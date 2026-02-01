Dosarul de securitate al celebrului Ștefan Kovacs l-a surprins pe Mitică Dragomir. „A făcut rău cuiva?”

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a intervenit în cel mai recent sacandal din fotbalul românesc. „Oracolul de la Bălcești” i-a luat apărarea , cel al cărui nume apare în Arhivele Securității.

Dumitru Dragomir, după ce a apărut că Ștefan Kovacs a fost securist

Potrivit unor documente descoperite de colegii de la , Ștefan Kovacs, dublu câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Ajax (1972, 1973), fost selecționer al României și campion cu Steaua (1968) și desemnat , a fost agent al Securității comuniste.

„Am citit și eu. Pe ce se bazează? (n.r. – Horia Ivanovici: Cum pe ce? A semnat ăla, sunt acte. Te-a mirat?) M-a mirat. Eu nu cred asta. Nu mă așteptam la Piști. Și, ce, a făcut rău la cineva? (n.r. – Horia Ivanovici: Ai văzut ce scria? ‘Mă angajez, indiferent dacă este vorba despre familie sau prieteni’).

După ce au plecat de la mine ziariștii ăștia, care acum sunt mari ziariști, Tolontan, Ioanițoaia, Geambașu, Vochin. Erau titani. S-au dus la CNSAS, au luat dosarul meu, ei crezând că eu am fost securist. Și mi-a plăcut de ei că au dat după aceea. M-ar fi mâncat. Eu îi atacam nonstop. Îi făceam trădători, în toate felurile. Am pierdut 7 milioane de euro atunci. Au avut puterea și au scris L-am căutat, avem dosarul și nu avem nimic”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

Dosarul lui Ștefan Kovacs, al cărui nume conspirativ era „Vasile Munteanu”, are nu mai puțin de 31 de pagini și acoperă un interval de 8 ani din viața legendarului antrenor: octombrie 1955 – octombrie 1963. Este vorba despre perioada petrecută la Cluj, când le-a pregătit pe Universitatea, Dermata și CFR.

„(n.r. – A venit securitatea să te facă turnător?) Nu. Pe ce am mai scump! Că eu eram gură spurcată, gură mare. N-a venit nimeni. Eu eram cu ei cum sunt cu tine. Asta era relația. Poate și faptul că nu am știut limbi străine. Ei după asta mergeau.

Am avut o rudă la Craiova, care vorbea 7 limbi. Singur a învățat chineză, engleză, franceză. Vorbea singur. L-au racolat, l-au făcut mare de tot. Îl trimiteau la mari Ambasade.

(n.r. – De ce ai zis că te miri de Ștefan Kovacs?) Era slobod la gură și el și un tip expansiv, mucalit. Nu îi alege pe ăștia. Îi alege pe cei tăcuți.

(n.r. – E pată pe imaginea lui Kovacs?) Hai, mă, vedeți-vă de treabă. E posibil să fie mai patriot decât cei care dau acum din gură. Eu nu am cunoscut securist care să nu fie patriot”, a conchis fostul președinte LPF.

Subsemnatul Kovacs Ștefan, născ. 2 oct 1920, Timișoara, domiciliat în Cluj, strada Rakoczi no. 11, în mod voluntar îmi iau angajamentul să comunic din timp organelor securității statului tot ceace voi cunoaște despre munca de subminare dusă de elementele dușmănoase împotriva R.P.R. nefăcînd nicio excepție atît pentru rude sau prieteni și voi executa diferite însărcinări date de aceste organe. Informațiile pe care le voi furniza le voi semna cu numele Munteanu Vasile, în loc de numele meu adevărat. Îmi iau angajamentul să păstrez în secret absolut legătura și munca mea cu organele de securitate. Pentru divulgarea acestor legături și a informațiilor pe care le voi furniza port răspunderea penală conf. legilor R.P.R” – Angajamentul de colaborare cu Securitatea, semnat de Ștefan Kovacs pe 28 octombrie 1955