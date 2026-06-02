Dorit de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat!

Dinamo a avut parte de un sezon foarte bun, însă în cele din urmă nu a reușit calificarea în cupele europene. Unul dintre jucătorii care au pus umărul la revenirea formației din Ștefan cel Mare în elita fotbalului românesc a fost Kennedy Boateng, fundaș care va părăsi România în această pauză competițională.

Conform informațiilor prezentate de jurnalistul , Kennedy Boateng ar fi semnat cu Al-Fateh. Clubul din Arabia Saudită i-a propus togolezului un contract cu un salariu foarte mare, de 900.000 de euro pe an. Al-Fateh este o echipă de mijlocul clasamentului, iar în sezonul precedent a terminat pe poziția a 12-a.

Kennedy Boateng a semnat în Arabia Saudită

Kennedy Boateng a fost un om de bază la Dinamo în sezonul recent încheiat, însă nu va continua și în stagiunea ce urmează. Fundașul togolez se afla în ultimele luni de contract, iar discuții despre o posibilă plecare au existat încă din iarna trecută. Totuși, jucătorul a dat dovadă de profesionalism și a apărat culorile până în ultima zi.

După doi ani petrecuți la Dinamo, togolezul va părăsi elita fotbalului românesc. Impresarul fundașului, Tony Appiah, a transmis faptul că acesta a semnat cu o echipă din Arabia Saudită. . Spre bucuria fanilor, Boateng nu a decis să „trădeze” și să meargă la FCSB, Gigi Becali manifestându-și interesul pentru serviciile jucătorului.

„Băiatul a semnat cu o echipă din Arabia Saudită”, a spus Tony Appiah, potrivit . Pe parcursul a doi ani cât a fost legitimat la Dinamo, Kennedy Boateng a bifat nu mai puțin de 74 de apariții și a reușit să marcheze 8 goluri. Mai mult decât atât, togolezul a livrat și două pase decisive.

Gigi Becali l-a dorit pe Boateng la FCSB

, însă, din nefericire pentru omul de afaceri, . Patronul FCSB e de părere că togolezul e un jucător foarte bun și s-ar fi integrat foarte repede în lotul pregătit de Marius Baciu.

„Boateng a semnat. A semnat cu altă echipă. Așa am aflat eu. A semnat cu o echipă din străinătate. Am văzut că omul a zis că nu vrea să mai joace în România. E un jucător bun, da. Să se intereseze Adi Ilie dacă a semnat sau nu. Să vorbească cu el. Ar fi interesant”, a declarat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

În aceeași emisiune, Andrei Nicolescu a transmis că fundașul togolez nu ar fi mers la rivala FCSB: „Boateng cu siguranță nu va merge la FCSB. El e aproape plecat deja în alt campionat. (n.r. Unde, în ce campionat?) Cred că a semnat deja în Arabia Saudită”.

