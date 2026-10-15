Sport

Dosar penal și excluderea din fotbal pentru antrenorul-agresor de la Vaslui! „Am cerut FRF să-i ridice licența!”. Exclusiv

Ovidiu Minea
15.10.2026 | 16:45
Dosar penal si excluderea din fotbal pentru antrenorulagresor de la Vaslui Am cerut FRF sai ridice licenta Exclusiv
breaking news
Mihăiță Lungu, antrenorul care a agresat un copil de 14 ani la un meci de fotbal, riscă să rămână fără licență dacă FRF va da curs solicitării AJF Vaslui. Foto: colaj Fanatik
Bogdan Gheorghiță, președintele AJF Vaslui, dezvăluie că a cerut FRF să-i ridice licența de antrenor lui Mihăiță Lungu, care a agresat fizic un junior la 14 ani la meciul echipei pe care o conduce.
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Vinerea trecută, un incident șocant a avut loc în timpul unui meci de fotbal juniori, dintre echipele under 14 ale grupărilor Hușana Huși și Standard Vaslui. Antrenorul vasluienilor, Mihai Lungu, l-a strâns de gât pe unul dintre jucătorii echipei sale, după cum se vede în fotografiile publicate în presă. Lungu a respins acuzațiile, spunând că ar fi luat în brațe copilul, poziția tehnicianului fiind întărită și de președintele Standard Vaslui, Emil Dorin.

AJF Vaslui reacționează dur în cazul antrenorului care a agresat un copil: „Am cerut FRF să-i suspende licența!”

Pentru a vedea cum au evoluat lucrurile la o săptămână de la episodul uluitor amintit, FANATIK a dialogat cu Bogdan Gheorghiță, care este și președintele Asociației de Fotbal Vaslui, dar și purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui.

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Domnule Gheorghiță, Asociația Județeană de Fotbal Vaslui a reacționat prompt după incidentul de la meciul Hușana Huși – Standard Vaslui, suspendându-l pe o perioadă de un an pe Mihai Lungu. Ce noutăți au mai apărut?

– Pe lângă suspendarea de un an pe care Asociația a stabilit-o, am solicitat ca antrenorului Lungu să i se ridice licența de antrenor pe care o are, UEFA C, timp de doi ani. Așteptăm decizia Federației Române de Fotbal pe acest subiect.

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Ce ecouri au fost în fotbalul județean din Vaslui după acel episod?

– Toată lumea știe că la nivel de fotbal județean au mai fost incidente, în toată țara, însă nimeni nu s-a așteptat să se întâmple așa ceva cu un copil. La AJF Vaslui am avut o nouă ședință în care am cerut ferm ca fair-play-ul să fie la putere într-o competiție în care huliganismul nu are ce să caute.

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AJF Vaslui îi oferă consiliere psihologică copilului agresat de antrenor

Ați făcut ceva concret pentru copil?

– Sâmbătă am discutat personal cu copilul și cu mama lui. Puștiul era extrem de afectat, i-am văzut ochii în lacrimi de câteva ori. I-am dat asigurări că vom găsi soluții să-l sprijinim, pe multiple direcții: consiliere psihologică, continuarea activității sportive…

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Vrea să mai joace fotbal?

– Iubește mult fotbalul, vrea să joace în continuare. Din păcate, la Negrești, unde stă, nu este nicio grupă de copii de vârsta lui. Vom găsi însă soluții să joace la un alt club, la Vaslui, să-l aducem și să-l luăm de la antrenamente. Așteptăm să se liniștească un pic și apoi găsim soluția optimă pentru el.

Are posibilități de a continua?

– Provine dintr-o familie fără posibilități materiale ridicate. Trebuie să-l sprijinim.

Dosar penal pentru antrenorul Mihăiță Lungu, care a agresat un junior de 14 ani

Sunteți și subcomisar de Poliție. Ce a făcut Poliția în acest caz?

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– S-a deschis un dosar penal, a fost sesizată Protecția Copilului, anchetele își urmează cursul.

Ce explicații ați primit de la antrenor?

– Acum vorbesc ca om, nu ca oficial al AJF Vaslui sau ca polițist. Efectiv, eu nu-mi explic gestul acestui domn, domn cu ghilimelele de rigoare. Cum a putut să se comporte așa față de un copil pe care îl știa și, culmea, îl lua de acasă și îl aducea înapoi de la Negrești la Vaslui, pentru că și antrenorul locuiește tot în Negrești. Eu cred că într-un astfel de caz nu există vreo explicație logică.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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