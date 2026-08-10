Dorit de Gigi Becali, Karlo Muhar nu exclude varianta FCSB: „Cu siguranță”

ADVERTISEMENT

Karlo Muhar (30 de ani) a ajuns la un acord cu CFR Cluj în ceea ce privește rezilierea contractului său, Ulterior, că este un admirator al mijlocașului defensiv croat și astfel urmează să discute cu Mihai Stoica despre un eventual transfer al acestuia la FCSB.

Ce a spus Karlo Muhar despre interesul lui Gigi Becali de a-l aduce la FCSB

La scurt timp, jucătorul a fost întrebat în legătură cu această chestiune și a spus că pentru moment nu a luat o decizie vizavi de viitorul său. Pe de altă parte însă, nu a exclus deloc varianta unei mutări la echipa roș-albastră. „Doar ce mi-am terminat contractul. Mă voi uita cu siguranţă la alte opţiuni. Nu ştiu acum, sincer. A trebuit să gestionez această situaţie.

ADVERTISEMENT

Trebuie să-mi iau o zi sau două să mă gândesc la toate şi voi vedea. Nu ştii niciodată. Sper ca CFR să-şi revină. Au avut mereu astfel de probleme şi, cumva, au reuşit să le gestioneze bine. Cluburile mari o scot cumva, de fiecare dată, la capăt”, a spus Karlo Muhar, potrivit

Ce mesaj a transmis Karlo Muhar pentru fanii CFR-ului după plecarea sa de la echipă

De asemenea, cu aceeași ocazie, fotbalistul croat a ținut să le mulțumească suporterilor echipei din Gruia pentru susținerea lor din perioada petrecută de el acolo. În plus, Muhar a avut doar cuvinte de laudă la adresa României: „Vreau să le mulţumesc fanilor pentru susţinerea din aceşti ani, mi-au oferit un cămin şi o familie aici la Cluj.

ADVERTISEMENT

România ocupă un loc special în inima mea. Toată lumea care mă cunoaşte ştie cât de mult iubesc această ţară, oamenii ei, cultura, similară cu cea a croaţilor. Românii preţuiesc viaţa, familia, ştiu ce e important în viaţă. De fiecare dată când merg acasă, în Croaţia, vorbesc la superlativ despre România, o ţară foarte frumoasă. Sunt foarte fericit că am fost aici şi, în viitor, nu se ştie niciodată”.