Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu e pe val în China! Două goluri în ultimul meci. Video

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Nicolae Stanciu (33 de ani) este așteptat înapoi în România de FCSB și U Cluj, dar pentru moment continuă să aibă evoluții foarte bune în China, în tricoul celor de la Dalian Yingbo. Cel mai recent, în meciul de cupă contra lui Henan Songshan Longmen, căpitanul naționalei României a marcat de două ori.

Nicolae Stanciu, Andrei Burcă, Alex Ioniță și Alexandru Cîmpanu, victorii în Cupa Chinei

Prima dată în minutul 9, cu un voleu cu piciorul drept din 6 metri, iar ulterior și-a transformat și execuția de la loviturile de departajare. Echipa lui s-a impus acolo cu scorul de 6-5, după 1-1 la finalul celor 120 de minute de joc, și astfel a obținut calificarea în sferturile de finală. În aceeași fază a competiției, au evoluat și alți trei români din China.

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Goal….Stanciu — TheFootballZone (@football_t69515)

Este vorba în primul rând despre Andrei Burcă și Alex Ioniță de la Yunnan Yukun. Și echipa lor a reușit să meargă mai departe, tot după executarea loviturilor de departajare în partida cu Chengdu Rongcheng, 3-3 după 120 de minute, și, de asemenea, și ei și-au transformat execuțiile. Nu în ultimul rând, și Chongqing Tonglianglong, echipa lui Alexandru Cîmpanu, s-a calificat în sferturile Cupei Chinei, după 2-0 cu Qingdao West Coast, meci în care fotbalistul român a fost introdus pe teren la pauză.

Nicolae Stanciu este dorit de FCSB și U Cluj

Revenind, la Nicolae Stanciu, aceste două reușite ale sale vin după ce Cât despre posibila sa revenire în România,

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Mijlocașul este așteptat la U Cluj, dar Gigi Becali vrea să încerce să deturneze mutarea și să-l readucă la FCSB. Întrebat în legătură cu această chestiune, , dar a admis că este posibil ca gruparea ardeleană să nu își permită totuși acest transfer, din motive de natură financiară.