTISEMENT

Unul dintre atacanții români din străinătate a decis cu cine va semna în această iarnă. Andrei Nicolescu a spus totul despre decizia luată de Daniel Paraschiv între Dinamo și Rapid.

Atacantul român s-a decis între Dinamo și Rapid. Cu cine semnează Daniel Paraschiv

Perioada de transferuri a pus din nou echipele din SuperLiga în cursa pentru a aduce jucători. Dinamo și Rapid vor să își întărească atacul și au pus ochii pe același fotbalist: Daniel Paraschiv, care a jucat ultima dată în România la Hermannstadt.

a fost cedat ulterior sub formă de , din eșalonul secund al Spaniei. Potrivit lui Andrei Nicolescu, Paraschiv s-ar fi înțeles deja definitiv cu rivalii din Giulești.

„Cred că Paraschiv e un transfer închis pentru Rapid. Probabil a contat foarte mult pentru el partea financiară. E un jucător român, la o vârstă cu potențial încă.

Ne-am raportat la parametri rezonabili pentru ce a arătat el în ultimul timp. L-am fi luat pentru a avea încă o opțiune acolo, am zis din octombrie ca suferim în atac, dacă am fi avut un jucător cu cifrele atacanților de anul trecut, Dinamo ar fi fost mai sus!”, a spus Andrei Nicolescu la

Dinamo vrea fostul jucător de la U Craiova

Ulterior, Andrei Nicolescu a spus că Dinamo este interesată să îl repatrieze pe Bogdan Vătăjelu, fostul fundaș lateral de la U Craiova care

„Vătăjelu e și el pe lista noastră. Ideal ar trebui sa acoperim patru posturi, unul e cel de fundaș stânga, unde Opruț trebuie să aibă o dublură care să fie la nivel, în ideea în care ne dorim să prindem un loc de cupă europeană.

N-aș vrea să intru în detalii, suntem în discuții deschise cu mai mulți jucători. Cu unul dintre ei am închis, e în zona defensivă”, a mai spus oficialul „câinilor”.