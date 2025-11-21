Dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra a blocat IT-ul Curții de Apel. Sunt sute de ”giga” de probe ale ”loviturii de stat”

ADVERTISEMENT

Dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți apropiați ai celor doi au fost trimiși în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale a provocat un adevărat blocaj în activitatea departamentului IT al Curții de Apel. Procurorii au trimis către instanță sute de gigabiți (Gb) de informații stocate pe suporți optici care sunt aproape imposibil de transferat către avocații inculpaților.

Sute de Gb cu probe atașate de procurori în dosarul Călin Georgescu – Horațiu Potra

Situație neobișnuită la Curtea de Apel București, acolo unde dosarul ”loviturii de stat” în care Potra, Georgescu și alți mercenari sunt inculpați a ajuns în cameră preliminară. În această etapă, judecătorul verifică legalitatea probelor iar avocații părților pot formula cereri, excepții și contestații.

ADVERTISEMENT

Doar că procurorii par să se fi întrecut pe ei înșiși atunci când au întocmit dosarul. În afară de cele 290 de pagini, cât conține rechizitoriul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra, la dosar a fost atașată o arhivă care conține sute de gigabiți (Gb) cu fișiere audio și video care vin în completarea materialului de urmărire penală. Cel mai probabil, aici pot fi găsite interceptări, fotografii și înregistrări video, rezultate ale perchezițiilor informatice, etc.

În total, peste 400 de dispozitive de suport optic (CD, DVD, memory stick) au fost atașate la dosar pentru a demonstra vinovăția inculpaților. La termenul din 17 noiembrie 2025, avocații inculpaților s-au plâns că au depus încă de acum două luni o solicitare pentru studierea tuturor suporturilor optice, dar li s-a comunicat că ”infrastructura IT a Curții de Apel nu poate asigura copierea acestor suporturi”. De asemenea, instituția nu a putut pune la dispoziție un loc pentru studierea acestor materiale, în scopul de a extrage informații care ar putea fi utile pentru apărare.

ADVERTISEMENT

Curtea de Apel caută soluții pentru ca informațiile să ajungă la avocați

O altă problemă sesizată de apărători este că datele nu sunt organizate. S-au propus două variante: fie pentru a ”opisa” aceste suporturi optice, fie emiterea unei adrese către departamentul IT pentru a permite avocaților să utilizeze un laptop propriu și a decide ulterior ce anume ar trebui copiat.

ADVERTISEMENT

A existat un caz ”mai fericit” în care un avocat a reușit să obțină o copie electronică completă a datelor atașate dosarului. Acesta susține, însă, că nici el nu a putut dezarhiva conținutul, motiv pentru care a apelat la un expert.

”Din câte a înţeles se poate realiza această dezarhivare a fişierelor în cadrul Departamentului IT din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

ADVERTISEMENT

Ar fi util şi necesar în vederea pregătirii apărării şi în raport de cererile şi excepţiile formulate, să se poată efectua un raport de expertiză pe care apărarea doreşte să îl depună la dosar şi care vizează modul în care procurorul de caz a înţeles să producă probele în cauza de faţă”, se arată în încheierea de ședință consultată de FANATIK.

Horațiu Potra va ajunge în fața instanței la începutul lunii decembrie

Judecătorul de cameră preliminară a fost de acord cu cererea avocaților, după ce chiar și procurorul de ședință a fost de părere că ”inculpatul are dreptul de a avea acces la toate actele dosarului și la toate mijloacele de probă”.

În final a fost emisă o adresă către pentru a se acorda ”sprijinul necesar în vederea efectuării acestei copii electronice și a analizei suporturilor optice”.

Cauza a fost amânată pentru data de 3 decembrie 2025, atunci când în sală va fi prezent și Horațiu Potra. Șeful mercenarilor din Congo și-a dat acordul pentru extrădarea de pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, acolo unde fusese reținut alături de fiul și nepotul său (și ei inculpați în dosar). Potra a ajuns joi seara în România cu un avion al companiei FlyDubai și a fost imediat plasat în arest, pe baza unui mandat emis în lipsă de ÎCCJ la sfârșitul lunii februarie.