Dosarele Epstein. Cum l-au jucat două românce pe degete pe celebrul prădător american: ”Pe ea ai ajutat-o mai mult pentru că e mai deșteaptă”

Jeffrey Epstein, celebrul finanțist american de al cărui nume se leagă un uriaș scandal sexual în Statele Unite, a corespondat timp de patru ani cu două fete din România pe care le-a ajutat cu zeci de mii de euro.

Cine sunt româncele care au primit 30 de milioane de dolari de la Jeffrey Epstein

România se regăsește în peste 800 dintre cele 6 milioane de documente făcute publice zilele trecute de Departamentul de Justiție al SUA, în procesul de desecretizate a dosarelor Epstein (Epstein Files). Pe lângă Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk sau Prințul Andrew, în dosarele Epstein apar și câteva personaje din România.

Descris de presa americană drept un prădător sexual, arestat pentru trafic de minore și găsit ulterior mort în celula sa din Metropolitan Correctional Center (New York), Jeffrey Epstein a corespondat timp de patru ani cu două fete din România, pe care le-a ajutat cu bani și cărora le-a găsit de lucru în Londra sau Paris. Este vorba de două foste modele, care l-au vizitat la una dintre reședințele sale din Statele Unite, și cu care a rămas în legătură. Documentele desecretizate arată că Epstein a virat în jur de 30.000 de dolari către două conturi bancare din Iași și Botoșani.

Dosarele Epstein: zeci de emailuri schimbate de două românce cu celebrul prădător sexual

Jeffrey Epstein s-a erijat într-un protector al celor două românce, cărora le oferea sfaturi de viață în schimbul unor fotografii recente. Din corespondența dată publicității rezultă că cele două tinere au profitat de statutul lor pentru a-și consolida cariera și situația financiară. Numele româncelor nu au fost divulgate de autoritățile americane.

În aprilie 2009, una dintre românce, care la vremea aceea , i-a trimis asistentei lui Epstein o factură prin dentistul ei.

Epstein i-a plătit dinți noi unei fete din România: ”Nu știam că e așa scump”

Jeffrey Epstein: ”Asta e de la tine. Sunt cam mulți bani”

Fata 1: ”Da, e de la mine. M-am speriat, ieri, când mi-a spus… Dinții mei sunt praf, am carii în toată gura, iar dacă nu îmi pun fațete acum, în 3 ani va trebui să-mi pun dinți falși. E prea scump aici, așa că voi merge în România să îmi fac lucrarea, pentru că acolo e mult mai ieftin! Cei pe care i-am lucrat ieri erau stricați și mă dureau… Așa că îmi voi anula următoarea programare”

Jeffrey Epstein: ”Vei plăti factura? Cât ți-a zis că va costa să-ți faci toată lucrarea… Nu înțeleg”

Fata 1: ”Din păcate, în acest moment, nu-mi pot permite să plătesc. Nu știam că este atât de scump”

Româncă, către Epstein: ”Dacă nu vrei să mă ajuți, voi găsi o soluție”

Jeffrey Epstein: ”Sunt confuz. I-ai spus că nu poți plăti? Înainte să se apuce de lucrare? Ți-a spus cât va costa? Ești nemaipomenită. De ce mi-a trimis factura? Trebuie să afli cât costă întreaga lucrare. Dentiștii români sunt problema, nu rezolvarea”

Fata 1: ”De ce spui că sunt nemaipomenită? Nu i-am cerut eu să-ți trimită factura? Dar dacă nu vrei să mă ajuți cu asta, voi găsi singură o soluție. Voi fugi în România”.

Tânăra din România a fost pe insula privată a lui Epstein

Într-un alt mesaj, românca își mai îndulcește tonul și când va mai merge la LSJ.

Termenul ”LSJ” în legătură cu dosarele Epstein se referă la Little St. James, insula privată a lui Jeffrey Eptein din Insulele Virgine Americane. Aici aveau loc celebrele orgii în care erau implicate figuri importante din politică și afaceri și în care fete (unele de doar 11-12 ani) erau aduse sub pretextul de a oferi ”masaje” elitelor americane.

