Dorit de Gigi Becali, Karlo Muhar nu exclude varianta FCSB: „Cu siguranță”

Karlo Muhar (30 de ani) a ajuns la un acord cu CFR Cluj în ceea ce privește rezilierea contractului său, după cum FANATIK a informat recent în exclusivitate. Ulterior, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali (68 de ani) a transmis că este un admirator al mijlocașului defensiv croat și astfel urmează să discute cu Mihai Stoica despre un eventual transfer al acestuia la FCSB.
La scurt timp, jucătorul a fost întrebat în legătură cu această chestiune și a spus că pentru moment nu a luat o decizie vizavi de viitorul său. Pe de altă parte însă, nu a exclus deloc varianta unei mutări la echipa roș-albastră. „Doar ce mi-am terminat contractul. Mă voi uita cu siguranţă la alte opţiuni. Nu ştiu acum, sincer. A trebuit să gestionez această situaţie.
Trebuie să-mi iau o zi sau două să mă gândesc la toate şi voi vedea. Nu ştii niciodată. Sper ca CFR să-şi revină. Au avut mereu astfel de probleme şi, cumva, au reuşit să le gestioneze bine. Cluburile mari o scot cumva, de fiecare dată, la capăt”, a spus Karlo Muhar, potrivit primasport.ro.
De asemenea, cu aceeași ocazie, fotbalistul croat a ținut să le mulțumească suporterilor echipei din Gruia pentru susținerea lor din perioada petrecută de el acolo. În plus, Muhar a avut doar cuvinte de laudă la adresa României: „Vreau să le mulţumesc fanilor pentru susţinerea din aceşti ani, mi-au oferit un cămin şi o familie aici la Cluj.
România ocupă un loc special în inima mea. Toată lumea care mă cunoaşte ştie cât de mult iubesc această ţară, oamenii ei, cultura, similară cu cea a croaţilor. Românii preţuiesc viaţa, familia, ştiu ce e important în viaţă. De fiecare dată când merg acasă, în Croaţia, vorbesc la superlativ despre România, o ţară foarte frumoasă. Sunt foarte fericit că am fost aici şi, în viitor, nu se ştie niciodată”.