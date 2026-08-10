Sport

Dorit de Gigi Becali, Karlo Muhar nu exclude varianta FCSB: „Cu siguranță”

Karlo Muhar este istorie la CFR Cluj și ar putea ajunge la FCSB, unde este dorit de Gigi Becali! Ce a spus fotbalistul despre această posibilitate: „Nu știi niciodată”
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.08.2026 | 19:00
Dorit de Gigi Becali Karlo Muhar nu exclude varianta FCSB Cu siguranta
ULTIMA ORĂ
Dorit de Gigi Becali, Karlo Muhar nu exclude varianta FCSB. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Karlo Muhar (30 de ani) a ajuns la un acord cu CFR Cluj în ceea ce privește rezilierea contractului său, după cum FANATIK a informat recent în exclusivitate. Ulterior, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali (68 de ani) a transmis că este un admirator al mijlocașului defensiv croat și astfel urmează să discute cu Mihai Stoica despre un eventual transfer al acestuia la FCSB.

Ce a spus Karlo Muhar despre interesul lui Gigi Becali de a-l aduce la FCSB

La scurt timp, jucătorul a fost întrebat în legătură cu această chestiune și a spus că pentru moment nu a luat o decizie vizavi de viitorul său. Pe de altă parte însă, nu a exclus deloc varianta unei mutări la echipa roș-albastră. „Doar ce mi-am terminat contractul. Mă voi uita cu siguranţă la alte opţiuni. Nu ştiu acum, sincer. A trebuit să gestionez această situaţie.

ADVERTISEMENT

Trebuie să-mi iau o zi sau două să mă gândesc la toate şi voi vedea. Nu ştii niciodată. Sper ca CFR să-şi revină. Au avut mereu astfel de probleme şi, cumva, au reuşit să le gestioneze bine. Cluburile mari o scot cumva, de fiecare dată, la capăt”, a spus Karlo Muhar, potrivit primasport.ro. 

Karlo Muhar CFR Cluj
Karlo Muhar și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. Foto: Sport Pictures

Ce mesaj a transmis Karlo Muhar pentru fanii CFR-ului după plecarea sa de la echipă

De asemenea, cu aceeași ocazie, fotbalistul croat a ținut să le mulțumească suporterilor echipei din Gruia pentru susținerea lor din perioada petrecută de el acolo. În plus, Muhar a avut doar cuvinte de laudă la adresa României: „Vreau să le mulţumesc fanilor pentru susţinerea din aceşti ani, mi-au oferit un cămin şi o familie aici la Cluj.

ADVERTISEMENT
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care...
Digi24.ro
„Să le ia organismul din ei”. Cum explică mama unuia dintre tinerii care au atacat ambulanța agresiunea revoltătoare a acestora

România ocupă un loc special în inima mea. Toată lumea care mă cunoaşte ştie cât de mult iubesc această ţară, oamenii ei, cultura, similară cu cea a croaţilor. Românii preţuiesc viaţa, familia, ştiu ce e important în viaţă. De fiecare dată când merg acasă, în Croaţia, vorbesc la superlativ despre România, o ţară foarte frumoasă. Sunt foarte fericit că am fost aici şi, în viitor, nu se ştie niciodată”. 

ADVERTISEMENT
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui”...
Digisport.ro
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui” / ”A venit la mine și a început să plângă”
Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE. Vlad Mihalache a ratat calificarea în...
Fanatik
Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE. Vlad Mihalache a ratat calificarea în finala probei de 50 de metri fluture!
Momente de panică la Botoșani – Corvinul! Ambulanța a intrat pe teren, după...
Fanatik
Momente de panică la Botoșani – Corvinul! Ambulanța a intrat pe teren, după ce antrenorului i s-a făcut rău
Anunț oficial! Echipa de Champions League își va juca meciurile pe stadionul Giulești
Fanatik
Anunț oficial! Echipa de Champions League își va juca meciurile pe stadionul Giulești
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'Drumul lui este blocat'. Ce scriu americanii despre David Popovici înaintea Europenelor
iamsport.ro
'Drumul lui este blocat'. Ce scriu americanii despre David Popovici înaintea Europenelor
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!