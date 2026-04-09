Dosar penal după un incident șocant în Iași. Șoferul de ride-sharing care a sunat la 112, cercetat după ce o pasageră a sărit din mașină în mers. „Este un caz de manual privind vinovăția” VIDEO

Un incident grav petrecut în Iași a dus la deschiderea unui dosar penal și la o anchetă în care este implicat un șofer de ride-sharing. Deși bărbatul a alertat autoritățile prin apel la 112, acesta a ajuns să fie cercetat după ce o pasageră a sărit din autoturism în timp ce acesta se afla în mers. Ancheta urmează să stabilească exact cum s-a ajuns la această situație și dacă au fost respectate toate regulile de siguranță.

Ce spune avocatul în cazul șoferul de ride-sharing și a pasagerei care a sărit din mașină

Autoritățile din Iași investighează un eveniment neobișnuit în care o cursă de ride-sharing s-a încheiat cu o situație periculoasă pentru o pasageră. O femeie de 44 de ani, aflată într-un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, ar fi sărit din vehicul în timp ce acesta se deplasa pe drum. Potrivit informațiilor disponibile, între cei doi ar fi izbucnit un conflict verbal legat de plata cursei. Discuția ar fi escaladat, iar la un moment dat, femeia ar fi deschis portiera din spate a autoturismului și s-ar fi aruncat pe carosabil, în timp ce mașina era în mișcare.

Impactul a fost unul violent, însă aceasta s-a ridicat ulterior și a continuat să discute cu șoferul, înainte de a se îndepărta de la locul incidentului. Conducătorul auto a oprit imediat și a intervenit pentru a verifica starea pasagerei. Ulterior, acesta a apelat numărul de urgență 112 pentru a semnala evenimentul. Ambii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Încadrarea juridică a faptei și posibila răspundere a șoferului de ride-sharing

În acest context, FANATIK a solicitat punctul de vedere al avocatului Artin Sarchizian, pentru a lămuri situația juridică a cazului. Specialistul explică de ce șoferul, deși a fost cel care a alertat autoritățile, se poate alege totuși cu un dosar penal în astfel de situații, dar și care este încadrarea legală a faptelor. Totodată, aflat în deplasare, o acțiune care poate fi încadrată ca un comportament extrem de periculos în trafic. „Este, într-adevăr, un caz de manual în analiza formei de vinovăție.

În doctrină, atunci când discutăm despre intenția indirectă – situația în care autorul nu urmărește producerea rezultatului, dar îl prevede și îl acceptă – este frecvent oferit ca exemplu exact acest tip de scenariu: o persoană aflată într-un autoturism în mers manifestă în mod evident intenția de a se arunca, iar conducătorul auto nu încetinește și nu oprește. Într-o asemenea ipoteză, dacă șoferul percepe pericolul concret și iminent și, cu toate acestea, continuă deplasarea fără a lua măsuri de prevenire, se poate reține că acesta a acceptat posibilitatea producerii rezultatului vătămător, ceea ce intră în sfera intenției indirecte”, a declarat acesta pentru FANATIK.

Cum este analizată răspunderea în astfel de situații din trafic

În continuare, Artin Sarchizian a subliniat că fiecare detaliu al cazului trebuie evaluat în raport cu probele care vor fi administrate în anchetă. Acesta a evidențiat faptul că interpretarea responsabilității depinde de mai mulți factori esențiali, de la dinamica exactă a evenimentului până la posibilitatea reală de reacție a șoferului în momentul producerii situației. În acest context, specialistul a precizat: „Desigur, în acest caz este necesară o analiză atentă, raportată strict la datele certe care vor rezulta din anchetă. Dincolo de imaginile apărute în spațiul public, rămân esențiale elemente precum starea persoanei, succesiunea exactă a momentelor și capacitatea reală de reacție a șoferului în fracțiunile de secundă dinaintea producerii incidentului.

Din punct de vedere juridic, va conta în ce măsură conduita conducătorului auto se raportează la obligația generală de a preveni orice situație de risc previzibil. Dacă se va ajunge la concluzia că pericolul era evident și putea fi evitat printr-o reacție imediată, atunci discuția poate fi încadrată în sfera răspunderii penale, inclusiv sub aspectul unei eventuale forme de vinovăție indirectă”, a punctat avocatul Sarchizian.

Distincția dintre răspunderea civilă și posibila răspundere penală în cazul femeii care s-a aruncat din mașină în mers

De asemenea, Sarchizian a revenit cu clarificări privind modul în care sunt delimitate faptele din punct de vedere juridic și cum vor fi acestea raportate la concluziile anchetei. El a punctat distincția dintre , precum și elementele esențiale pe care autoritățile le vor analiza pentru a stabili dacă există sau nu culpă în acest caz. „În același timp, trebuie subliniat că neplata cursei rămâne o problemă exclusiv civilă, fără implicații penale, iar gestul femeii de a se arunca din autoturism nu intră, în sine, sub incidența legii penale sub forma auto-vătămării.

În ceea ce privește ancheta, aceasta va clarifica dacă există elemente care să indice o eventuală culpă a șoferului în gestionarea situației de moment, respectiv dacă măsurile de siguranță luate au fost suficiente raportat la contextul concret al deplasării și la riscul iminent care s-a creat”, a menționat apărătorul cu privire la cazul mai sus prezentat.

Ancheta poliției și primele concluzii oficiale în cazul de la Iași

Potrivit informațiilor transmise de autorități, incidentul a fost preluat de polițiști imediat după sesizare, iar primele verificări au conturat modul în care s-a produs evenimentul rutier și pașii următori ai anchetei. În acest context, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a transmis un punct de vedere oficial: „La data de 3 aprilie a.c., poliția a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Mihail Galino, din municipiul Iași a avut loc un eveniment rutier.

Din verificări a rezultat faptul că un tânăr, de 24 de ani, în calitate de șofer pentru transportul alternativ a condus autoturismul dinspre strada Ștefan Hotnog către strada Margareta Baciu, iar în dreptul unui complex rezidențial, o femeie, de 44 de ani, pasager pe locul din dreapta spate în autoturism, din motive necunoscute, ar fi deschis portiera în timpul mersului vehiculului și ar fi coborât din acesta.

În urma evenimentului rutier, femeia a fost transportată la spital pentru îngrijiri. A fost testată din punct de vedere alcoolscopic, rezultatul fiind negativ. De asemenea, a fost testat și șoferul, rezultatul fiind negativ. A fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, se arată în comunicatul emis de cei de la IPJ Iași.