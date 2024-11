Dorit de Gigi Becali înapoi la FCSB, Florinel Coman a spus ce urmează în cariera sa: „Mă simt un jucător important!”

Florinel Coman a plecat în vara acestui an de la FCSB după 7 ani. Actualul jucător al celor de la Al-Gharafa a fost contactat de către Gigi Becali pentru a se întoarce la echipa sa. „Mbappe de România” a spus clar ce va face în viitor.

Florinel Coman a spus ce urmează în cariera sa

Florinel Coman a fost prezent la meciul celor de la FCSB din etapa cu numărul 4 din Europa League (2-0 cu Midtjylland).

Recent, Florinel Coman a transmis că se simte excelent la echipa saudită și că nu ia în calcul un transfer în România și nici măcar în Europa. Tânărul fotbalist nu se gândește să plece acum de la Al-Gharafa.

„Mă simt un jucător important!”

„Am vorbit cu dânsul (n.r.- cu Gigi Becali), i-am spus că nu. Bine, dânsul glumea, mai vorbim, mai glumește. Nu, nu am în cap să mă întorc, sunt foarte bine acolo.

Mă simt bine, mă simt un jucător important, așa că nu mă gândesc să mă întorc”, a spus Florinel Coman despre planurile sale de viitor, potrivit

Florinel Coman, așteptat cu brațele deschise la FCSB de către Gheorghe Mustață

De o eventuală revenire a fostului jucător al bucureștenilor s-a arătat încântat și Gheorghe Mustață.

„Dacă mai vine și Florinel Coman trebuie să defilezi în campionat! Eu tot timpul am spus, dacă-l aveam pe Bîrligea la momentul ăla (n.r. – dubla cu Sparta Praga din preliminariile cupelor europene), cu siguranță jucam în Champions League!”, a spus Gheorghe Mustață.

Gigi Becali a câștigat procesul la FIFA cu Al-Gharafa

În urmă cu câteva zile, Gigi Becali a anunțat că a câștigat procesul cu cei de la Al-Gharafa. Saudiții nu au achitat banii pe transferul lui Florinel Coman până la 31 iulie 2024, suma ajungând din cauza unor hackeri în Vietnam.

Acum, saudiții sunt nevoiți să plătească 6 milioane de euro plus alți 25.000 de euro cheltuieli de judecată: „Azi am câștigat procesul cu Al Gharafa. Trebuie sa plătească 6 milioane de euro, exact cum v-am zis. Plus cheltuieli de judecată de 25.000 de euro. Am luat un milion în plus”, a declarat Gigi Becali, pentru FANATIK.

14 meciuri, 2 goluri și 6 pase decisive sunt cifrele lui Florinel Coman la Al-Gharafa

Transfermarkt precizează suma de 7 milioane de euro în dreptul cotei sale