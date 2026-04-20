Meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid București are urmări în afara terenului. La o zi de la partida disputată pe stadionul „Ion Oblemenco“, scor 1-0 pentru gazde, polițiștii doljeni au deschis un dosar penal pentru bannerele cu mesaje rasiste afișate de galeria oltenilor.

Dosar penal după derapajele de la Craiova – Rapid

Partida dintre Universitatea Craiova și Rapid București, disputată duminică seară, a fost marcată de afișarea unor bannere controversate în tribune. Pe parcursul meciului, suporterii echipei gazdă au expus mai multe mesaje considerate rasiste, adresate echipei adverse.

La scurt timp după apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj s-au autosesizat și au demarat verificări. Reprezentanții instituției au transmis un comunicat oficial în care confirmă deschiderea unui dosar penal:

„Compartimentul Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj este abilitat să comunice următoarele: Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Craiova s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în seara zilei de 19 aprilie a.c., cu ocazia meciului de fotbal desfășurat pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, galeria echipei gazdă a afișat mai multe bannere conținând mesaje prin care îndeamnă publicul la ură și discriminare față de echipa adversă, pe motiv de etnie.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri în consecință”, se arată în comunicatul IPJ Dolj.

Mesaje controversate afișate de fanii Universității Craiova

Conform cifrelor anunțate, la duelul din Bănie au asistat 23,234 de suporteri, iar 685 au fost susținători ai oaspeților. Fanii olteni au făcut o atmosferă frumoasă și pe stadion, cântând imnul din toți plămânii. .

„Aveți un pigment bizar / Ați fost cu toții la solar?”

„Umblați cu vulturu’ vopsit / Dar croncăne, e travestit!”

„‘Farmecul giuleștenilor / După orice meci, stabor”

„S-a născut și sud Rapid / Copilul din șatră nedorit”

„‘Diavoli vișini’ au sosit / Drumul tot Șucu l-a plătit?”

Spectacol total la sosirea Craiovei: fumigene, cântece și o primire ca pe vremuri

, suporterii Universității Craiova au transformat zona stadionului într-un adevărat spectacol de gală. Cu mai bine de o oră și jumătate înainte de sosirea autocarului, Peluza Nord și ceilalți fani au început să se adune și să creeze un coridor uman impresionant, întins din zona Ciupercă până la stadion.

Momentul sosirii echipei a fost întâmpinat cu fumigene, aplauze și cântece, iar jucătorii au fost încurajați intens de suporteri, într-o atmosferă electrizantă. Oltenii au scandat minute în șir, încercând să transmită un impuls suplimentar echipei înaintea unui meci cu miză uriașă.