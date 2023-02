Dosar penal după gestul șocant comis de „Gogoașă” acasă la familia Mititelu. „Poliția s-a autosesizat în urma articolului din Fanatik. I-am dat peste 100.000 de euro!”. Video Exclusiv

Adrian Mititelu se află în conflict cu Peluza Sud craioveană, condusă de liderul Andrei Preda „Gogoașă”. Incidentele de rasism și xenofobie de la meciul Sepsi – FC U Craiova 1948 au dus disputa la un alt nivel. FANATIK a publicat în exclusivitate în urmă cu două zile un video șocant în care . Patronul oltenilor a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că liderul Peluzei Sud s-a ales cu dosar penal.

Adrian Mititelu, dezvăluiri despre „Gogoașă”: „Are cel puțin 15 dosare penale”

despre „Gogoașă”, liderul galeriei echipei pe care patronul din Craiova o conduce. Finanțatorul formației antrenate de Nicolo Napoli a mărturisit că nu puține au fost cazurile în care l-a scăpat pe Andrei Preda de închisoare.

„El are o activitate infracțională la greu. Are cel puțin 15 dosare penale dintre care în două a fost condamnat cu executare. În faza de apel a venit spre mine cu șantaje, cu rugăminți, cu amenințări. I-am dat bani grei să plătească victimele ca să-și retragă plângerile din fața instanței.

În conformitate cu legea, pentru acele fapte retragerea plângerii însemna încetarea acțiunii penale și practic Curtea de Apel a anulat pedeapsa dată de Judecătorie și a scăpat. De două ori l-am scăpat. O dată chiar în ultima zi. Plângea pe aici, pe la firmă.

Ba plângea, ba că nu știu ce face. Și tot ca să fie bine să încercăm să mergem mai departe. Noi eram atunci în Liga 2 când s-a întâmplat evenimentul ăsta. Dar să nu credeți că avem noi vreo legătură cu bădărăniile pe care le făcea el.

Le făcea din cauza felului de a fi, nu l-a pus cineva să bată. Din contră, îi spuneam. ‘Vezi că asta e ultima oară, dacă mai faci nu îți mai dau niciun ban’. I-am și spus ultima oară dacă mai face și vine la mine e ca și cum ar fi la închisoare”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Gogoașă” s-a ales cu dosar penal după articolul dezvăluit de Fanatik: „Am fost sunat de Poliția din Craiova”

La scurt timp după ce Laszlo Dioszegi a precizat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că are la mână ar fi trebuit să răspundă de venirea ultrașilor la Sf. Gheorghe, Andrei Preda a mers în fața porții lui Adrian Mititelu și a săvârșit gestul extrem.

Ulterior, FANATIK l-a contactat pe liderul Peluzei Sud care nu s-a ferit nicio secundă și a recunoscut că el este autorul materialului video. Adrian Mititelu a dezvăluit că Andrei Preda s-a ales cu dosar penal, iar patronul oltenilor a fost chemat la audieri ca parte vătămată.

„(n.r. nu s-a sesizat nimeni?) Ba da. Am fost sunat de către cei de la Poliția din Craiova și știu că există un dosar penal pentru tulburarea liniștii publice și urmează să merg următoarele zile la Poliție.

S-au autosesizat în urma articolului care a apărut în Fanatik. Oricum el are plângere penală pentru o infracțiune mai vastă a lui, cu dovezi, cu vorbe, nu cu afirmații din gură.

(v-au chemat la audieri?) Normal. M-au chemat pentru că eu sunt partea vătămată. El a fost în lupa organelor, dar a scăpat pentru că acțiunile lui sunt infracțiuni ușoare și a luat amenzi penale, a scăpat din închisoare și datorită mie și datorită conjuncturii, nu că l-a ținut cineva în brațe”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Reacția lui Adrian Mititelu după ce s-a zvonit că îi este dator lui „Gogoașă”: „A primit bani cât tot neamul lui la un loc de la mine”

În perioada 2013/2014, Andrei Preda a fost portarul lui FC U Craiova 1948, zvonindu-se că patronul oltean are să-i achite restanțe salariale actualului lider al Peluzei Sud. Adrian Mititelu a clarificat situația, mai mult decât atât, dezvăluind că a cheltuit foarte mulți mai cu acesta.

„(n.r. nu i-ați plătit contractul) Astea sunt niște nebunii, niște aberații. Se referă la perioada 2013 când era al șaptelea portar din echipă din acele 6 luni de Divizia B, când noi am încercat să refacem echipa.

Când n-aveam bani nici să trecem strada și el era al patrulea sau al cincilea portar, dar l-am luat pentru că am făcut o echipă din strânsori și avea un contract modic.

Toată lumea știe că în acea perioadă nimeni n-a primit bani, dar el a primit bani cât tot neamul lui la un loc de la mine și nici nu va mai primi banii ăștia în viața vieților lui. Am făcut calculul am cheltuit cu el foarte mulți bani, cu nebuniile lui cu galeria.

El nu are de luat niciun ban. Sunt niște afirmații făcute pentru că are tupeu și că așa-i mergea mintea, deși este incult și are un comportament ieșit din comun, are istețime oltenească. Vine cu fel și fel de afirmații să demonstreze el că are o sumă de bani de încasat de la mine.

Adrian Mititelu i-a dat o sumă uriașă de bani lui Andrei Preda „Gogoașă”: „100.000 de euro”

„Dacă am să-i dau bani în acte să mă dea în judecată. El face afirmații pentru a justifica colegilor de la Peluză pentru că și băieții ăia știu ce-i poate pielea. Ce să-i dau eu bani eu lu’ ăla? În 2013, avea un contract de 500 de dolari pe câteva luni de zile.

Să spună câți bani i-am dat să plătească nenorocirile. I-am dat 100.000 de euro. Sărim de 100.000 de euro. L-am angajat manager pe la club ca să am acoperire să-i dau banii, să scap de el pentru că nu voia să plece, voia să fie portar. Se dădea lider de galerie, dar era angajat ca manager.

I-am dat banii prin bancă, nu am vrut să am probleme, am plătit impozit. I-am dat bani din buzunar. Și fiul meu și alți apropiați câți bani i-am dat. În perioada aia omul o ducea bine, haine de firmă, poza din vacanță din Grecia, din Italia, el neavând niciun alt serviciu.

(l-a ținut familia Mititelu) Bineînțeles, ca dovadă uite ce ne-a făcut. Meritam pentru că l-am lăsat… Venea la club când voia el, îmi deschidea ușa la birou. Alții vin la mine și stau în altă cameră. Gogoașă venea, deschidea ușa și intra fără să mai aștepte”, a mai spus Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.