Fata 1: ”Oh, 14 Iulie a fost uimitor în Paris. Toată parada de pe Champs d’Elysee și focul de artificii de 30 de minute de la Turnul Eiffel. A fost foarte frumos. Săptămâna viitoare voi merge acasă și poate voi rămâne puțin la București. Când vei merge la LSJ? Săptămâna viitoare, nu?”

Jeffrey Epstein: ”Ești în România? Când ai ajuns? Trimite-mi poze recente”

”Geloasă” pe cealaltă româncă: ”Tu ești mai frumoasă decât ea”

Într-un alt schimb de mesaje, modelul îi atrage atenția lui Epstein că a ajutat mai mult o altă româncă și îl întreabă dacă pentru că e mai ”deșteaptă” decât ea. Prilej pentru american să-i țină fetei o lecție de viață.

Jeffrey Epstein: ”Nu mai știu nimic de tine… Vreau noutăți”

Fata 1: ”Mă gândeam ieri că ai ajutat-o mult pe (…)? Cred că, într-un fel, mai deșteaptă decât mine?!”

Jeffrey Epstein: ”Nu, tu ești mai frumoasă decât ea”

Fata 1: ”Drăguț din partea ta. Dar cred că ea profită mai mult de frumusețea ei! Sunt încă la Paris, sunt fericită pentru moment. În România a început să ningă și abia aștept să merg din nou la schi. Nu am uitat de visul meu încă!”

Jeffrey Epstein: ”Da, a făcut-o. Are un succes pe care nu și-l putea închipui niciodată. Și-a ajutat întreaga familie. Nu s-a gândit să meargă la schi până când nu și-a atins visul. Trebuie să-ți revizuiești strategia”.

Cum o consola Jeffrey Epstein pe ieșeanca din Londra

A doua fată, despre care românca face referire în mesajul de mai sus, este o tânără din Iași, care s-a mutat la Londra și i-a solicitat ajutorul lui Epstein pentru un loc de muncă într-o corporație.

Fata 2: ”Nu sunt bine. Simt că nu mai pot duce de una singură! Aproape mi-am epuizat toată energia pozitivă pe care mi-ai dat-o ultima dată când ne-am văzut. Bateriile mele sunt aproape terminate.

Alerg în cerc și merg către nicăieri! Am vrut să încep aici o viață nouă, să muncesc, să-mi închiriez un apartament, dar pare că totul e împotriva mea. Prietenul meu îmi dă mult suport moral și crede în mine mai mult decât oricine în afară de tine.

Trebuie să iau decizii serioase foarte repede. Mi-a plăcut stilul ăsta de viață, dar e tot mai greu, în fiecare zi. Și crede-mă, de când am petrecut weekendul cu tine am început să cred mai mult în mine, în puterile mele. Dar cum am spus mai devreme, devin tot mai slabă”.

Epstein: ”Ești binevenită în Florida pentru o săptămână”

Jeffrey Epstein: ”Îți înțeleg frustrarea, poți face multe lucruri, capitolul ăsta este la final. Ești binevenită în Florida, dacă vrei să vii pentru o săptămână. Nu te mai gândi la asta până de Crăciun, mergi acasă de sărbători și ia o decizie după Anul Nou. Ești unică și trebuie să iei controlul acum, să iei decizii în interesul tău”

Fata 2: ”Într-adevăr, așa mă simt. Deja am hotărât să-mi petrec sărbătorile acasă… și acolo trebuie să iau niște decizii. Cu siguranță nu vreau să rămân acasă! Mi-aș dori să pot începe ceva aici, în Londra.

O să iau în considerare invitația ta de a veni acolo înainte de Crăciun”

Epstein a apelat la doi miliardari pentru a o angaja pe româncă: ”Fata pe care ai cunoscut-o la mine acasă.”

Impresionat de tristețea româncei, Jeffrey Epstein a apelat la doi oameni influenți, pentru a-i găsi româncei un loc de muncă. Unul dintre ei este Lyndon Lea, un om de afaceri britanic, cunoscut pentru că a co-fondat Lion Capital, un fond de investiții care includea 100 de branduri în Europa și Statele Unite.

