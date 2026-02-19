Dosarul în care Alfred Bulai, profesorul acuzat de agresiune, a contestat concedierea de către SNSPA a fost suspendat. Care este motivul

ADVERTISEMENT

Alfred Bulai, fost prodecan și profesor de sociologie la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), este cercetat într-un dosar în care este acuzat pentru fapte de agresiune sexuală și pentru folosirea funcției în scop sexual. Ancheta a demarat după ce mai multe foste studente au relatat că au fost agresate sexual de Bulai.

Alfred Bulai a solicitat plata unor despăgubiri pentru că a fost concediat

Acesta a fost cercetat de Comisia de etică a SNSPA, iar instituția i-a desfăcut contractul de muncă. Alfred Bulai a contestat decizia de concediere și a dat în judecată SNSPA. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București pe 19 septembrie 2024. Pe 19 noiembrie 2024, dosarul a fost mutat la Secția a II a de Contencios administrativ și fiscal a tribunalului, în timp ce, pe 7 octombrie 2025, cauza a fost amânată până la reluarea activității de judecată, stabilindu-se un nou termen, pentru 27 ianuarie 2026.

ADVERTISEMENT

Bulai a solicitat instanței să dispună constatarea nulității absolute a dispoziției de concediere emisă de SNSPA, obligarea instituției la restabilirea situației anterioare emiterii dispoziției de concediere prin reintegrarea reclamantului în funcțiile deținute anterior emiterii dispoziției, egale cu drepturile salariale indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat de la data concedierii până la momentul reintegrării efective în muncă, inclusiv plata tuturor taxelor, impozitelor și contribuțiilor aferente.

La termenul din 26 ianuarie 2026, conform datelor din dosar consultate de FANATIK, SNSPA a depus note scrise prin care a invocat excepţiile inadmisibilităţii şi tardivităţii şi totodată a solicitat şi suspendarea cauzei până la soluţionarea dosarului în care este cercetat Alfred Bulai. Instanţa a pus în discuţie lăsarea cauzei la a II-a strigare pentru a da posibilitatea reclamantului Alfred Bulai să ia cunoştinţă de cererile comunicate la acest termen, aducându-i totodată la cunoştinţă reclamantului că dacă nu va avea timp suficient va putea solicita amânarea cauzei când se va lua dosarul la a II-a strigare.

ADVERTISEMENT

SNSPA a solicitat admiterea excepţiilor pentru motivele expuse pe larg în notele scrise, iar dacă se va trece peste aceste excepţii solicită suspendarea cauzei pentru motivele dezvoltate pe larg în cererea depusă la dosar. La rândul său, Alfred Bulai a solicitat respingerea excepţiei inadmisibilităţii susţinând că în cauză este aplicabil Codul Muncii şi nu se impune îndeplinirea unei proceduri prealabile, iar în ceea ce priveşte excepţia tardivităţii solicită de asemenea să fie respinsă susţinând că cererea a fost depusă în termen, ataşând dovada comunicării, de unde rezultă data depunerii la poștă – 16.09.2024.

ADVERTISEMENT

Deciziile de concediere și cele ale Comisiei de etică sunt acte distincte

Totodată, Alfred Bulai a solicitat respingerea şi a cererii de suspendare apreciind că între cauza penală şi prezenta cauză nu există nici un fel de înrâurire şi nu se justifică suspendarea. Instanţa din oficiu a pus în discuţia părţilor posibilitatea suspendării cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a, în care este contestată hotărârea comisiei de etică.

Alfred Bulai a mai solicitat respingerea susţinând că în prezenta cauză se invocă nulitatea deciziei contestate, întrucât nu sunt indicate menţiuni obligatorii care atrag nulitatea absolută, respectiv lipsa temeiului legal, lipsa indicării termenului în care putea fi atacată decizia, lipsa instanţei competente, lipsa descrierii faptei, lipsa cercetării disciplinare, iar instanţa trebuie să se pronunţe pe cuprinsul actului de încetare a contractul individual de muncă pentru lipsurile sancţionate cu nulitatea absolută, neavând importanţă decizia emisă de comisia de etică, fiind acte distincte, unul de competenţa secţiei de Contencios Administrativ iar altul priveşte raporturile de muncă. SNSPA a depus note scrise şi a arătat că este de acord cu suspendarea cauzei întrucât cele două dosare sunt într-o strânsă legătură.

ADVERTISEMENT

În ce priveşte excepţia inadmisibilităţii, Tribunalul a arătat că are în vedere că, prin sentinţa civilă din 15.04.2025 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în regulatorul de competenţă, s-a statuat că actul contestat în prezenta cauză nu este un act administrativ tipic sau asimilat, stabilind astfel că natura cauzei de faţă este un litigiu de muncă. Prin urmare, procedura prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ nu este aplicabilă în cauza de faţă, care, aşa cum a stabilit Curtea de Apel Bucureşti, este un litigiu de muncă.

Pe 16 aprilie 2026 e următorul termen din dosarul în care Alfred Bulai a contestat hotărârea Comisiei de etică

În ce priveşte excepţia tardivităţii acţiunii, instanța a menționat că aceasta va fi respinsă ca neîntemeiată, având în vedere că dispoziţia contestată în cauză a fost comunicată reclamantului la data de 14.08.2024 sub semnătură, dată de la care curge termenul de contestare de 30 de zile. Întrucât termenul s-a împlinit la data de 14.09.2024, într-o zi de sâmbătă, zi nelucrătoare, instanţa a arătat că are în vedere că termenul s-a prelungit până în prima zi lucrătoare care urmează, în cauză, până în data de 16.09.2024 (luni), când acţiunea a fost depusă la poştă, se menționează în dosarul consultat de FANATIK.

Referitor la cererea de suspendare a cauzei instrumentat de Parchetul de pe lână Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Tribunalul a menționat că o va respinge, având în vedere că soluţionarea prezentei cauze nu depinde de stabilirea sau nu a răspunderii penale a reclamantului. În ce priveşte cererea de suspendare a cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a, Tribunalul a arătat că o va admite, apreciind că soluţionarea prezentei cauze depinde de soluţionarea dosarului în care este contestată hotărârea Comisiei de Etică din 06.08.2024 ce a fost avută în vedere de rectorul universităţii pârâte la emiterea dispoziţiei nr. 674/06.08.2024, contestată în prezenta cauză.

Pe 27 ianuarie 2026, Tribunalul București a respins excepţia inadmisibilităţii și excepția tardivității, ca neîntemeiate, și a respins cererea de suspendare a cauzei până la soluţionarea dosarului penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. S-a dispus suspendarea cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a II-a, în care este contestată hotărârea Comisiei de etică. Următorul termen în acest dosar a fost stabilit pentru 16 aprilie 2026.