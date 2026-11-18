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Mijlocașul turc și-a prelungit contractul cu formația de pe Santiago Bernabeu până în vara lui 2032, în pofida faptului că era foarte dorit la Paris Saint-Germain.

Arda Guler și-a prelungit contractul cu Real Madrid

Arda Guler va continua la Real Madrid pentru încă cinci sezoane și jumătate. Deși acordul dintre cele două părți fusese stabilit încă din luna septembrie, clubul spaniol a oficializat abia acum noua înțelegere, prin intermediul unui comunicat publicat pe canalele oficiale.

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. Mijlocașul și-a ridicat nivelul de joc foarte mult în ultima perioadă, iar PSG era gata să spargă banca pentru a-l transfera: 200 milioane de euro. Nu va mai fi cazul pentru că Arda Guler a ales să continue la Real Madrid până în iunie 2032.

„Real Madrid și Arda Guler au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului fotbalistului, care va rămâne la club până pe 30 iunie 2032. Arda Guler a ajuns la Real Madrid în iulie 2023, la vârsta de 18 ani. În cele patru sezoane petrecute în tricoul formației madrilene, a jucat 126 de meciuri și a câștigat cinci trofee: un trofeu UEFA Champions League, un Campionat Mondial al Cluburilor, o Supercupă a Europei, un titlu în La Liga și o Supercupă a Spaniei. Güler este și un jucător important al naționalei Turciei, pentru care a bifat până acum 38 de selecții. În luna septembrie a anului trecut, fotbalistul a primit premiul pentru cel mai bun tânăr jucător al ediției 2025-2026 din UEFA Champions League”, se arată în comunicatul emis de Real Madrid.

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Comunicado Oficial: renovación de Arda Güler.

https://t.co/HXbkWzaQxo — Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Arda Guler, cifre excelente în acest sezon!

În actuala stagiune,

Arda Guler a reușit să înscrie de patru ori și să ofere șapte pase decisive în cele 14 partide disputate până acum. Fotbalistul a ajuns pe Santiago Bernabeu în vara anului 2023, când Real Madrid a plătit aproximativ 20 de milioane de euro pentru a-l transfera de la Fenerbahce. Formația din Turcia și-a păstrat atunci 20% din drepturile federative ale jucătorului. De la transferul său, Guler a bifat deja 126 de apariții în tricoul madrilenilor și a contribuit la câștigarea a cinci trofee. De asemenea, la nivel internațional, a devenit un om important pentru naționala Turciei, pentru care a strâns 38 de selecții.