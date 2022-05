Doru Răduță, despre experiența de la Survivor România. Ce a spus Vulturul după eliminare

Fostul participant de la Pro TV a discutat despre experiența trăită în ultima perioadă. Tânărul care lucrează în domeniul IT a făcut primele declarații după ce prezentatorul Daniel Pavel a anunțat că parcursul său s-a încheiat.

Doru Răduță, declarații după eliminarea de la Survivor România: ”S-au strâns rândurile”

Doru Răduță a declarat că-i pare foarte rău că este nevoit să plece de la Survivor România. s-a bucurat din plin de momentele petrecute în jungla dominicană, unde spera să mai stea în perioada următoare.

„Să spun așa, domnul Dan, dacă îmi permiteți, cred că a fost prima ocazie când în cap mi-am spus că s-ar putea să plec. S-au strâns rândurile.

Îmi pare rău că sunt cel care pleacă, mă bucur că am trecut prin toate etapele, că am crescut. Am demonstrat că sunt un jucător puternic.

Sunt amator de senzații tari… motociclist, sar cu parașuta din avion… îmi place tot ce înseamnă adrenalină.

În tot ce există risc e pentru mine, de asta sunt aici, ca să fac tot posibilul să-mi ajut echipa ca să ajungem cât mai departe”, a spus fostul concurent de la , după eliminare.

Doru Răduță, fericit după plecarea de la Survivor România

De asemenea, pe rețelele de socializare Doru Răduță a dezvăluit că a simțit încrederea echipei din care a făcut parte în ultima vreme. S-a simțit puternic, asta pentru că l-au făcut să creadă acest lucru despre el.

Le-a trăit pe toate în săptămânile petrecute la Survivor România, de aceea plecarea din junglă a fost cu zâmbetul pe buze. Vulturul s-a bucurat enorm de fiecare moment din Republica Dominicană și a revenit în România fericit.

„Ți-am simțit emoția din glas, Doru! Ochii spun o poveste! Și îți mulțumim!”, a fost reacția pe care Daniel Pavel a avut-o înainte de a rosti numele concurentului care a plecat din competiția sportivă.