Dorit de Sevilla, Marius Marin a primit contractul și a luat decizia!

Marius Marin poate prinde, la vară, transferul carierei. Presa din Spania anunță că mijlocașul naționalei României a refuzat propunerea de prelungire pe care Pisa i-a oferit-o și ar putea ajunge în La Liga, la Sevilla, din postura de jucător liber de contract.
Mijlocașul a fost un om de bază la Pisa în stagiunea precedentă. A promovat cu italienii în Serie A și a jucat meciuri și în primul eșalon. Marius Marin este văzut drept un fotbalist de calitate în fața defensivei. În total, a adunat 21 de apariții în această stagiune.
În vară, Marius Marin ar putea să o părăsească pe Pisa după nu mai puțin de nouă sezoane în care a fost om de bază. Contractul său cu gruparea din Peninsulă expiră la finalul sezonului, iar fotbalistul român analizează cu mare atenție opțiunile. Are doar 27 de ani și ar putea accepta o nouă provocare.
Sevilla și-a manifestat deja interesul față de internaționalul român. Andaluzii caută variante de fotbaliști ieftini, dar cu experiență, iar Marius Marin se potrivește acestor criterii. Acesta ar urma să meargă în La Liga din postura de jucător liber de contract. Rămâne însă de văzut dacă vor intra în cursa pentru semnătura sa și alte formații.
Jurnalistul iberic Joel Méndez anunță că Pisa i-a propus prelungirea contractului lui Marius Marin, însă mijlocașul defensiv a refuzat, semn clar că și-ar dori să plece în vară. Sevilla pare cea mai probabilă variantă, având în vedere interesul manifestat în ultimele zile de gruparea de pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Sunt șanse foarte mari ca Marius Marin să fie titular în meciul pe care naționala României îl va juca în luna martie, la Istanbul, în fața Turciei, în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial. În mandatul său, Mircea Lucescu s-a bazat pe fotbalistul de la Pisa în linia mediană.