Dosar penal pentru antrenorul din SuperLiga României! Tehnicianul a fost prins beat la volan

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La puțin timp după ce a reușit o performanță uluitoare, promovându-și echipa la pas în SuperLiga României, antrenorul Corvinului Hunedoara a dat de belea. Florin Maxim (45 de ani) s-a ales cu dosar penal după ce a luat decizia neinspirată de a se urca la volan sub influența băuturilor alcoolice.

Florin Maxim s-a ales cu dosar penal! A fost prins la volan sub influența alcoolului

În ultimii ani, unul dintre cei mai lăudați antrenori a fost cel al Corvinului Hunedoara. „Max” a reușit lucruri incredibile la echipă, iar în decurs de doar câțiva ani a câștigat Cupa României și a jucat în cupele europene, unde a eliminat-o en-fanfare pe Paksi, vicecampioana Ungariei la acea vreme, vicecampioana Croației. La finalul sezonului proaspăt încheiat, el a promovat cu Corvinul pe prima scenă a fotbalului românesc.

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Florin Maxim se pregătește de debutul în prima ligă alături de Corvinul Hunedoara, însă se pare că încă sărbătorește promovarea. Conform informațiilor obținute de FANATIK, antrenorul hunedorenilor a fost oprit în trafic în Orașul Brad, din județul Hunedoara, iar în urma testării la alcool a fost descoperit cu o alcoolemie destul de ridicată. Bineînțeles, acest lucru îi va atrage de la sine suspendarea dreptului de a conduce, iar pe numele antrenorului formației proaspăt promovate în SuperLiga României va fi deschis și un dosar penal.

Corvinul Hunedoara a început treaba pentru sezonul de SuperLiga României

După ce și-a sacrificat un sezon pentru participarea în cupele europene, Corvinul Hunedoara a promovat în sfârșit în SuperLiga României, acolo unde va da piept cu cele mai bune echipe ale României. Pentru acest lucru, hunedorenii trebuie să facă destule mutări pentru a face față.

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Plecările lui Alexandru Buziuc, Mihai Velisar, Denis Renţa și Szabolcs Kilyen au fost deja anunțate de club, în timp ce fostul atacant al Unirii Slobozia, peruanul Renato Espinosa, care a marcat 9 goluri sezonul trecut, a fost prezentat oficial pe paginile de social media.

