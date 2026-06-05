Sport

Dosar penal pentru antrenorul din SuperLiga României! Tehnicianul a fost prins beat la volan

Moment stânjenitor pentru un antrenor din SuperLiga României! S-a ales cu dosar penal și permisul suspendat după ce s-a urcat la volan sub influența alcoolului
Bogdan Ciutacu
05.06.2026 | 19:30
Dosar penal pentru antrenorul din SuperLiga Romaniei Tehnicianul a fost prins beat la volan
EXCLUSIV FANATIK
Un antrenor din SuperLiga a fost prins la volan sub influența băuturilor alcoolice și s-a ales cu dosar penal. Foto: Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
ADVERTISEMENT

La puțin timp după ce a reușit o performanță uluitoare, promovându-și echipa la pas în SuperLiga României, antrenorul Corvinului Hunedoara a dat de belea. Florin Maxim (45 de ani) s-a ales cu dosar penal după ce a luat decizia neinspirată de a se urca la volan sub influența băuturilor alcoolice.

Florin Maxim s-a ales cu dosar penal! A fost prins la volan sub influența alcoolului

În ultimii ani, unul dintre cei mai lăudați antrenori a fost cel al Corvinului Hunedoara. „Max” a reușit lucruri incredibile la echipă, iar în decurs de doar câțiva ani a câștigat Cupa României și a jucat în cupele europene, unde a eliminat-o en-fanfare pe Paksi, vicecampioana Ungariei la acea vreme, și s-a descurcat onorabil contra celor de la Rijeka, vicecampioana Croației. La finalul sezonului proaspăt încheiat, el a promovat cu Corvinul pe prima scenă a fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Florin Maxim se pregătește de debutul în prima ligă alături de Corvinul Hunedoara, însă se pare că încă sărbătorește promovarea. Conform informațiilor obținute de FANATIK, antrenorul hunedorenilor a fost oprit în trafic în Orașul Brad, din județul Hunedoara, iar în urma testării la alcool a fost descoperit cu o alcoolemie destul de ridicată. Bineînțeles, acest lucru îi va atrage de la sine suspendarea dreptului de a conduce, iar pe numele antrenorului formației proaspăt promovate în SuperLiga României va fi deschis și un dosar penal.

Corvinul Hunedoara a început treaba pentru sezonul de SuperLiga României

După ce și-a sacrificat un sezon pentru participarea în cupele europene, Corvinul Hunedoara a promovat în sfârșit în SuperLiga României, acolo unde va da piept cu cele mai bune echipe ale României. Pentru acest lucru, hunedorenii trebuie să facă destule mutări pentru a face față. Echipa s-a reunit, iar miercuri deja a susținut primul antrenament. De asemenea, hunedorenii au început și transferurile.

ADVERTISEMENT
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea...
Digi24.ro
Efectele „catastrofale” ale modelului economic al Chinei: Cum facilitează politicile lui Xi prăbușirea industriilor din restul lumii

Plecările lui Alexandru Buziuc, Mihai Velisar, Denis Renţa și Szabolcs Kilyen au fost deja anunțate de club, în timp ce fostul atacant al Unirii Slobozia, peruanul Renato Espinosa, care a marcat 9 goluri sezonul trecut, a fost prezentat oficial pe paginile de social media.

ADVERTISEMENT
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E...
Digisport.ro
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Tenis, Roland Garros 2026. Alexander Zverev e în finală! Pe cine ar putea...
Fanatik
Tenis, Roland Garros 2026. Alexander Zverev e în finală! Pe cine ar putea întâlni germanul
Crina Pintea, replică pentru contestatari înainte de Final Four-ul Champions League: „Nu ne-au...
Fanatik
Crina Pintea, replică pentru contestatari înainte de Final Four-ul Champions League: „Nu ne-au dat multe șanse”. Ce a declarat despre retragere
Fotbalul mare aplică treptat modelul Super Bowl! Cluburile din România riscă să dispară...
Fanatik
Fotbalul mare aplică treptat modelul Super Bowl! Cluburile din România riscă să dispară dacă nu se adaptează
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Victor Becali, nemulțumit de Dinamo și cere de urgență întăriri: 'Trebuie să aducă...
iamsport.ro
Victor Becali, nemulțumit de Dinamo și cere de urgență întăriri: 'Trebuie să aducă 4-5 jucători buni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!