Dorit înapoi de FCSB în această vară, Florinel Coman poate ajunge într-un campionat de top din Europa: „Este un pariu pentru linia ofensivă!”

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Florinel Coman (28 de ani) s-a săturat de mirajul fotbalului arab. „Mbappe de România” forțează o plecare de senzație de la Al-Gharafa și este gata să dea din nou lovitura în fotbalul european.

Florinel Coman, gata de revenirea în Europa

Aventura lui Florinel Coman în deșert pare să ajungă în sfârșit la final. Deși a avut prestații solide pentru qatarezi în perioada de pregătire, internaționalul român nu se regăsește și vrea cu disperare să se întoarcă în fotbalul care contează. , Coman este anunțat de presa din Italia înapoi în Serie A, unde a mai evoluat Acum, 4 cluburi se luptă pentru semnătura lui.

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„Florinel Coman își dorește o revenire în Serie A. Românul în vârstă de 28 de ani, care joacă în prezent pentru Al-Gharafa, vrea să plece din Qatar, iar agenții săi caută soluții în Italia. Coman este un pariu pe care Lecce l-ar putea face pentru a-i oferi mai multe opțiuni liniei ofensive a lui Di Francesco. Pe lângă Giallorossi, de Coman s-au mai interesat Venezia, Monza și Palermo. Sezonul trecut în Qatar, Coman a marcat un gol și a jucat în 15 meciuri pentru un total de 436 de minute, plus opt meciuri în Liga Campionilor Asiei”, au notat cei de la

Ce spunea Gigi Becali despre transferul lui Florinel Coman la FCSB

Florinel Coman a plecat de la FCSB în vara anului 2024, după 7 ani petrecuți în tricoul „roș-albaștrilor”. De atunci, numele său a fost legat aproape mereu de o posibilă revenire la fosta campioană a României. Gigi Becali a vorbit în această vară despre șansele ca Florinel să se întoarcă la clubul său. „Am vorbit cu el, are de luat 2 milioane de euro.

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I-am zis: «Dacă îți dau ăia un milion, hai la mine şi faci încă unul!» Florinel e altul acum. Se spovedeşte. Acum nu îi mai place vinul. L-aş vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant”, spunea Gigi Becali la TV Prima Sport. Românul este remunerat la Al-Gharafa cu un salariu de aproximativ 2 milioane de euro pe an.

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