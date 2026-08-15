Sport

Dorit înapoi de FCSB în această vară, Florinel Coman poate ajunge într-un campionat de top din Europa: „Este un pariu pentru linia ofensivă!”

Florinel Coman, tot mai aproape de despărțirea de Al-Gharafa. Unde poate ajunge fotbalistul român în vara acestui an, după ce a fost dorit și de FCSB.
Mihai Dragomir
15.08.2026 | 06:57
Dorit inapoi de FCSB in aceasta vara Florinel Coman poate ajunge intrun campionat de top din Europa Este un pariu pentru linia ofensiva
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Florinel Coman poate prinde un nou transfer important în vestul Europei. Foto: Hepta.
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Florinel Coman (28 de ani) s-a săturat de mirajul fotbalului arab. „Mbappe de România” forțează o plecare de senzație de la Al-Gharafa și este gata să dea din nou lovitura în fotbalul european.

Florinel Coman, gata de revenirea în Europa

Aventura lui Florinel Coman în deșert pare să ajungă în sfârșit la final. Deși a avut prestații solide pentru qatarezi în perioada de pregătire, internaționalul român nu se regăsește și vrea cu disperare să se întoarcă în fotbalul care contează. Dorit înapoi de Gigi Becali la FCSB, Coman este anunțat de presa din Italia înapoi în Serie A, unde a mai evoluat sub formă de împrumut la Cagliari. Acum, 4 cluburi se luptă pentru semnătura lui.

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„Florinel Coman își dorește o revenire în Serie A. Românul în vârstă de 28 de ani, care joacă în prezent pentru Al-Gharafa, vrea să plece din Qatar, iar agenții săi caută soluții în Italia. Coman este un pariu pe care Lecce l-ar putea face pentru a-i oferi mai multe opțiuni liniei ofensive a lui Di Francesco. Pe lângă Giallorossi, de Coman s-au mai interesat Venezia, Monza și Palermo. Sezonul trecut în Qatar, Coman a marcat un gol și a jucat în 15 meciuri pentru un total de 436 de minute, plus opt meciuri în Liga Campionilor Asiei”, au notat cei de la CalcioLecce.

Ce spunea Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a plecat de la FCSB în vara anului 2024, după 7 ani petrecuți în tricoul „roș-albaștrilor”. De atunci, numele său a fost legat aproape mereu de o posibilă revenire la fosta campioană a României. Gigi Becali a vorbit în această vară despre șansele ca Florinel să se întoarcă la clubul său. „Am vorbit cu el, are de luat 2 milioane de euro.

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I-am zis: «Dacă îți dau ăia un milion, hai la mine şi faci încă unul!» Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant”, spunea Gigi Becali la TV Prima Sport. Românul este remunerat la Al-Gharafa cu un salariu de aproximativ 2 milioane de euro pe an.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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