Dorit de Gigi Becali la FCSB, Andrei Chindriș ar putea ajunge la o rivală: ”Îl vrem”

Dorit în trecut de Gigi Becali la FCSB, fundașul echipei FC Botoșani, Andrei Chindriș, ar putea ajunge la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care dorește ca în sezonul viitor să atace un loc pentru cupele europene.

Anul trecut, Chindriș a fost o adevărată telenovelă, dar mutarea sa la gruparea ”roș-albastră” nu s-a realizat deoarece Becali a refuzat să plătească mai mult de 550.000 de euro, în timp Valeriu Iftime a cerut 700.000 de euro, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

FCSB a transferat nu mai puțin de șase jucători de la FC Botoșani, doar în ultimii patru ani de zile. Dintre aceștia, în lotul echipei lui Toni Petrea se mai află patru jucători: Olimpiu Moruțan, Andrei Miron, Răzvan Oaidă și Aristidis Soiledis, singurul jucător străin rămas.

Andrei Chindriș a ratat transferul la FCSB din cauza lui Gigi Becali și ar putea ajunge la Sepsi

După ce a ratat transferul la FCSB, Andrei Chindriș pare să fi uitat de Gigi becali și în vară ar putea ajunge la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, managerul general al covăsnenilor, Cornel Șfaițer, confirmând interesul.

”Sunt câțiva jucători interesanți la Botoșani. S-a vehiculat mult transferul lui Chindriș. Consider că a fost supraevaluat. Dar e un jucător foarte interesant. Sincer, mi-l doresc. Nici vorbă de prețul vehiculat acum câteva luni”, a declarat Șfaițer pentru gsp.ro.

”Ați văzut că nici domnul Becali nu a plătit acel preț. La Euro nu a jucat, nu a câștigat niciun trofeu. Din păcate nu mai e nici în regula U21 de la anul. Ok, e un jucător bun, mie îmi place. În condițiile în care nu va pleca în altă parte, luăm în calcul transferul lui”, a mai spus oficialul de la Sepsi.

Șfaițer vrea o nouă victorie împotriva fostei sale echipe

”Noi, cei de la Sepsi, ne gândim să facem o ofertă la un preț corect, rezonabil. Nu supraevaluat. Știu prețul lui. Eu l-am adus acolo. Dar nu e numai el. Au unul-doi jucători. Mă gândesc să-i ofertăm!”, a continuat Cornel Șfaițer.

FC Botoșani și Sepsi Sfântu Gheorghe se vor întâlni sâmbătă, 1 mai, de la ora 17:30, în etapa a cincea a play-off-ului din Liga 1, iar Șfaițer recunoaște că există o mică rivalitate între cele două formații: ”Mi-am dorit victoria mult în sezonul regulat! Acum e clar că vreau din nou să câștigăm, mai ales că suntem în luptă directă cu Botoșani pentru locul 4.

Trebuie să fim foarte atenți. Cei care suntem acum la Sepsi am reușit lucruri frumoase la Botoșani. Am promovat în Liga 1, am participat în cupele europene. E adevărat, la Sepsi se află acum o fostă colonie botoșăneană, ca să zic așa”.

