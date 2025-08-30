Dorit de granzii SuperLigii, Blănuță a ajuns să fie titular în Liga 3! Craiova lui Mititelu s-a făcut din nou de râs la primul meci oficial din noul sezon

Vladislav Blănuță (23 de ani) n-a prins nici până acum transferul carierei și a ajuns să joace în Liga 3. a fost titular în prima etapă din Seria 5.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Rezultat dezamăgitor în FCU Craiova – Academica Balș

În ciuda așteptărilor mari din noul sezon de Liga 3, FCU Craiova s-a încurcat în meciul cu Academica Balș. Rezultatul final a fost 0-0, iar oaspeții au avut chiar și un gol anulat, în minutul 35, din cauza unei poziții înafara jocului.

În urma acestui rezultat, formația patronată de Adrian Mititelu a ajuns la -93 de puncte, depunctarea inițială fiind de -94 de puncte. Situația oltenilor este una extrem de dificilă, asta după ce echipa a fost retrogradată la începutul acestui sezon, deși și-a câștigat dreptul de a avolua în eșalonul secund în stagiunea precedentă.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță, titular în Liga 3. Situație dramatică pentru „perla” lui Adrian Mititelu

Adrian Mititelu ține cu dinții de Vladislav Blănuță. Patronul lui FC U Craiova vrea minim 4 milioane de euro în schimbul atacantului, dar nimeni nu s-a încumetat să plătească această sumă. Mititelu a dezvăluit că a avut oferte în această perioadă de mercato, atât din SuperLiga, cât și din străinătate.

Cu toate acestea, Blănuță a rămas la Craiova și a ajuns să joace în al treilea eșalon fotbalistic din România. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a început din primul minut partida dintre FC U Craiova și Academia Balș, din prima etapă din Liga 3, Seria 5.

ADVERTISEMENT

Echipa de start a Craiovei în meciul cu Academica Balș

Pena – Raicea, Bălașa, Biosan, Cîrstea – Ilie, Constantinescu, Manea, Sima – Angelo, Blănuță

ADVERTISEMENT

Adrian Mititelu l-a amenințat pe Blănuță: „O să joace în Liga 3 până își revine cu picioarele pe pământ!”

Vladislav Blănuță, care, sezonul trecut, a fost împrumutat la Universitatea Cluj, mai are contract cu FC U Craiova până în vara lui 2028. Atcantul s-a întors în Bănie și, dacă nu se transferă în această perioadă de mercato, va juca în Liga 3. deoarece n-a depus dosarul de licențiere pentru Liga 2.

Patronul grupării din Bănie susține că Blănuță a rămas în continuare la echipa sa în primul rând din cauza agentului jucătorului.

ADVERTISEMENT

„Adevărul este unul! S-a refuzat o ofertă din Europa Centrală și de Vest. Are un agent care vrea să îl distrugă cu orice preț. Ei încearcă să profite de vulnerabilitatea mea și a clubului vizavi de situația noastră sportivă și financiară.

Au crezut ei că sunt un tip care se lasă impresionat de salariul lui mare, dar nu e adevărat. Planul este să îl plătim la zi, va juca în Liga a 3-a în acest an, va primi o lecție de viață. Eu l-am ajutat foarte mult în carieră, am refuzat două oferte din Europa Centrală și de Vest, care ar fi putut să ajute clubul.

Agentul lui vrea o sumă foarte mare la transfer, iar agentul vrea să primească cât primește clubul sau mai mult chiar. Ne spune agentul că nu va semna niciodată jucătorul dacă nu va primi cât vrea”, a declarat Adrian Mititelu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„El nu înțelege că riscă să își distrugă cariera”

„În situația asta, noi am spus că nu o să mai plece și Blănuță va juca în Liga a 3-a în acest an, asta până își va reveni cu picioarele la pământ. Este un tip care este foarte ușor influențat de agent! El nu înțelege că riscă să-și distrugă cariera, a avut niște oportunități foarte bune pe care le-a ignorat.

A fost vorba de un împrumut cu o sumă importantă de transfer de la niște cluburi puternice, care puteau să se dezvolte foarte mult. El nu a vrut, a vrut să meargă în Rusia. El vrea în Rusia, doar că în Rusia nu se pot face transferuri, nu ne dau voie cei de la comunitatea europeană. Mi se pare corect, având în vedere crimele pe care le-au făcut rușii în lumea asta. Ei vor să meargă acolo unde să câștige ei foarte mult, iar clubul să câștige foarte puțin.

El nici nu realizează, el este ca și rămas în Liga a 3-a. Echipa asta are nevoie de un atacant puternic. Noi vrem să câștigăm sportiv Liga a 3-a și să avem o echipă cât mai bună. Avem 7-8 jucători de mare calitate, iar în doi ani de zile pot să fie foarte, foarte buni. Acesta e adevărul, Blănuță refuză, refuză, refuză! Nici nu mai poți să vorbești cu el, te trimite la un agent, iar agentul întreabă prima dată care este comisionul lui”, a mai spus patronul alb-albaștrilor.