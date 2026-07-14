Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură

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Kennedy Boateng i-a spus adio lui Dinamo în această vară după 2 ani petrecuți la echipă. Fundașul central a fost dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, însă totul a picat. Cu cine a semnat fotbalistul de 29 de ani și cât a încasat la instalarea sa la noua echipă.

Kennedy Boateng a semnat în Arabia Saudită. Cât a încasat la instalarea la Al-Fateh

Dinamo nu l-a putut convinge pe Kennedy Boateng să continue în „Ștefan cel Mare”, Fundașul central togolez a fost dorit de rivala FCSB, acolo unde a ajuns fostul său coleg,

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În ceea ce îl privește pe Kennedy Boateng, notează că el a semnat pe 2 ani cu Al-Fateh, din Arabia Saudită. Deși a existat interes pentru el și din țări precum China sau Turcia, fostul jucător de la Dinamo a ales se pare oferta cea mai consistentă (900.000 de euro la semnătură).

De ce nu a semnat Boateng cu FCSB, de fapt

Gigi Becali a fost în negocieri cu Kennedy Boateng în vederea unui transfer la FCSB, patronul fostei campioane a României recunoscând public discuțiile purtate cu jucătorul. Ulterior, după barajul de Conference League câștigat în fața lui Dinamo, latifundiarul din Pipera a precizat motivul pentru care mutarea a picat definitiv.

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„A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. A picat definitiv!”,

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