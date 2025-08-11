Dosar penal după accidentul aviatic din Arad, în care doi oameni au murit. Ce au descoperit procurorii

Procurorii au deschis dosar penal după accidentul aviatic din Arad, cu două persoane decedate. Se ia în calcul încălcarea Codului Aerian, ceea ce ar fi dus la tragedie.

ADVERTISEMENT

A fost deschis dosar penal după accidentul aviatic din Arad

Luni, reprezentanții Parchetului au declarat că sunt efectuate cercetări privind încălcarea art. din Legea 21/2020 (Codul Aerian), raportat la art. 122.

Anchetatorii au în vedere “încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu prevăzute de actele normative cu putere de lege sau neîndeplinirea acestora, dacă fapta a pus în pericol siguranţa unei aeronave în zbor şi prin aceasta s-a cauzat o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice”, potrivit .

ADVERTISEMENT

Raportat la art. 122, fapta menționată a fost urmată de decesul uneia sau mai multor persoane. in rem, cu privire la faptă, nu la persoane, conform procurorilor.

De asemenea, potrivit Autorității pentru Siguranța Aviației Civile, “evenimentul face obiectul unei investigaţii privind siguranţa”, după cum a fost anunțat pe site-ul propriu. În accident a fost implicată o aeronavă de tip Zodiac, înmatriculată YR-5078.

ADVERTISEMENT

Cum s-a petrecut accidentul

-a produs sâmbătă, 9 august, în jurul orei 11.30. Un avion de mici dimensiuni, cu două persoane la bord, s-a prăbușit în curtea fabricii de vagoane marfă din Arad, unde a luat foc.

ADVERTISEMENT

Pilotul era un bărbat în vârstă de 48 din București, care avea experiență la cel puțin trei companii aeriene de linie. Pasagerul său era un tânăr în vârstă de 18 ani. Cei doi au murit pe loc în urma accidentului.

ADVERTISEMENT

A fost vorba despre un zbor de agrement. Aeronava a decolat de pe Aerodromul Șiria, iar destinația era pista Aeroportului Arad. Prăbușirea a avut loc la doar câteva minute de la decolare, când legătura cu turnul de control s-a întrerupt brusc.

Avionul s-a prăbușit chiar lângă o hală dezafectată a fabricii, care a fost închisă definitiv în iunie de către proprietarii americani. La sol nu au existat victime. Paznicii au observat incidentul aviatic și au alertat rapid autoritățile.

Reprezentanții ISU Arad au transmis că, la sosirea echipajelor de pompieri, serviciul privat de intervenție a societății stinsese deja incendiul izbucnit.