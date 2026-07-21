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Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu e pe val în China! Două goluri în ultimul meci. Video

Așteptat înapoi în România de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu face în continuare senzație în China! Cum a marcat mijlocașul în ultimul meci jucat de echipa sa
Gabriel-Alexandru Ioniță
21.07.2026 | 18:40
Dorit de FCSB si U Cluj Nicolae Stanciu e pe val in China Doua goluri in ultimul meci Video
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Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu e pe val în China. Foto: captură X
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Nicolae Stanciu (33 de ani) este așteptat înapoi în România de FCSB și U Cluj, dar pentru moment continuă să aibă evoluții foarte bune în China, în tricoul celor de la Dalian Yingbo. Cel mai recent, în meciul de cupă contra lui Henan Songshan Longmen, căpitanul naționalei României a marcat de două ori.

Nicolae Stanciu, Andrei Burcă, Alex Ioniță și Alexandru Cîmpanu, victorii în Cupa Chinei

Prima dată în minutul 9, cu un voleu cu piciorul drept din 6 metri, iar ulterior și-a transformat și execuția de la loviturile de departajare. Echipa lui s-a impus acolo cu scorul de 6-5, după 1-1 la finalul celor 120 de minute de joc, și astfel a obținut calificarea în sferturile de finală. În aceeași fază a competiției, au evoluat și alți trei români din China.

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Este vorba în primul rând despre Andrei Burcă și Alex Ioniță de la Yunnan Yukun. Și echipa lor a reușit să meargă mai departe, tot după executarea loviturilor de departajare în partida cu Chengdu Rongcheng, 3-3 după 120 de minute, și, de asemenea, și ei și-au transformat execuțiile. Nu în ultimul rând, și Chongqing Tonglianglong, echipa lui Alexandru Cîmpanu, s-a calificat în sferturile Cupei Chinei, după 2-0 cu Qingdao West Coast, meci în care fotbalistul român a fost introdus pe teren la pauză.

Nicolae Stanciu este dorit de FCSB și U Cluj

Revenind, la Nicolae Stanciu, aceste două reușite ale sale vin după ce recent el a semnat și cel mai frumos gol al etapei din campionatul chinez. Cât despre posibila sa revenire în România, FANATIK a aflat că acest moment s-ar putea produce la începutul anului viitor, atunci când se încheie sezonul competițional în China. 

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Mijlocașul este așteptat la U Cluj, dar Gigi Becali vrea să încerce să deturneze mutarea și să-l readucă la FCSB. Întrebat în legătură cu această chestiune, Radu Constantea, președintele „șepcilor roșii”, a confirmat interesul, dar a admis că este posibil ca gruparea ardeleană să nu își permită totuși acest transfer, din motive de natură financiară.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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