Jeffrey Epstein: ”Te întorci în Florida sau la New York? Dacă ești în Londra, am o prietenă bună, fost top model din România, licențiată în afaceri, nerăbdătoare să înceapă un job adevărat. Ți-am trimis adresa ei de mail la începutul mesajului, dacă poți găsi ceva pentru ea, sunt sigur că va fi de excepție. În prezent, ea este la Londra”

Un alt om influent la care a apelat Epstein este Tom Pritzker, miliardar american de 75 de ani, moștenitor al lanțului de hoteluri Hyatt.

Jeffrey Epstein: ”Fata pe care ai cunoscut-o la mine acasă, în prezent locuiește la Londra. Putem verifica dacă există vreo poziție deschisă la un hotel de-al tău?”

Americanul îi suplimenta veniturile pentru că se angaja: ”Cum îți pot trimite bani”

În final, Epstein reușește să-i găsească româncei un loc de muncă și îi transmite instrucțiuni despre interviul care urmează să aibă loc. Ulterior, îi cere acesteia contul bancar pentru a-i trimite personal bani.

Fata 2: ”L-am sunat. Era ocupat, urma să intre într-o întâlnire. Am discutat cu asistenta lui, dar mi-a cerut informații și numărul de telefon, urmând ca el să mă contacteze. Ar trebui să aștept sau să-l sun mai târziu?”

Jeffrey Epstein: ”Sună mai târziu”

Jeffrey Epstein: ”Ai sunat?”

Fata 2: ”Sau îi scriu un e-mail?”

Jeffrey Epstein: ”Nu, așteaptă până mâine dimineața, la ora 9. Cum îți pot trimite bani?”

Fata 2: ”Ok, îl sun mâine dimineață. Contul meu este în România, dar îl pot folosi și aici. Mi-a fost rușine să cer”

Româncă, mesaj pentru Epstein: ”Te-am visat că veneai în România”

Tânăra din Iași i-a scris, la un moment dat, lui Epstein că i-a apărut în vis și că acesta venea în România, în vizită, împreună cu fiul lui.

Fata 2: ”Te-am visat noaptea trecută! Am vrut să-ți scriu în dimineața asta, dar am uitat. Am visat foarte ciudat, că ai venit în România, dar nu erai singur. Aveai un băiețel cu tine, fiul tău, dar era destul de mare, avea cam 5 ani. Am fost surprinsă în visul meu, așa că simțeam nevoia să-ți spun”.

Ieșeanca se plângea că nu-i ajung banii

Într-un alt e-mail, tânăra se plângea că are un salariu mic și că angajatorul din Londra nu-i oferă o mărire.

Jeffrey Epstein: ”Eu sunt în Paris. Tu?”

Fata 2: ”Sunt la Londra, muncesc din greu! Am cerut o mărire, dar în loc de asta mi-au dat un discount pentru uniformă. De parcă aș putea să mănânc haine!

Weekendul viitor zbor în România și apoi îmi voi petrece sărbătorile cu prietenul meu, în Spania. Ai planuri să treci pe aici?”.

Cine a fost Jeffrey Epstein

(1953-2019) a fost un finanțist american și un infractor sexual, care a generat unul dintre cele mai mari scandaluri de trafic de minori din istoria modernă.

De profesie profesor de matematică. Epstein a lucrat la Dalton School, dar ulterior s-a angajat la banca de investiții Bear Stearns, după care și-a fondat propria firmă, J. Epstein & Co. Și-a construit averea oferind servicii financiare miliardarilor din SUA.

Epstein a condus o vastă rețea de trafic sexual, exploatând peste 1.000 de tinere, din care multe minore. El folosea proprietățile sale din New York, Florida și insula privată Little St. James.

În 2008, el a scăpat de acuzațiile federale printr-un acord considerat controversat în Florida, executând doar 13 luni de detenție cu regim de muncă.

Finanțistul american s-a sinucis în celulă

În 2019, Epstein a fost din nou arestat și pus sub acuzare la New York, pentru trafic sexual cu minori. La 10 august 2019, el a fost găsit mort în celulă, legiștii stabilind că este vorba despre o sinucidere prin spânzurare.

În 2025 și 2026, Departamentul de Justiție al SUA a publicat peste 6 milioane de documente conținând mesaje private, fotografii și filmări în care apar figuri proeminente americane, inclusiv președintele Donald Trump.