Sport

Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, Kennedy Boateng a semnat! Sumă uriaşă primită la semnătură

FCSB l-a pierdut definitiv pe Kennedy Boateng. Fundașul central de la Dinamo, dorit insistent de Gigi Becali, a bătut palma cu o altă echipă. Ce sumă a încasat doar la semnătură.
Mihai Dragomir
14.07.2026 | 16:05
Dorit insistent de Gigi Becali la FCSB Kennedy Boateng a semnat Suma uriasa primita la semnatura
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Kennedy Boateng și-a decis viitorul. Cu cine a semnat fotbalistul dorit insistent de Gigi Becali la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
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Kennedy Boateng i-a spus adio lui Dinamo în această vară după 2 ani petrecuți la echipă. Fundașul central a fost dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, însă totul a picat. Cu cine a semnat fotbalistul de 29 de ani și cât a încasat la instalarea sa la noua echipă.

Kennedy Boateng a semnat în Arabia Saudită. Cât a încasat la instalarea la Al-Fateh

Dinamo nu l-a putut convinge pe Kennedy Boateng să continue în „Ștefan cel Mare”, însă se va baza pe tânărul Matteo Duțu în schimb. Fundașul central togolez a fost dorit de rivala FCSB, acolo unde a ajuns fostul său coleg, Eddy Gnahore, a cărui mutare la formația „roș-albastră” a fost anunțată în exclusivitate de FANATIK.

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În ceea ce îl privește pe Kennedy Boateng, presa saudită notează că el a semnat pe 2 ani cu Al-Fateh, din Arabia Saudită. Deși a existat interes pentru el și din țări precum China sau Turcia, fostul jucător de la Dinamo a ales se pare oferta cea mai consistentă (900.000 de euro la semnătură).

De ce nu a semnat Boateng cu FCSB, de fapt

Gigi Becali a fost în negocieri cu Kennedy Boateng în vederea unui transfer la FCSB, patronul fostei campioane a României recunoscând public discuțiile purtate cu jucătorul. Ulterior, după barajul de Conference League câștigat în fața lui Dinamo, latifundiarul din Pipera a precizat motivul pentru care mutarea a picat definitiv.

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„A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. A picat definitiv!”, a spus Gigi Becali în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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