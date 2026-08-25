Dorit insistent, Daniel Pancu a primit salariu dublu pentru a rămâne la echipă: „Cred că am luat decizia corectă”

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Daniel Pancu (49 de ani) care l-a avut sub comandă doi ani la Rapid București și doi ani la Beșiktaș. „Il Luce” și-a dorit să-l ia după el și la Șahtior, însă „Pancone” a fost vrăjit de declarațiile lui del Bosque și de salariul dublu pe care i l-a oferit.

De ce nu a mai ajuns Daniel Pancu la Șahtior Donețk, alături de Mircea Lucescu

După experiența la Beșiktaș, Mircea Lucescu a plecat în Ucraina, la Șahtior Donețk, acolo unde avea să scrie istorie alături de „mineri”. După ce îl transferase pe Daniel Pancu de la Rapid la Beșiktaș, Lucescu și-a dorit să-l ia și în Ucraina, iar mutarea era aproape parafată, când a intervenit Vincente del Bosque.

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Venit de la Real Madrid, spaniolul a declarat public că vrea să înceapă echipa cu Daniel Pancu. Mai mult decât atât, pentru a-l convinge să nu-și pună semnătura pe contractul oferit de Șahtior, turcii i-au oferit un salariu dublu, iar „Pancone” a decis în cele din urmă să rămână în Turcia, lucru pe care l-a regretat mai târziu:

„Mi-a dublat salariul pentru că aveam oferta de la Șahtior pe masă. Del Bosque venea după perioada Real Madrid, după ce plecase nea Mircea la Șahtior. El a declarat, după ce a văzut meciurile, că insistă ca prima echipă să înceapă cu Pancu. M-a contactat conducerea, eu eram aproape plecat la Șahtior. Am mers cu Giovanni Becali la Istanbul, am vorbit cu el și m-a convins în 5 minute.

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Am lăsat Șahtior, chiar dacă nea Mircea s-a supărat și i-a trecut ulterior, dar foarte greu i-a trecut supărarea pe mine. A fost dorința lui del Bosque și pentru mine a fost o mare onoare să zică asta, că primul jucător pe care-l vrea este Pancu. Mi-a părut rău că nu am mers la Șahtior, pentru că erau mulți ani de Champions League, dar punând în balanță cred că am luat decizia corectă. Puteam fi la alt nivel, cu siguranță, dacă îmi schimba cineva mintea să mă facă să mă duc la Șahtior și să nu accept oferta lui del Bosque”, a declarat Daniel Pancu la

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Cum s-a impus Daniel Pancu în echipa plină de vedete a lui Beșiktaș

erau transferați fotbaliști câștigători de Serie A, cu AS Roma sau AC Milan, sau din campionatul portughez, de la Benfica. Deși a ajuns ca un jucător anonim printre atâtea vedete, fostul internațional român a explicat cum după câteva goluri a început să impună respect:

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„Acolo erau doar jucători buni, veniți de la echipe mari… AS Roma, AC Milan, Benfica. Eu am venit de la Rapid București, locul 3 în România. Nimeni nu mă băga în seamă, eu am venit pe sub radar la Beșiktaș. Eram trecut la ‘și alții’. După ce am dat câteva goluri, nu-mi mai spuneau ‘Panciu’, îmi pronunțau numele corect”, a mai explicat Daniel Pancu.